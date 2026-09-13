Ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο Στιφ Γουίκοφ, απεσταλμένοι του αμερικανού προέδρου στην Ουκρανία, με τον ηγέτη της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι (Reuters)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ουκρανική κυβέρνηση προετοιμάζεται για την επανέναρξη τριμερών συνομιλιών με τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες τον προσεχή Οκτώβριο.

Οι αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ επισκέφθηκαν πρόσφατα το Κίεβο και τη Μόσχα για να προωθήσουν τον διάλογο.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι πρότεινε τη διεξαγωγή συνάντησης σε τρίτες χώρες, ενώ το Κρεμλίνο παραμένει επιφυλακτικό για τον χρόνο και τον τόπο των συνομιλιών.

Ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε πως η Μόσχα παραμένει έτοιμη για διαπραγματεύσεις, χωρίς όμως να αναστείλει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Σημαντικές διαφωνίες παραμένουν μεταξύ των δύο πλευρών, κυρίως σχετικά με τον έλεγχο των εδαφών στην περιοχή του Ντονμπάς.

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Ο επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο προετοιμάζεται για την επανέναρξη, τον Οκτώβριο, τριμερών συνομιλιών με στόχο την λήξη του πολέμου με τη Ρωσία, ο οποίος διαρκεί εδώ και περισσότερα από τεσσεράμισι χρόνια.

Ο Κιρίλο Μπουντάνοφ, σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, δήλωσε σε δημοσιογράφους στο περιθώριο συνεδρίου στο Κίεβο ότι η Ουκρανία προετοιμάζεται για την προοπτική νέων συνομιλιών στις οποίες θα συμμετέχουν η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

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«Ετοιμαζόμαστε. Τον Οκτώβριο», φέρεται να δήλωσε ο Μπουντάνοφ.

Ο Μπουντάνοφ προέβη σε αυτές τις δηλώσεις λίγες ημέρες αφότου οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ πραγματοποίησαν συνομιλίες τόσο στη Μόσχα βα όσο και στο Κίεβο. Ήταν η πρώτη τους επίσκεψη στη Μόσχα από τον Φεβρουάριο και η πρώτη τους επίσκεψη στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Η τελευταία τριμερής συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί στη Γενεύη τον Φεβρουάριο.

Ωστόσο, το τελευαίο 24ωρο ο Ζελένσκι δήλωσε πως θα ήταν ανοιχτός να συναντηθεί με τον ρώσο πρόεδρο, Βλάντιμιρ Πούτιν στην σύνοδο των ηγετών της G20 στο Μαϊάμι τον Δεκέμβριο αλλά το Κρεμλίνο απέφυγε να απαντήσει, λέγοντας πως δεν έχει καν αποφασιστεί εάν ο Πούτιν θα παρευρεθεί. Τους προηγούμενους μήνες το Κρεμλίνο δήλωνε πως μια συνάντηση Ζελένσκι – Πούτιν θα μπορύσε να διεξεχθεί μόνο στην Μόσχα.

Μετά από αυτή την δήλωση πάντως, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ σχολίασε: πως «Παραμένουμε έτοιμοι για διαπραγματεύσεις, αλλά η στρατιωτική επιχείρηση δεν θα ανασταλεί» κατά τη διάρκειά τους. Επανέλαβε δε πως η Μόσχα προσφέρει τη δυνατότητα στον ουκρανό πρόεδρο να πάει στη Ρωσία. «Αν θέλει να έρθει, ας έρθει», είπε ο Σεργκέι Λαβρόφ, προσθέτοντας πως «αυτή είναι ήδη τεράστια χειρονομία καλής θέλησης από πλευράς μας».

Ο κ. Ζελένσκι έχει απορρίψει κατηγορηματικά την ιδέα, που έριξε ο ρώσος ομόλογός του μήνες πριν.

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Σημειώνετια πως οι διπλωματικές προσπάθειες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ είχαν «παγώσει», καθώς η Ουάσιγκτον ήταν επικεντρωμένη στη σύγκρουση με το Ιράν.

Ωστόσο, μετά την επίσκεψή των Κούσνερ και Γουίτκοφ στις δύο πρωτεύουσες, ο τελευταίος δήλωσε ότι χαιρετίζουν τη νέα δυναμική που διαμορφώνεται για την προώθηση των συνομιλιών.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι δύο απεσταλμένοι παρουσίασαν ορισμένες «πολύ αξιόλογες ιδέες». Πρότεινε δε ότι μια νέα τριμερής συνάντηση θα μπορούσε να φιλοξενηθεί από την Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ελβετία ή άλλες χώρες.

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Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Μόσχα δεν αποκλείει την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών, αλλά πρόσθεσε ότι είναι πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί πότε και πού θα μπορούσαν να διεξαχθούν αυτές οι συνομιλίες.

Παραμένουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών ως προς τον τρόπο τερματισμού του πολέμου. Ένα κρίσιμο ζήτημα είναι η τύχη των εδαφών που εξακολουθούν να ελέγχονται από την Ουκρανία στην ανατολική περιοχή του Ντονμπάς — εδάφη τα οποία η Μόσχα διεκδικεί ως δικά της, αλλά δεν έχει καταφέρει να καταλάβει παρά τις πολυετείς σφοδρές συγκρούσεις.

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