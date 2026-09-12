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Ο ίδιος παραμένει ο μοναδικός κάτοικος του οικισμού από την έναρξη της πανδημίας, εργαζόμενος καθημερινά για την αναστήλωση των ιστορικών κτιρίων της περιοχής.

Παρά τις σημαντικές δυσκολίες λόγω έλλειψης υποδομών και απομόνωσης, ο Άντεργουντ στοχεύει να μετατρέψει την πόλη σε τουριστικό προορισμό χωρίς να αλλοιώσει τον ιστορικό χαρακτήρα της.

Το εγχείρημα της αναβίωσης της πόλης προσελκύει μεγάλο ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ο ίδιος συνεχίζει την έρευνα για την ιστορία των παλαιών μεταλλωρύχων.

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Ο Μπρεντ Άντεργουντ είναι ο μοναδικός κάτοικος μιας εγκαταλελειμμένης πόλης στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ελπίζει ότι αυτό θα αλλάξει κάποια στιγμή.

Μιλώντας στο People, ο 39χρονος προσπαθεί να αναβιώσει το Cerro Gordo, έναν πρώην οικισμό ορυχείων αργύρου ψηλά στα βουνά πάνω από την Κοιλάδα του Θανάτου στην Ανατολική Καλιφόρνια, με σκοπό να προσελκύσει τουρίστες.

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Ο Άντεργουντ αγόρασε την πόλη έναντι 1,4 εκατομμυρίων δολαρίων το 2018, όταν ένας φίλος του του έστειλε την αγγελία για πλάκα. Ταξίδεψε αμέσως εκεί για να τη δει από κοντά και γοητεύτηκε από τα ετοιμόρροπα κτίσματα, τα οποία έμοιαζαν παγιδευμένα στον 19ο αιώνα.

Όταν ξέσπασε η πανδημία στις αρχές του 2020, εγκαταστάθηκε στο Cerro Gordo σχεδιάζοντας να μείνει μόλις λίγους μήνες. Έξι χρόνια μετά, παραμένει ο μοναδικός του κάτοικος.

Η καθημερινότητα και οι προκλήσεις στο βουνό

Πλέον, περνά τις μέρες του φροντίζοντας κατσίκες, αλπακά και κοτόπουλα, καθαρίζοντας μπάζα και αναστηλώνοντας το American Hotel —το ιστορικό ξενοδοχείο της πόλης που έγινε στάχτη το 2020.

«Στην αρχή με τράβηξε ο ρομαντισμός της Άγριας Δύσης, τα ορυχεία, τα εγκαταλελειμμένα κτίρια και η υπόσχεση της περιπέτειας», εξομολογείται στο People. «Αυτό που με κρατάει πλέον είναι το χρέος απέναντι στην ιστορία, στους ανθρώπους που έχτισαν αυτόν τον τόπο και στο μέλλον που οραματιζόμαστε για αυτόν».

Η αναβίωση μιας πόλης-φάντασμα στα 2.500 μέτρα υψόμετρο είναι επίπονη, γιατί δεν υπάρχει τρεχούμενο νερό ή σήμα κινητής, το πλησιέστερο σουπερμάρκετ απέχει δύο ώρες, οι χειμερινές καταιγίδες τον αποκλείουν συχνά για μέρες.

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Ακόμη και η εύρεση συνεργείων είναι άθλος. Όταν καμία εταιρεία δεν δέχτηκε να ανέβει στο βουνό για τη θεμελίωση του ξενοδοχείου, μια ομάδα περίπου δώδεκα εθελοντών ανακάτεψε και έριξε μόνη της 30 κυβικά μέτρα τσιμέντου.

Το όραμα για το μέλλον

Στόχος του είναι το νέο ξενοδοχείο να διαθέτει οκτώ δωμάτια, μπαρ και εστιατόριο, ενώ μελλοντικά σχεδιάζει να προσθέσει ξύλινες καμπίνες και χώρους κατασκήνωσης με θέα την Κοιλάδα του Θανάτου, ώστε οι επισκέπτες να βιώνουν την απόλυτη εμπειρία της ανατολής και του غرoύματος.

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Το εγχείρημα έχει αποκτήσει φανατικό κοινό, με περισσότερους από 3 εκατομμύρια ακόλουθους στο TikTok, όπου ο Underwood καταγράφει τις εργασίες, εξερευνά παλιές στοές και δείχνει την ωμή πραγματικότητα της απομόνωσης. Ο ίδιος πάντως ξεκαθαρίζει πως δεν θέλει να μετατρέψει το Cerro Gordo σε τουριστικό «λούνα παρκ».

«Το στοίχημα είναι να ζωντανέψουμε την πόλη χωρίς να αλλοιώσουμε την άγρια ομορφιά που τη κάνει μοναδική».

Η αγορά απαίτησε 1,4 εκατομμύρια δολάρια —χρήματα που δεν διέθετε. Δεν είχε ιδέα από οικοδομικές εργασίες ή ορυχεία, ούτε υπήρχε οδηγός για το πώς μετατρέπεις μια χούφτα ερείπια σε βιώσιμη επιχείρηση.

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Το 2018 διατηρούσε έναν ξενώνα σε βικτοριανό σπίτι του 1800 στο Όστιν του Τέξας, γεγονός που του είχε εμφυσήσει το πάθος για τον συνδυασμό ιστορίας και φιλοξενίας. Το Cerro Gordo, όμως, ήταν μια πρόκληση τελείως διαφορετικής κλίμακας.

Για να καλύψει το ποσό, ατέφυγε σε υψηλότοκο δάνειο ειδικού σκοπού και πένδυσε όλες τις οικονομίες του. Συγκέντρωσε μια μικρή οικονομική συμμετοχή από φίλους (τους οποίους σταδιακά εξαγόρασε, αν και συνεχίζει να αποπληρώνει το δάνειο).

«Ήταν ένα τεράστιο ρίσκο εξ αρχής. Έριξα τα πάντα χωρίς να έχω ξεκάθαρο πλάνο απόσβεσης. Όμως ένιωθα ότι ο στόχος βρισκόταν μόλις ένα βήμα έξω από τη ζώνη ασφαλείας μου και θα με ανάγκαζε να εξελιχθώ — όπως και έγινε».

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Στα οκτώ χρόνια της παραμονής του, έχει φέρει στο φως έναν ξεχασμένο χαρτοφύλακα στο παλιό παντοπωλείο, γεμάτο με τίτλους ιδιοκτησίας, επιταγές, ερωτικά σημειώματα και έγγραφα διαζυγίων ενός μεταλλωρύχου και ένα μεταλλικό κουτί καπνού βαθιά σε μια στοά, με ένα σημείωμα όπου δύο εργάτες συνεννοούνταν για το διάλειμμα του φαγητού. Έπίσης, έχει βρει αυθεντικά τζιν Levi Straus.

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Αυτή τη στιγμή, ο 39χρονος φωτογραφίζει τα ονόματα των μεταλλωρύχων που είναι χαραγμένα στους βράχους από το 1880 ή γραμμένα με καμένο καρβίδιο από τη δεκαετία του ’40, ελπίζοντας να εντοπίσει τους απογόνους τους.

«Θέλω να μπορώ να πάρω κάποιον τηλέφωνο και να του πω: “Η υπογραφή του προ-προπάππου σου βρίσκεται 120 μέτρα κάτω από τη γη. Έλα να στη δείξω”».

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