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Το περιστατικό συνέβη την ώρα που συγγενείς των θυμάτων εκφωνούσαν τα ονόματα των νεκρών, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του γερουσιαστή Τεντ Κρουζ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η παρουσία του Μαμντάνι στην εκδήλωση είχε προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση, καθώς πάνω από 100.000 πολίτες είχαν υπογράψει αίτημα ζητώντας του να μην παραστεί.

Παράλληλα, η δημοτική αρχή δημοσιοποίησε έγγραφα για την ποιότητα του αέρα μετά την κατάρρευση των Δίδυμων Πύργων, αναδεικνύοντας αντιφάσεις στις τότε επίσημες εκτιμήσεις για τη δημόσια υγεία.

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Έντονη συζήτηση προκάλεσε βίντεο από την τελετή μνήμης για τα 25 χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, καθώς σε αυτό ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι και η βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ εμφανίζονται να γελούν την ώρα που συγγενείς θυμάτων εκφωνούσαν τα ονόματα των ανθρώπων που σκοτώθηκαν.

Οι δύο Δημοκρατικοί συμμετείχαν την Παρασκευή στην επίσημη εκδήλωση στο Σημείο Μηδέν, στο Κάτω Μανχάταν, παρουσία συγγενών των θυμάτων, αλλά και πολιτικών από διάφορες περιοχές των ΗΠΑ.

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Την ώρα που πραγματοποιούνταν η καθιερωμένη ανάγνωση των ονομάτων, οι κάμερες κατέγραψαν τον Μαμντάνι και την Οκάσιο-Κορτέζ να συζητούν μεταξύ τους και στη συνέχεια να γελούν. Λίγο νωρίτερα, η τηλεοπτική εικόνα είχε δείξει συγγενή θύματος να ξεσπά σε κλάματα, ενώ μέλη οικογενειών συνέχιζαν να ανεβαίνουν στη σκηνή για την ανάγνωση των ονομάτων.

AOC and Mamdani were seen laughing together as the names of 9/11 victims were read at Ground Zero. pic.twitter.com/P7eOHVGpBs September 11, 2026

Δεν είναι γνωστό τι ακριβώς συζητούσαν οι δύο πολιτικοί ούτε τι προκάλεσε το γέλιο τους. Ωστόσο, η συγκεκριμένη χρονική στιγμή ήταν αρκετή για να προκαλέσει έντονες επικρίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η αντίδραση του Τεντ Κρουζ

Το επίμαχο απόσπασμα άρχισε σύντομα να κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο, με επικριτές να κάνουν λόγο για ασέβεια προς τις οικογένειες των θυμάτων.

Ανάμεσα σε εκείνους που σχολίασαν το περιστατικό ήταν ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής του Τέξας Τεντ Κρουζ, ο οποίος έγραψε στο X:

«Πώς στο καλό μπορείς να γελάς ενώ διαβάζονται δυνατά τα ονόματα εκείνων που δολοφονήθηκαν την 11η Σεπτεμβρίου; Γιατί να το κάνεις;»

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How the hell do you laugh while the names of those murdered on 9/11 are being read aloud?



Why would you do so? https://t.co/gOec2hA8Lo — Ted Cruz (@tedcruz) September 11, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ η συμμετοχή του Μαμντάνι στις φετινές εκδηλώσεις για την επέτειο είχε ήδη προκαλέσει σημαντική πολιτική αντιπαράθεση.

Η συνάντηση με τον Ρούντι Τζουλιάνι

Ο δήμαρχος βρέθηκε επίσης στον ίδιο χώρο με τον πρώην δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι. Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν χειραψία σε μια σύντομη και εμφανώς αμήχανη συνάντηση στο Σημείο Μηδέν.

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Η συνάντηση έγινε λίγες ημέρες μετά την αντιπαράθεση που είχε ξεσπάσει σχετικά με την απόφαση του Μαμντάνι να παραστεί στην τελετή. Ο Τζουλιάνι, ο οποίος ήταν δήμαρχος της πόλης την περίοδο των επιθέσεων του 2001, είχε δηλώσει στο Newsmax ότι η παρουσία του Μαμντάνι στην εκδήλωση «τον προσβάλλει».

New York City Mayor Zohran Mamdani and former Mayor Rudy Giuliani shook hands at Ground Zero on Friday during the ceremony marking 25 years since the Sept. 11 attacks.



The interaction came days after Giuliani publicly criticized Mamdani’s plans to attend the ceremony and said… pic.twitter.com/kcPJpvHrZ9 — CBS News (@CBSNews) September 11, 2026

Ο πρώην δήμαρχος είχε υποστηρίξει ακόμη ότι ο Μαμντάνι προκαλεί ανθρώπους που βρίσκονται στο επίκεντρο της ημέρας μνήμης, δηλαδή τις οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους.

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Είχε μάλιστα κατηγορήσει τον Μαμντάνι ότι «στέκεται σε άμεση υποστήριξη του κινήματος που σκότωσε τα παιδιά τους», προκαλώντας αντιδράσεις με τη συγκεκριμένη τοποθέτηση.

Τα έγγραφα για την ποιότητα του αέρα

Παράλληλα με τις αντιδράσεις για την παρουσία του στην τελετή, η δημοτική αρχή Μαμντάνι έδωσε στη δημοσιότητα περισσότερες από 170.000 σελίδες εγγράφων που αφορούν την ποιότητα του αέρα στο Κάτω Μανχάταν μετά την κατάρρευση των Δίδυμων Πύργων.

Το υλικό περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την έκθεση σε επικίνδυνα και τοξικά σωματίδια που είχαν εξαπλωθεί στην περιοχή μετά τις επιθέσεις και παρέμενε επί χρόνια εκτός δημόσιας πρόσβασης.

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Τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν δείχνουν, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, ότι αξιωματούχοι της πόλης είχαν γνώση των πιθανών κινδύνων για τη δημόσια υγεία, ενώ παράλληλα προς τους πολίτες διατυπώνονταν καθησυχαστικές εκτιμήσεις για την ασφάλεια του αέρα.

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Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία λόγω του ρόλου που είχε τότε ο Ρούντι Τζουλιάνι στη διοίκηση της Νέας Υόρκης, καθώς η διαχείριση και η επικοινωνία των κινδύνων για την υγεία μετά την 11η Σεπτεμβρίου εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο αντιπαράθεσης.

Οι περισσότερες από 100.000 υπογραφές

Πριν ακόμη από την ημέρα της επετείου, η συμμετοχή του Μαμντάνι στις εκδηλώσεις είχε γίνει αντικείμενο έντονης διαφωνίας.

Διαδικτυακή εκστρατεία, στην οποία συμμετείχαν συγγενείς θυμάτων και άλλοι πολίτες, ζητούσε από τον δήμαρχο να μην παραστεί στην τελετή. Οι υπογραφές υπέρ του αιτήματος ξεπέρασαν τις 100.000.

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Την αποχή του από τις εκδηλώσεις είχε ζητήσει και ο πρώην κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Τζορτζ Πατάκι. Ο Μαμντάνι, ωστόσο, είχε δηλώσει ότι θα παραστεί κανονικά.

Όπως είχε δηλώσει, επιθυμία του ήταν «η προσοχή να είναι στραμμένη στις οικογένειες των ανθρώπων που τους στερήθηκαν οι αγαπημένοι τους πριν από 25 χρόνια, στη φρικτή τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου».