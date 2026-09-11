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Ο 83χρονος διατηρεί μέχρι σήμερα τον χαρτοφύλακα και το κοστούμι που φορούσε εκείνη την ημέρα ως προσωπικό μήνυμα κατά της τρομοκρατίας.

Η παρουσία του στο κτίριο οφειλόταν σε μια τελευταία αλλαγή ραντεβού για λογαριασμό του γιου του, ενώ η καθυστέρησή του σε ένα ασανσέρ τού έσωσε πιθανότατα τη ζωή.

Κατά την κάθοδό του από τις σκάλες, ο ίδιος χρησιμοποίησε μια βρεγμένη χαρτοπετσέτα που του προσφέρθηκε, γεγονός που αποτέλεσε καθοριστική στιγμή για τη διαφυγή του.

Μετά από ώρες αγωνίας, επικοινώνησε με τη σύζυγό του, Ίνγκριντ, επιτρέποντας παράλληλα και σε άλλους επιβάτες του λεωφορείου να χρησιμοποιήσουν το τηλέφωνό του.

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Ο Εντ Φάιν έγινε γνωστός μέσα από μια χαρακτηριστική φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, καθώς απομακρυνόταν από το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου κρατώντας τον μαύρο χαρτοφύλακά του. Η εικόνα του, καλυμμένου με σκόνη, αποτέλεσε με τα χρόνια ένα από τα σύμβολα της ανθεκτικότητας των Νεοϋορκέζων μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις.

Σήμερα, 83 ετών, ο Φάιν εξακολουθεί να κρατά τον συγκεκριμένο χαρτοφύλακα, όπως και το κοστούμι που φορούσε εκείνη την ημέρα.

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The Man in the Grey Suit



Edward Fine walked down 87 flights from the North Tower’s 87th floor after the first plane hit. After the South Tower fell, Stan Honda photographed him walking through ashes.



Fine never knew. He found himself on Fortune’s cover: “Up From the Ashes.” pic.twitter.com/6da9UAUjus — Mellissa with two L's and two S's (@Mellissa1325385) September 10, 2026

«Εξακολουθώ να χρησιμοποιώ τον χαρτοφύλακα και τον βλέπω ως το δικό μου μήνυμα προς εκείνους που πραγματοποίησαν τις επιθέσεις, ότι δεν θα νικήσουν», δήλωσε ο Εντ, σήμερα 83 ετών.

«Κράτησα τον χαρτοφύλακα και το κοστούμι που φορούσα εκείνη την ημέρα. Έχουν καθαριστεί και τα δύο, αλλά ένιωθα ότι ήταν πολύ σημαντικό να τα κρατήσω. Μετακομίσαμε από ένα σπίτι σε ένα διαμέρισμα, αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να τα πετάξουμε. Μου θυμίζουν μια ημέρα κατά την οποία στάθηκα πολύ τυχερός. Γύρισα σπίτι μετά την 11η Σεπτεμβρίου – πολλοί άνθρωποι δεν τα κατάφεραν. Δεν το ξεχνώ ποτέ αυτό».

Ed Fine was pictured carrying his briefcase minutes after the attack unfolded https://t.co/09UNQzXlR4 pic.twitter.com/3uT0fO7eki — Manchester News MEN (@MENnewsdesk) September 11, 2026

Ο ίδιος δεν γνώριζε ότι είχε φωτογραφηθεί κατά την έξοδό του από το κτίριο. Έμαθε για τη συγκεκριμένη εικόνα όταν ένας φίλος τον ενημέρωσε πως είχε δημοσιευτεί στο εξώφυλλο περιοδικού. Στη συνέχεια επικοινώνησε με το Fortune και όπως αναφέρει: «Επικοινώνησα με το περιοδικό Fortune και με προσκάλεσαν στα γραφεία τους», θυμάται ο Εντ, μιλώντας στη Mirror από το σπίτι του στο Μπέρκλεϊ Χάιτς του Νιου Τζέρσεϊ.

Σύμφωνα με τον Φάιν, η φωτογραφία επιλέχθηκε επειδή αποτύπωνε την ψυχική δύναμη των κατοίκων της Νέας Υόρκης εκείνη την ημέρα.

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«Μου έδειξαν τις εκατοντάδες φωτογραφίες από τις οποίες μπορούσαν να επιλέξουν για το εξώφυλλό τους. Επιλέχθηκε επειδή αποτύπωνε την ανθεκτικότητα των Νεοϋορκέζων εκείνη την ημέρα.»

Το ραντεβού που άλλαξε την πορεία της ημέρας

Ο Φάιν βρισκόταν στον 79ο όροφο του Βόρειου Πύργου όταν το αεροσκάφος προσέκρουσε στο κτίριο, μεταξύ του 93ου και του 99ου ορόφου.

Η παρουσία του στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου εκείνο το πρωινό ήταν αποτέλεσμα μιας τελευταίας στιγμής αλλαγής. Είχε προγραμματιστεί να πάει ο γιος του σε επαγγελματικό ραντεβού, όμως το προηγούμενο βράδυ τον ενημέρωσε ότι ήταν άρρωστος και του ζήτησε να πάει εκείνος.

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The iconic briefcase still sums up the resilience of New Yorkers on 9/11. Ed Fine, now 83, said: “I’ve kept the briefcase and the suit I wore that day….They remind me of a day when I was very lucky. I returned home from 9/11 many people didn’t. I never forget that.” pic.twitter.com/1GtjTG2v8V — The Mirror (@DailyMirror) September 10, 2026

«Ήταν μια παράξενη σύμπτωση το γεγονός ότι βρέθηκα τελικά στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου εκείνο το πρωί. Είχαμε μόλις ξεκινήσει μια επιχείρηση επενδυτικής τραπεζικής και είχα κανονίσει ένα ραντεβού για τον γιο μου με μια εταιρεία στο WTC. Όμως, στις 10:30 το βράδυ της 10ης Σεπτεμβρίου, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι ήταν άρρωστος και με ρώτησε αν μπορούσα να πάω εγώ στη θέση του. Το επόμενο πρωί ξύπνησα νωρίς – ήταν μια υπέροχη ημέρα. Έκανα check-in στις 7:52 π.μ. για το ραντεβού μου στον 87ο όροφο.»

Η διαδρομή του μέσα στο κτίριο αποδείχθηκε καθοριστική. Ο Φάιν πήρε το ασανσέρ μέχρι τον 79ο όροφο και προσπάθησε να προλάβει το επόμενο που θα τον μετέφερε στον 87ο. Το έχασε για λίγα δευτερόλεπτα, γεγονός που, όπως εκτιμά, πιθανότατα του έσωσε τη ζωή.

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«Θα μπορούσα να είχα πεθάνει με πολλούς τρόπους. Πήρα το ασανσέρ μέχρι τον 79ο όροφο, όπου έπρεπε να αλλάξεις ασανσέρ. Έτρεξα για να προλάβω το επόμενο ασανσέρ προς τον 87ο όροφο, αλλά το έχασα για λίγα δευτερόλεπτα. Αν είχα μπει σε εκείνο το ασανσέρ, δεν θα κάναμε σήμερα αυτή τη συζήτηση.»

Όταν ξεκίνησε να κατεβαίνει από τις σκάλες, αρχικά δεν υπήρχε πολύς κόσμος. Μετά από περίπου 24-25 ορόφους, όμως, άρχισαν να καταφθάνουν περισσότεροι άνθρωποι, με αποτέλεσμα η κάθοδος να γίνεται ολοένα πιο αργή.

Σε έναν από τους ορόφους, μια γυναίκα μοίραζε βρεγμένες χαρτοπετσέτες στους ανθρώπους που προσπαθούσαν να διαφύγουν. Ο Φάιν πήρε μία, σκούπισε το πρόσωπό του και συνέχισε την προσπάθειά του να βγει από το κτίριο.

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«Δεν υπήρχε κανείς σε εκείνη τη σκάλα. Κατεβαίναμε τρέχοντας με όλη μας τη δύναμη. Κατεβήκαμε 24-25 ορόφους όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε και τότε άρχισαν να καταφθάνουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι στη σκάλα, με αποτέλεσμα η κάθοδος να γίνεται πολύ αργή.

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Γύρω στον 40ό όροφο, μια γυναίκα κρατούσε βρεγμένες χαρτοπετσέτες και τις προσέφερε στους ανθρώπους. Έκανε ζέστη, πραγματικά πολλή ζέστη, και της είπα: “Θα πάρω μία από αυτές”. Ήταν μια απόφαση που πιθανότατα μου έσωσε τη ζωή. Σκουπίστηκα με τη χαρτοπετσέτα, την έβαλα στην τσέπη μου και στη συνέχεια συνέχισα να κατεβαίνω τις σκάλες. Έμοιαζε να μην τελειώνει ποτέ.»

Η αγωνία της συζύγου του

Την ίδια ώρα, η σύζυγός του, Ίνγκριντ, δεν γνώριζε για αρκετές ώρες αν ο Εντ είχε καταφέρει να βγει ζωντανός από το κτίριο.

«Δεν είχα νέα από τον Εντ για μερικές ώρες. Δεν ήξερα αν ήταν ζωντανός ή νεκρός. Τελικά, με πήρε τηλέφωνο από το κινητό του, ενώ βρισκόταν σε ένα λεωφορείο. Ένιωσα τεράστια ανακούφιση. Αποδείχθηκε ότι το τηλέφωνό του ήταν το μόνο που λειτουργούσε στο λεωφορείο. Στη συνέχεια, έδωσε το τηλέφωνό του και σε άλλους επιβάτες, ώστε να μπορέσουν να τηλεφωνήσουν στις οικογένειές τους.»



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Ο Εντ και η Ίνγκριντ, που έχουν δύο παιδιά, τον Στιούαρτ, 60 ετών, και τη Χάιντι, 57 ετών, εξακολουθούν να θυμούνται εκείνη την ημέρα και το πόσο τυχεροί στάθηκαν.

Με πληροφορίες από: mirror.co.uk