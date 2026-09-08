Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης έδωσε στη δημοσιότητα νέα αρχεία σχετικά με τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, αποκαλύπτοντας τον παραπλανητικό χειρισμό των Αρχών για την ποιότητα του αέρα.

Τα έγγραφα υποδεικνύουν ότι οι υπεύθυνοι γνώριζαν για την ύπαρξη τοξικών ουσιών στο Σημείο Μηδέν, επιδιώκοντας παράλληλα τον περιορισμό της νομικής ευθύνης τους.

Περισσότεροι από 9.400 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από ασθένειες που συνδέονται με την έκθεση στις επιθέσεις, ξεπερνώντας τον αριθμό των θυμάτων της ίδιας ημέρας.

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων πραγματοποιήθηκε έπειτα από δικαστική προσφυγή της οργάνωσης 9/11 Health Watch, η οποία ζητούσε διαφάνεια για τους κινδύνους που αντιμετώπισαν οι κάτοικοι.

Στο πρόγραμμα ιατρικής παρακολούθησης έχουν εγγραφεί πάνω από 140.000 διασώστες και επιζώντες, εκ των οποίων χιλιάδες έχουν διαγνωστεί με καρκίνο.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νέα, μέχρι σήμερα άγνωστα αρχεία σχετικά με τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου έδωσε στη δημοσιότητα ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι. Τα έγγραφα, σύμφωνα με τον ίδιο, δείχνουν ότι πολιτικοί αξιωματούχοι της εποχής παραπλάνησαν τους κατοίκους της πόλης σχετικά με την ποιότητα του αέρα στην περιοχή γύρω από το «Σημείο Μηδέν».

«Σχεδόν 25 χρόνια μετά, περισσότεροι άνθρωποι έχουν πεθάνει από ασθένειες που σχετίζονται με την 11η Σεπτεμβρίου από ό,τι σκοτώθηκαν την ίδια ημέρα», δήλωσε ο Μαμντάνι, αναφερόμενος στις μακροχρόνιες συνέπειες των τρομοκρατικών επιθέσεων.

Advertisement

Advertisement

«Οι άνθρωποι αρρώστησαν επειδή οι ηγέτες στους οποίους εμπιστεύονταν τους έλεγαν ψέματα και τους έλεγαν ότι ήταν ασφαλείς να αναπνέουν τοξικό αέρα», ανέφερε ο δήμαρχος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, λίγες ημέρες πριν από την 25η επέτειο των επιθέσεων.

Οι επιπτώσεις στην υγεία

Όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία που τηρεί το 9/11 Memorial & Museum, περισσότεροι από 140.000 διασώστες και επιζώντες από ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εγγραφεί στο World Trade Center Health Program, προκειμένου να υποβάλλονται σε ιατρική παρακολούθηση. Από αυτούς, περίπου 49.000 έχουν διαγνωστεί με πιστοποιημένες μορφές καρκίνου, σύμφωνα με το CNNi.

Στους 2.977 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στις ΗΠΑ την ημέρα των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου, στην πλειονότητά τους στη Νέα Υόρκη, προστίθενται περισσότεροι από 9.400 άνθρωποι που πέθαναν τα επόμενα χρόνια από ασθένειες οι οποίες συνδέθηκαν με την έκθεσή τους στις επιθέσεις. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από το ομοσπονδιακό πρόγραμμα που δημιουργήθηκε για την ιατρική παρακολούθηση των ανθρώπων που εκτέθηκαν στις συνέπειες των επιθέσεων.

Τι γνώριζε η πόλη για τον τοξικό αέρα

Ο Ζοχράν Μαμντάνι υποστήριξε ότι τα νέα έγγραφα ρίχνουν φως στο τι γνώριζαν οι Αρχές της Νέας Υόρκης για την ύπαρξη τοξικών ουσιών στον αέρα γύρω από το «Σημείο Μηδέν», αλλά και στο πότε απέκτησαν αυτή τη γνώση και ποια μέτρα έλαβαν στη συνέχεια.

«Αυτά τα έγγραφα δείχνουν όσα η πόλη γνώριζε για την παρουσία τοξικού αέρα γύρω από το “Σημείο Μηδέν”, ποια χρονική στιγμή έμαθε σχετικά με αυτό και πώς ενήργησε προκειμένου να περιορίσει τη νομική ευθύνη της», δήλωσε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος.

Η απόφαση για τη δημοσιοποίηση των αρχείων ελήφθη στο πλαίσιο συμφωνίας με την 9/11 Health Watch, οργάνωση που δρα για την προάσπιση των θυμάτων. Η συγκεκριμένη οργάνωση είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη, ζητώντας να υποχρεωθεί η πόλη της Νέας Υόρκης να δώσει στη δημοσιότητα τα συγκεκριμένα έγγραφα.

Advertisement

Ο διευθυντής της 9/11 Health Watch, Μπεν Τσέβατ, χαιρέτισε την απόφαση, λέγοντας: «Θέλω να ευχαριστήσω τον δήμαρχο Μαμντάνι που είναι ο πρώτος δήμαρχος, τα τελευταία 25 χρόνια, ο οποίος ξεκίνησε επιτέλους να δίνει απαντήσεις στο ερώτημα: Τι γνώριζε η πόλη για τους κινδύνους που συνδέονται με το τοξικό νέφος στο Σημείο Μηδέν και πότε το έμαθε;».

Όταν ο Μαμντάνι ρωτήθηκε ποιοι πολιτικοί αξιωματούχοι ήταν εκείνοι που απέκρυψαν πληροφορίες από τους πολίτες, δεν κατονόμασε συγκεκριμένα πρόσωπα. Αντίθετα, δήλωσε ότι «αυτό αφορά έναν μεγάλο αριθμό προσώπων, τα οποία οι Νεοϋορκέζοι εμπιστεύονταν».

Με πληροφορίες από CNN.com

Advertisement