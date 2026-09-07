Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Περίπου τριάντα ρομπότ διαδήλωσαν μπροστά από το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής ζητώντας τον έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης στον εργασιακό τομέα.

Την πρωτοβουλία οργάνωσε η ομάδα Democratism με στόχο την έναρξη διαλόγου για τις κοινωνικές συνέπειες του αυτοματισμού.

Οι διοργανωτές εξέφρασαν ανησυχία για την ενδεχόμενη αντικατάσταση των ανθρώπων από ρομπότ και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης στα πνευματικά επαγγέλματα.

Ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Κριστόφ Γκαβκόφσκι επισκέφθηκε τη διαδήλωση και αναγνώρισε ότι τα μη ελεγχόμενα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης αποτελούν μείζον πρόβλημα.

Η χώρα έχει ήδη θεσπίσει εθνική αρχή για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη.

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Σαν έμπειροι ακτιβιστές, κρατώντας σημαίες και φωνάζοντας συνθήματα, περίπου τριάντα ρομπότ διαδήλωσαν σήμερα μπροστά από το πολωνικό υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής για να ζητήσουν τον έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο της εργασίας.

Ενώ τα αιτήματά τους ακούγονταν από μεγάφωνα -” Ας υπερασπιστούμε τις θέσεις εργασίας”, “Ήρθε η ώρα να οριστούν κανόνες” και “Μην περιμένετε, ρυθμίστε” – , τα ρομπότ, από δίποδα ανθρωποειδή έως τετράποδα που μοιάζουν με σκυλιά, πηγαινοέρχονταν στον πεζόδρομο.

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“Τα ρομπότ βρίσκονται εδώ για να δείξουν ότι η τεχνολογία αυτή είναι ήδη μια πραγματικότητα“, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο το Agibot A3, ένα από τα παρόντα ανθρωποειδή ρομπότ.

🇵🇱 Around 30 robots marched through Warsaw on Monday, waving flags and 'chanting' slogans as part of an unusual protest calling for greater regulation of artificial intelligence and protections for workers threatened by automation.

➡️ https://t.co/390y3Z9X9n pic.twitter.com/2YndnutMjf September 7, 2026

Η διαδήλωση οργανώθηκε από το Democratism, μια πρωτοβουλία που έχει στόχο την έναρξη μιας συζήτησης για “τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες του αυτοματισμού”, που ενισχύεται από την ΤΝ.

“Θέλουμε κυρίως να εξετάσουμε το θέμα της ενδεχόμενης αντικατάστασης των ανθρώπων, ταυτόχρονα από ανθρωποειδή ρομπότ και από την τεχνητή νοημοσύνη, στα πνευματικά επαγγέλματα”, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διοργανωτής Γκρέγκορζ Κούλις.

“Εάν ένα τέτοιο ρομπότ είναι αρκετές φορές πιο αποτελεσματικό και φτηνότερο, ελάχιστοι διευθυντές επιχειρήσεων θα πουν: ‘Θα συνεχίσω να προσλαμβάνω ανθρώπους”, πρόσθεσε.

Ο Κούλις, σήμερα διευθυντής πληροφορικής ρομποτικής εταιρίας, αναφέρει επίσης ότι είναι πρόεδρος διευθύνων σύμβουλος ενός πρακτορείου εύρεσης εργασίας ότι και υπηρέτησε στο Συμβούλιο της αγοράς εργασίας του υπουργείου Οικογένειας, Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής.

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Δηλώνει “τρομαγμένος” από τις τεχνολογικές ανατροπές που απειλούν την οργάνωση της κοινωνίας σε σχέση με την εργασία.

Τα ρομπότ δέχτηκαν την επίσκεψη του υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Κριστόφ Γκαβκόφσκι.

“Τα μη ελεγχόμενα μοντέλα της ΤΝ, ενσωματωμένα σε ανθρωποειδή που θα συνεχίσουν σύμφωνα με αυτά να εξελίσσονται όσο θα προοδεύει η ρομποτική, αποτελούν μείζον πρόβλημα“, δήλωσε.

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Τον Ιούλιο, ο συντηρητικός εθνικιστής πρόεδρος της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι υπέγραψε κυβερνητικό έγγραφο για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού για την τεχνητή νοημοσύνη (AI Act).

Ο κανονισμός αυτός δημιούργησε μια εθνική αρχή αρμόδια για την εφαρμογή των υφιστάμενων ευρωπαϊκών κανονισμών, που ήδη ισχύουν επίσημα.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

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