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Ένα απίστευτο ατύχημα σημειώθηκε στην πόλη Γκντανσκ, στην Πολωνία, όταν τρένο συγκρούστηκε με φορτηγό πάνω στη σιδηροδρομική διάβαση.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται το τρένο να έχει αναπτύξει ταχύτητα και να παρασύρει για αρκετά μέτρα το φορτηγό.

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Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές, σύμφωνα με τους πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επτά οχήματα της Πυροσβεστικής, καθώς και αστυνομικές και σωστικές δυνάμεις.

On Thursday, September 3, 2026, at approximately 1:25 p.m., the PKP Intercity "Bachus" train collided with a truck at the level crossing on ul. Niegowska in Gdańsk, Poland.



The impact caused significant damage. The truck driver was conscious and taken to the hospital for… pic.twitter.com/0UZFwfQ9El September 3, 2026

Ο οδηγός του φορτηγού είχε τις αισθήσεις του μετά τη σύγκρουση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω αξιολόγηση. Ο ίδιος, όπως και αρκετοί επιβάτες του τρένου, ανέφεραν αρχικά ελαφρούς τραυματισμούς, χωρίς ωστόσο να χρειαστούν νοσηλεία. Συνολικά, οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για τέσσερα άτομα με ελαφρά τραύματα.

Αμέσως μετά το συμβάν, οι αρμόδιες αρχές κλήθηκαν στο σημείο προκειμένου να διερευνήσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.

«Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα των αστυνομικών, το φορτηγό εισήλθε στη σιδηροδρομική διάβαση αφού άρχισαν να κατεβαίνουν τα κιγκλιδώματα» δήλωσε ο βοηθός της Δημοτικής Αστυνομίας στο Γκντανσκ.

Αυτόπτες μάρτυρες υποστήριξαν ότι η μπάρα της διάβασης κατέβηκε πρόωρα, με συνέπεια το φορτηγό να βρεθεί εγκλωβισμένο στις γραμμές την ώρα που πλησίαζε το τρένο.

Ωστόσο, σύμφωνα με την εταιρεία PKP PLK, οι μάρτυρες αντιλήφθηκαν τον κίνδυνο και προσπάθησαν να προειδοποιήσουν τον οδηγό του φορτηγού. Η PKP PLK ανέφερε ότι οι αυτόπτες μάρτυρες έκαναν σήμα στον οδηγό να σπάσει την μπάρα και να απομακρυνθεί από τη διάβαση.