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Η πολωνική αστυνομία έθεσε υπό κράτηση έναν 23χρονο άνδρα, ο οποίος κατηγορείται ότι καλούσε πλήθη για μαζικές δολοφονίες κορυφαίων πολιτικών στελεχών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κεντρικού Γραφείου Καταπολέμησης Κυβερνοεγκλήματος.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν σε διαδικτυακή πλατφόρμα μια ανάρτηση που έκανε λόγο για «εξόντωση» πολλών ανθρώπων και πρότεινε την οργάνωση απόπειρας δολοφονίας σε βάρος κορυφαίων Πολωνών πολιτικών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γραφείου.

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Η ανάρτηση είχε δημοσιευτεί σε ομάδα αφιερωμένη στα πυροβόλα όπλα. Οι αρχές δεν διευκρίνισαν ποιοι πολιτικοί φέρεται να είχαν στοχοποιηθεί.

«Ο εισαγγελέας απήγγειλε στον άνδρα κατηγορίες για ενέργειες που αποσκοπούσαν στη δημιουργία συνθηκών για μια πράξη που θα στρεφόταν άμεσα στην τέλεση γενοκτονίας, για προετοιμασία εγκλημάτων κατά της ειρήνης, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων πολέμου, καθώς και για δημόσια υποκίνηση σε διάπραξη εγκλήματος», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο εισαγγελέας δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα φερόμενα εγκλήματα. Ο 23χρονος, κάτοικος της ανατολικής περιοχής του Λούμπλιν, τέθηκε με δικαστική απόφαση υπό προσωρινή κράτηση για 30 ημέρες. Αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 20 χρόνια.