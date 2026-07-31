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Ένα απίστευτο και ιδιαίτερα επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Βρότσλαβ της Πολωνίας, όταν εργαζόμενοι πέταξαν ένα ψυγείο από το παράθυρο διαμερίσματος στον 9ο όροφο.

Το συνεργείο είχε αναλάβει τον καθαρισμό του διαμερίσματος, ωστόσο επέλεξε να απομακρύνει το βαρύ οικιακό αντικείμενο με έναν εξαιρετικά επικίνδυνο τρόπο, αδιαφορώντας για το γεγονός ότι κάτω από το κτίριο κινούνταν πεζοί.

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Το ψυγείο, που ζύγιζε αρκετές δεκάδες κιλά, έπεσε με μεγάλη δύναμη στο έδαφος, προκαλώντας εκκωφαντικό θόρυβο. Το περιστατικό καταγράφηκε από περαστικούς που βρίσκονταν σε στάση λεωφορείου απέναντι από την πολυκατοικία και το σχετικό βίντεο έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες προβολές. Στα πλάνα διακρίνεται το ψυγείο να εκτοξεύεται από το παράθυρο και να συντρίβεται στο οδόστρωμα, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των αυτόπτων μαρτύρων.

We Wrocławiu pracownicy wyrzucili lodówkę z 9. piętra



Pracownicy firmy zajmującej się wywozem odpadów postanowili nie znosić ciężkiego sprzętu po schodach i po prostu wyrzucili lodówkę przez okno.



Świadkowie nagrali całe zdarzenie. Na nagraniu widać, jak przechodnie w szoku… pic.twitter.com/iQCa6Zp4fm July 29, 2026

Οι εικόνες προκάλεσαν κύμα σχολίων στα social media, με πολλούς χρήστες να καταδικάζουν την ενέργεια ως εξαιρετικά ανεύθυνη και να επισημαίνουν ότι από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Ο διαχειριστής αποποιείται κάθε ευθύνη

Όπως αναφέρει η πολωνική ιστοσελίδα Wirtualna Polska, ο διαχειριστής του κτιρίου υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη πρακτική δεν είχε εγκριθεί από τη διοίκηση. Εξήγησε ότι ο καθαρισμός είχε ανατεθεί σε εξωτερική εταιρεία και πως οι εργαζόμενοί της αποφάσισαν μόνοι τους να πετάξουν το ψυγείο από το παράθυρο, προκειμένου να αποφύγουν τη δύσκολη μεταφορά του.

«Αναθέσαμε τον καθαρισμό των διαμερισμάτων σε εξωτερικό συνεργείο. Οι εργαζόμενοί του έδρασαν με δική τους πρωτοβουλία, επιλέγοντας αυτή την επικίνδυνη μέθοδο για να μειώσουν τον κόπο της μεταφοράς. Η πρακτική αυτή δεν είχε εγκριθεί από τη διαχείριση του ακινήτου. Θα εξεταστεί αν παραβιάστηκαν οι σχετικοί κανονισμοί και θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.