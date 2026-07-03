Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι ΗΠΑ προειδοποίησαν την Πολωνία για ρωσικά σχέδια ένοπλων προκλήσεων και επιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές, με στόχο την αποδιοργάνωση του ΝΑΤΟ.

Τα σενάρια περιλαμβάνουν υβριδικές επιθέσεις ή εισβολή στρατιωτών στα σύνορα, ώστε η Μόσχα να εξαναγκάσει τη Δύση σε διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία.

Η Ρωσία επιδιώκει να υπονομεύσει τη συνοχή της Συμμαχίας, παρουσιάζοντας τις προκλήσεις ως ατυχήματα ή ενέργειες της Ουκρανίας για να αποφύγει γενικευμένο πόλεμο.

Η Γερμανία δήλωσε έτοιμη να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή του εδάφους του ΝΑΤΟ, ενώ πραγματοποιούνται στρατιωτικές ασκήσεις ως αποτρεπτικό μήνυμα προς τη ρωσική ηγεσία.

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Οι ΗΠΑ έχουν προειδοποιήσει την Πολωνία ότι η Ρωσία σχεδιάζει ένοπλες «προβοκάτσιες» και επιθέσεις σε κρίσιμες πολωνικές υποδομές με στόχο να αποδιοργανώσει τη Συμμαχία και να υπονομεύσει τη συνοχή του NATO.

Η Ρωσία σχεδιάζει ένοπλη «προβοκάτσια» στην Πολωνία, προειδοποιούν οι ΗΠΑ

Όπως μεταδίδει το βρετανικό μέσο Telegraph και το πολωνικό μέσο Onet, λαμβάνεται επίσης υπόψιν και το σενάριο Ρώσοι στρατιώτες να περάσουν τα σύνορα και να εισέλθουν σε έδαφος της Συμμαχίας, αποβλέποντας την κλιμάκωση της γεωπολιτικής αντιπαράθεσης και του εκβιασμού των Δυτικών ώστε να αναστείλουν τη βοήθειά τους προς την Ουκρανία.

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US intelligence has warned Poland that Russia could stage an armed provocation within the coming months, according to The Telegraph.



Reported scenarios include drone strikes on critical infrastructure, such as power plants, or simulated air attacks designed to trigger Poland’s… pic.twitter.com/7aeJjafETB — KyivPost (@KyivPost) July 3, 2026

Αναφορικά με μία πιθανή απάντηση του ΝΑΤΟ στη ρωσική επιθετικότητα, ο Χόλγκερ Νόιμαν, αρχηγός της γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας ανέφερε ότι η Γερμανία θα υπερασπιζόταν «κάθε σπιθαμή» του εδάφους του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας, εάν αναγκαζόταν να δράσει αμυντικά.

Ο ίδιος έκανε λόγο για το Καλίνινγκραντ, την Αγία Πετρούπολη, όπου εδρεύουν κρίσιμες ναυτικές δυνάμεις, τη χερσόνησο Κόλα, όπου η Μόσχα συγκεντρώνει πυρηνικά όπλα, και τη Μαύρη Θάλασσα – έδρα του ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας – ως πιθανούς στόχους σε περίπτωση σύγκρουσης.

Οι πιθανότητες δημιουργίας νέου μετώπου

Σύμφωνα με πηγές ασφαλείας του Onet, τα σενάρια πρόκλησης θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν επίθεση με drone σε κρίσιμες υποδομές, όπως σταθμούς παραγωγής ενέργειας, ή εικονικές αεροπορικές επιδρομές που θα ανάγκαζαν την Πολωνία να ενεργοποιήσει τα συστήματα αεράμυνάς της.

Μια πολωνική πηγή των υπηρεσιών πληροφοριών ανέφερε ότι, στο πιο ακραίο σενάριο, θα μπορούσε να εκδηλωθεί μια «υβριδική επίθεση στην παραμεθόριο περιοχή».

Η ίδια πηγή δήλωσε ότι θεωρείται πιθανή μια ένοπλη εισβολή με τη συμμετοχή Ρώσων ή Λευκορώσων στρατιωτών. Αυτό θα μπορούσε να παρουσιαστεί από τη Ρωσία ως τυχαία είσοδος στο πολωνικό έδαφος λόγω βλάβης στο σύστημα GPS ή ως μια αμφίβολης φύσης επιχείρηση διάσωσης ελικοπτέρου που παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα.

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Η Ρωσία θα πόνταρε στο γεγονός ότι, αντί να ανοίξει πυρ κατά Ρώσων ή Λευκορώσων στρατιωτών σε μια τέτοια κατάσταση, η Πολωνία θα αναγκαζόταν από τις ΗΠΑ να διαπραγματευτεί με τη Ρωσία ή τη Λευκορωσία, αντί να απαντήσει δυναμικά, δήλωσαν πολωνικές πηγές στο Onet.

Ένα σενάριο κατά το οποίο οι Ρώσοι θα αποχωρούσαν από την Πολωνία ως αποτέλεσμα αυτών των διαπραγματεύσεων –και όχι επειδή εξαναγκάστηκαν σε αυτό με στρατιωτικά μέσα– θα εκλαμβανόταν ως νίκη από την πλευρά της Μόσχας.

Ο τερματισμός της δυτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία θα μπορούσε ακόμη και να αποτελέσει κεντρικό ρωσικό αίτημα σε τέτοιες συνομιλίες, ως αντάλλαγμα για την αποχώρηση από την Πολωνία.

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Σε επιφυλακή ΗΠΑ και Πολωνία

Οι ΗΠΑ «ενημερώνουν συστηματικά την Πολωνία για διαρκώς νέα ρωσικά σχέδια σχετικά με μια συμβατική επίθεση στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ —από την οποία κάθε άλλο παρά εξαιρείται», δήλωσε πηγή προσκείμενη στον Πολωνό πρόεδρο.

Μια δεύτερη πηγή, πρέσβης χώρας-συμμάχου της Πολωνίας στο ΝΑΤΟ, επιβεβαίωσε επίσης ότι μια πρόκληση σε κάποιο από τα κράτη της Βαλτικής ή/και στην Πολωνία αποτελεί σοβαρό κίνδυνο, ενώ τις ίδιες ανησυχίες εξέφρασε και μια τρίτη πηγή από το πολωνικό υπουργείο Άμυνας. Τέλος, μια τέταρτη πηγή από τον τομέα της ασφάλειας στη Βαλτική επιβεβαίωσε στην εφημερίδα ότι τέτοια σχέδια συζητούνταν στη Μόσχα. Στη συνέχεια, η Ρωσία ενδέχεται να επιχειρήσει να ισχυριστεί ότι η πρόκληση διαπράχθηκε από την Ουκρανία.

Οποιαδήποτε χερσαία επίθεση από τη Ρωσία θα μπορούσε να εξαπολυθεί είτε από το Καλίνινγκραντ —τον ρωσικό θύλακα βόρεια της Πολωνίας όπου είναι εγκατεστημένα πυρηνικά όπλα— είτε από τη Λευκορωσία, στα ανατολικά.

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Τέτοιες μέθοδοι αποτελούν το μόνο ρεαλιστικό μέσο της Ρωσίας για να προβεί σε προβοκάτσια, καθώς οι δυνάμεις της είναι δεσμευμένες στην Ουκρανία και έτσι στερείται της δυνατότητας να διεξαγάγει πόλεμο πλήρους κλίμακας εναντίον συμμάχων του ΝΑΤΟ.

Αν και η Πολωνία παραμένει σταθερός σύμμαχος της Ουκρανίας σε θέματα ασφάλειας, οι σχέσεις τους έχουν διαταραχθεί τους τελευταίους μήνες λόγω αποκλινουσών απόψεων για την ιστορία της περιόδου του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και του ανταγωνισμού μεταξύ των αγροτικών τομέων των δύο χωρών. Αυτός είναι ο λόγος που υπάρχουν φόβοι ότι η Μόσχα ενδέχεται να επιδιώξει να διευρύνει αυτό το ρήγμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της βρετανικής εφημερίδας, μια πρόσφατη ναυτική άσκηση στη Λετονία –στην οποία πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραμάτισαν το Πολεμικό Ναυτικό και το Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ– είχε ως στόχο να υπενθυμίσει στη Μόσχα ότι οποιαδήποτε επίθεση στην ανατολική πτέρυγα θα συνιστούσε de facto επίθεση κατά αμερικανικών στρατευμάτων.

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Στο χειρότερο δυνατό σενάριο, στόχος της Ρωσίας θα ήταν να υπονομεύσει την πολωνική κυριαρχία, να εκθέσει το ΝΑΤΟ ως «τίγρη από χαρτί» και να εξαναγκάσει σε απόσυρση τη δυτική υποστήριξη προς την Ουκρανία – όλα αυτά χωρίς να προκληθεί ένα «κανονικός» πόλεμος με τη Συμμαχία.

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Στέλεχος της ηγεσίας του πολωνικού Υπουργείου Άμυνας επιβεβαίωσε στο Onet την πιθανότητα ρωσικής πρόκλησης, σημειώνοντας ωστόσο ότι η χώρα του έχει ήδη πραγματοποιήσει ασκήσεις με στόχο να προειδοποιήσει τη Μόσχα για μια καταστροφική απάντηση εκ μέρους του ΝΑΤΟ.

Από τη σκοπιά της Μόσχας, μια πρόκληση με στόχο την Πολωνία θα αποτελούσε προτιμότερη επιλογή σε σχέση με μια πρόκληση εναντίον κάποιου από τα κράτη της Βαλτικής, ανέφεραν πηγές που ασχολούνται με την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

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