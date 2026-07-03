Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους κατέθεσε κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων για να εμποδίσει την πώληση κινητήρων αεροσκαφών στην Τουρκία.

Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε επίσημα το Κογκρέσο για την πώληση των κινητήρων F110, οι οποίοι προορίζονται για το τουρκικό πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών KAAN.

Η βουλευτής υποστηρίζει ότι η μεταφορά αυτής της τεχνολογίας ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει την περιοχή και να ενισχύσει μια χώρα που απειλεί συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το Κογκρέσο διατηρεί έντονη επιφυλακτικότητα για αμυντικές συμφωνίες με την Άγκυρα όσο παραμένει ανοιχτό το ζήτημα των ρωσικών συστημάτων S-400.

Η πώληση των κινητήρων θεωρείται κίνηση επαναπροσέγγισης, ωστόσο δεν σηματοδοτεί την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Την πρώτη επίσημη κοινοβουλευτική κίνηση για την ανατροπή της προτεινόμενης πώλησης κινητήρων F110-GE-129E/F της General Electric στην Τουρκία κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η Δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους, ενεργοποιώντας τη διαδικασία του κοινού ψηφίσματος αποδοκιμασίας.

Η πρωτοβουλία στρέφεται κατά της κοινοποίησης που απέστειλε η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ στο Κογκρέσο για την πώληση, ύψους περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία συνδέεται με το πρόγραμμα ανάπτυξης του τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους TF-X (KAAN).

Advertisement

Advertisement

Η κ. Τάιτους υποστηρίζει ότι μια τέτοια μεταφορά τεχνολογίας προς την Τουρκία θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο και να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες μιας χώρας που, όπως σημειώνει, έχει διατυπώσει επανειλημμένα απειλές εναντίον συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ.

Πριν μερικές ημές η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε επίσημα το Κογκρέσο για την πρόθεσή της να προχωρήσει στην πώληση. Σύμφωνα με έγγραφο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που επικαλείται το Reuters, η επίσημη κοινοποίηση προς το Κογκρέσο έγινε στις 24 Ιουνίου 2026, λίγες εβδομάδες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Οι κινητήρες F110 θεωρούνται κρίσιμοι για την εξέλιξη του τουρκικού προγράμματος KAAN, το οποίο η Άγκυρα παρουσιάζει ως το μελλοντικό εθνικό μαχητικό της.

Η Τουρκία επιδιώκει να ενισχύσει την εγχώρια αμυντική της βιομηχανία και να μειώσει σταδιακά την εξάρτησή της από ξένες πλατφόρμες, αν και το KAAN απέχει ακόμη από την πλήρη επιχειρησιακή ένταξη στην τουρκική Πολεμική Αεροπορία.

Η αμερικανική έγκριση για τους κινητήρες δίνει πολιτική και τεχνική ώθηση στο πρόγραμμα, χωρίς όμως να σημαίνει ότι λύνεται το πρόβλημα που κρατά την Τουρκία εκτός του προγράμματος F-35.

Σημειώνεται πως η Τουρκία αποβλήθηκε από το πρόγραμμα των F-35 μετά την αγορά των ρωσικών S-400, καθώς η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι η συνύπαρξη του ρωσικού συστήματος με το αμερικανικό stealth μαχητικό απειλεί την ασφάλεια των τεχνολογιών του.

Advertisement

Γι’ αυτό και η πώληση των F110 διαβάζεται ως κίνηση επαναπροσέγγισης, αλλά όχι ως επιστροφή της Τουρκίας στα F-35.

Το Κογκρέσο εξακολουθεί να αντιμετωπίζει με επιφυλακτικότητα κάθε αμυντική συμφωνία που ενισχύει την Άγκυρα όσο το ζήτημα των S-400 παραμένει ανοιχτό.

Η χρονική στιγμή της απόφασης Τραμπ να προχωρήσει στην πώληση δεν είναι τυχαία.

Advertisement

Η κοινοποίηση έγινε λίγο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όπου ο Τραμπ αναμένεται να συζητήσει με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το μέλλον των αμερικανοτουρκικών σχέσεων.

Για την Τουρκία, η εξέλιξη αποτελεί σημαντικό κέρδος, καθώς δείχνει ότι η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να ανοίξει ξανά κρίσιμα αμυντικά κανάλια, ακόμη και χωρίς να έχει λυθεί το ζήτημα των S-400.

Για την Ελλάδα, η υπόθεση παρακολουθείται στενά, όχι επειδή το KAAN αλλάζει άμεσα την ισορροπία στο Αιγαίο, αλλά επειδή δείχνει την κατεύθυνση της νέας αμερικανικής πολιτικής έναντι της Άγκυρας.

Advertisement

Η πώληση των κινητήρων F110 δεν σημαίνει ότι η Τουρκία αποκτά άμεσα νέο επιχειρησιακό πλεονέκτημα. Το KAAN παραμένει πρόγραμμα υπό ανάπτυξη και θα χρειαστεί χρόνο μέχρι να αποκτήσει πλήρεις δυνατότητες ένταξης στην τουρκική Πολεμική Αεροπορία.

Advertisement