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Το «μυστικό σχέδιο» του Ιράν για την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή αποκαλύπτει η Wall Street Journal, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη αξιοποίησε την 60ήμερη εκεχειρία για να προετοιμαστεί για έναν νέο γύρο πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ενώ το Ιράν συμμετείχε σε διαπραγματεύσεις και συμφωνίες με την Ουάσινγκτον, η ηγεσία του φέρεται να θεωρούσε την εκεχειρία προσωρινή και να προετοίμαζε παράλληλα την επόμενη φάση της σύγκρουσης. Στόχος ήταν, μεταξύ άλλων, να αυξηθεί το κόστος που θα είχε για τις ΗΠΑ μια συνέχιση του πολέμου.

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Όπως αναφέρει η WSJ, μετά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τον Ιούνιο, ανώτατα στελέχη της ιρανικής ηγεσίας πραγματοποίησαν συνάντηση και αποφάσισαν να προετοιμαστούν για μια νέα σύγκρουση με Ουάσινγκτον και Ισραήλ.

Η ιρανική ηγεσία φέρεται να έδωσε διευρυμένες αρμοδιότητες στους Φρουρούς της Επανάστασης, τοποθέτησε έμπειρους στρατιωτικούς σε καίριες θέσεις και έδωσε έμφαση στην επιτάχυνση της παραγωγής πυραύλων και drones.

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, το Ιράν φέρεται να συνέχισε τις στρατιωτικές του ενέργειες, μεταξύ άλλων μέσω επιθέσεων σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ και μέσω των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα, αυξάνοντας την πίεση στην περιοχή.

Έτσι, η περίοδος της εκεχειρίας φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε από την Τεχεράνη όχι μόνο για διπλωματικές κινήσεις, αλλά και για ενίσχυση των στρατιωτικών της δυνατοτήτων και προετοιμασία για έναν πιθανό νέο πόλεμο.

Μάλιστα, σύμφωνα με τη WSJ, αραβικές υπηρεσίες πληροφοριών φέρεται να συγκέντρωσαν στοιχεία για τις επαφές του Ιράν με ένοπλες οργανώσεις στο Ιράκ και την Υεμένη, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν χώρες της περιοχής, μεταξύ αυτών και το Κουβέιτ, για πιθανές επιθέσεις σε «εχθρικό έδαφος».