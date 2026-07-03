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Ο πλημμελής συντονισμός με την τοπική αστυνομία, η ανεπαρκής εκπαίδευση του προσωπικού και η κακή διαχείριση των πληροφοριών δημιούργησαν συνθήκες που άφησαν τον υποψήφιο πρόεδρο εκτεθειμένο σε κίνδυνο.

Η υπηρεσία αντιμετώπιζε σοβαρή υποστελέχωση κατά την περίοδο 2023-2024, γεγονός που οδήγησε σε εξουθένωση του προσωπικού και ανάγκη για εκτεταμένη χρήση υπερωριακής εργασίας από τους πράκτορες.

Οι Μυστικές Υπηρεσίες αναγνωρίζουν τα ευρήματα των εκθέσεων και δηλώνουν ότι έχουν ήδη προχωρήσει σε σημαντικές θεσμικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για την ενίσχυση της επιχειρησιακής τους αποτελεσματικότητας.

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Νέες έκθεσεις των Μυστικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ αναδεικνύουν ποικίλα προβλήματα, όπως τις ελλείψεις προσωπικού, τη γενικευμένη ασυνεννοησία και τις τεράστιες πιέσεις που βίωναν οι εργαζόμενοι που έκαναν υπερωρίες, δημιουργώντας κενά ασφαλείας που επέτρεψαν να οργανωθούν απόπειρες δολοφονίαςκατά του Ντόναλντ Τραμπ, όπως και αυτή που σημειώθηκε το 2024 στην Πενσιλβάνια, όταν ήταν ακόμη υποψήφιος για την προεδρία.

Τα κρίσιμα λάθη που δεν απέτρεψαν την απόπειρα κατά του Τραμπ

Υπενθυμίζουμε ότι κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ τραυματίστηκε στο αυτί από πυροβολισμό, ένας θεατής έχασε τη ζωή του και ο δράστης εξουδετερώθηκε από ελεύθερο σκοπευτή των δυνάμεων ασφαλείας.

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Οι Μυστικές Υπηρεσίες των ΗΠΑ δήλωσαν ότι συμφωνούν με τα βασικά συμπεράσματα των εκθέσεων και υποστήριξαν ότι έχουν ήδη προχωρήσει στην αντιμετώπιση αρκετών από τα προβλήματα που επισημαίνονται.

«Οι Μυστικές Υπηρεσίες των ΗΠΑ είναι σήμερα ισχυρότερες και αποτελεσματικότερες απ’ ό,τι ήταν το 2024, χάρη σε σημαντικές θεσμικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στην τεχνολογία, το ανθρώπινο δυναμικό και τις επιχειρήσεις προστασίας», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους.

REVEALED: Secret Service Knew Butler Gunman was Armed and in Place for Two Minutes Before He Shot Trump.



A Department of Homeland Security report has revealed significant lapses by the Secret Service during the 2024 assassination attempt against President Trump in Butler,… pic.twitter.com/Mdsf9nuPOk — The National Pulse (@TheNatPulse) July 3, 2026

Η απόπειρα δολοφονίας είχε ήδη προκαλέσει σαρωτικές αλλαγές στην ηγεσία της υπηρεσίας, μετά τον τραυματισμό του Τραμπ και τον θάνατο ενός θεατή στη διάρκεια της προεκλογικής συγκέντρωσης, πριν ελεύθερος σκοπευτής των αρχών σκοτώσει τον δράστη.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο δράστης, Τόμας Μάθιου Κρουκς, είχε εντοπιστεί στην ταράτσα κτιρίου κρατώντας τουφέκι περίπου δύο λεπτά πριν ανοίξει πυρ, χωρίς όμως να υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση της ομάδας που ήταν υπεύθυνη για την προστασία του Τραμπ.

Οι Μυστικές Υπηρεσίες υποστήριξαν ότι έχουν ήδη αντιμετωπίσει μεγάλο μέρος των προβλημάτων που εντόπισε η Γενική Επιθεώρηση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

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1. Δεν ανιχνεύθηκε ποτέ το drone του δράστη

Σύμφωνα με την έκθεση, ο δράστης πέταξε ένα drone επί 9 λεπτά πάνω από το χώρο της εκδήλωσης λίγες ώρες την επίθεση και οι Μυστικές Υπηρεσίες δεν το εντόπισαν ποτέ. Ο λόγος που δεν το εντόπισαν φέρεται να εστιάζεται στο γεγονός πως ο μοναδικός χειριστής του συστήματος counter-drone ήταν ανεπαρκώς εκπαιδευμένος και ως εκ τούτου δεν είχε ελέγξει τον εξοπλισμό την προηγούμενη ημέρα και το σύστημα παρουσίασε βλάβη την ώρα της πτήσης.

2. Δεν δημιουργήθηκε ένα κοινό, ενιαίο κέντρο επικοινωνίας

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Οι Μυστικές Υπηρεσίες και η τοπική Αστυνομία δεν κατάφεραν ποτέ να συντονιστούν και να αποκτήσουν την απαιτούμενη επικοινωνία και συνεργασία. Οι δυο υπηρεσίες βρίσκονταν σε διαφορετικά δωμάτια και αυτό είχε ως αποτέλεσμα, οι Μυστικές Υπηρεσίες να χάσουν 102 ραδιοφωνικές μεταδόσεις της τοπικής αστυνομίας που αφορούσαν τον ύποπτο. Επίσης, έχασαν και τις αναφορές ότι κάποιος βρισκόταν στη στέγη με όπλο και αυτό είχε ως συνέπεια να μην ενημερωθεί ποτέ έγκαιρα η προσωπική φρουρά του Τραμπ.

3. Δεν ανταλλάχθηκαν οι πληροφορίες

Σύμφωνα με την νέα έκθεση, παρόλο που η Διεύθυνση Πληροφοριών (PID) των Μυστικών Υπηρεσιών είχε λάβει διαβαθμισμένες πληροφορίες για σοβαρή απειλή εναντίον του Τραμπ, δεν τις μοιράστηκε με το τοπικό γραφείο του Πίτσμπουργκ, ούτε με τους πράκτορες που σχεδίαζαν την ασφάλεια του χώρου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην ζητηθεί επιπλέον προσωπικό ασφαλείας.

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The US Secret Service missed over 100 radio calls during the attempted assassination of US President Donald Trump at a 2024 rally, a new government report found.https://t.co/tSfMleAq62 — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) July 3, 2026

4. Μεγάλο κενό ασφαλείας έξω από την περίμετρο

Όπως τονίζεται στην έκθεση, υπήρξε αναποτελεσματικός συντονισμός με την Κρατική Αστυνομία της Πενσυλβάνια (PSP) και την τοπική ομάδα ESU. Οι Μυστικές Υπηρεσίες έλεγξαν τα σχέδια δράσης τους, αλλά δεν παρείχαν σχόλια ούτε ζήτησαν τη φύλαξη του συγκροτήματος, αφήνοντας την περιοχή απ’ όπου πυροβόλησε ο δράστης εντελώς εκτεθειμένη.

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5. Δεν αποκλείστηκε η οπτική επαφή

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Αν και είχε αναγνωριστεί πως υπήρχε οπτική επαφή προς τον Ντόναλντ Τραμπ και την εξέδρα, από το μεγαλύτερο μέρος του κτιριακού συγκροτήματος και αυτό ενείχε κινδύνους, τελικά δεν τοποθετήθηκε ο κατάλληλος εξοπλισμός που θα μπορούσε να εμποδίσει τη θέα. Αυτό επέτρεψε στον δράστη να έχει καθαρό και ανεμπόδιστο πεδίο βολής από τη στέγη που ανέβηκε.

Τι αποκαλύπτει η δεύτερη έκθεση

Δεύτερη έκθεση διαπίστωσε ότι η Μυστική Υπηρεσία λειτουργούσε με μέση υποστελέχωση 21,4% κατά τα οικονομικά έτη 2023 και 2024, γεγονός που την ανάγκαζε να βασίζεται εκτεταμένα σε υπερωρίες και στην υποστήριξη προσωπικού από άλλες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι πράκτορες κατέγραψαν συνολικά 1,2 εκατομμύρια ώρες υπερωριακής εργασίας, εκτελώντας συχνά συνεχόμενες βάρδιες με ελάχιστο χρόνο ανάπαυσης. Η πρακτική αυτή συνέβαλε στην επαγγελματική εξουθένωση του προσωπικού και στην αύξηση των αποχωρήσεων.

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Απαντώντας στα ευρήματα, η Μυστική Υπηρεσία ανέφερε ότι έχει θέσει ως προτεραιότητα τη διατήρηση και την εκπαίδευση του προσωπικού, ενώ έχει επιταχύνει σημαντικά τη διαδικασία προσλήψεων. Όπως ανακοίνωσε, ο μέσος χρόνος ένταξης νέων ειδικών πρακτόρων έχει μειωθεί στις 326 ημέρες και των αστυνομικών στις 256 ημέρες.

«Η Μυστική Υπηρεσία έχει επίσης απλοποιήσει τις διαδικασίες πρόσληψης, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία και επιτρέποντάς μας να εντάσσουμε ταχύτερα τους καλύτερους υποψηφίους», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της υπηρεσίας.