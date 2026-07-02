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Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο όπου μια γυναίκα πυροβολεί τον άνδρα έπειτα από λεκτική αντιπαράθεση για μια θέση στάθμευσης.

Η αστυνομία της κομητείας Broward διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες του συμβάντος, ενώ η δράστις ισχυρίζεται ότι έδρασε σε κατάσταση αυτοάμυνας.

Η οικογένεια του θύματος απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί επιθετικότητας του 62χρονου, υπογραμμίζοντας τον τραγικό χαρακτήρα της απώλειας της ανθρώπινης ζωής.

Οι αρχές αξιολογούν το οπτικοακουστικό υλικό και τις μαρτυρίες προκειμένου να αποφασίσουν για την απαγγελία τυχόν ποινικών κατηγοριών κατά της γυναίκας.

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Σοκ και έντονες αντιδράσεις προκαλεί στις Ηνωμένες Πολιτείες βίντεο που δείχνει τον θανάσιμο πυροβολισμό ενός 62χρονου βετεράνου του αμερικανικού στρατού σε χώρο στάθμευσης καταστήματος Walmart στη Φλόριντα, έπειτα από διαμάχη που φέρεται να ξέσπασε για μια θέση πάρκινγκ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη North Lauderdale το μεσημέρι της Τρίτης 30 Ιουνίου, όταν ο Μπαρτ Ντιγκουλιέλμο ήρθε σε έντονη λεκτική αντιπαράθεση με μια γυναίκα στον χώρο στάθμευσης του καταστήματος. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η ένταση κλιμακώθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, με τον 62χρονο να πλησιάζει τη γυναίκα και εκείνη να απομακρύνεται.

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Στο βίντεο που έχει κυκλοφορήσει και έχει προκαλέσει σοκ, η γυναίκα φαίνεται να τραβά όπλο και να πυροβολεί τον βετεράνο ενώ εκείνος βρίσκεται σε απόσταση μερικών μέτρων. Ο άνδρας τραυματίζεται σοβαρά, πιάνει το στομάχι του και στη συνέχεια καταρρέει στο έδαφος. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του.

Την έρευνα έχει αναλάβει η αστυνομία της κομητείας Broward County, η οποία εξετάζει καρέ-καρέ το οπτικοακουστικό υλικό και λαμβάνει καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού.

Μετά τον πυροβολισμό, η γυναίκα φέρεται να παρέμεινε στο σημείο μέχρι την άφιξη των αρχών και τοποθέτησε το όπλο της πάνω σε όχημα. Μάρτυρες αναφέρουν ότι βρισκόταν σε κατάσταση έντονης συναισθηματικής φόρτισης, ενώ οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ισχυρισμό αυτοάμυνας από την πλευρά της.

Shocking video shows Army veteran being fatally shot in fight over Walmart parking spot https://t.co/MxLiSh3Hrf pic.twitter.com/tyY3uZ4EZ6 — New York Post (@nypost) July 2, 2026

Η οικογένεια του 62χρονου περιγράφει τον Ντιγκουλιέλμο ως «καλό άνθρωπο» και απορρίπτει κατηγορηματικά ότι υπήρξε επιθετική συμπεριφορά από μέρους του, υποστηρίζοντας ότι η διαφωνία δεν θα έπρεπε να οδηγήσει σε απώλεια ανθρώπινης ζωής.

Οι ερευνητές συνεχίζουν να αξιολογούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να αποφασιστεί αν θα απαγγελθούν ποινικές κατηγορίες, ενώ η υπόθεση έχει ήδη ανοίξει έντονη δημόσια συζήτηση στις ΗΠΑ σχετικά με την οπλοκατοχή και το πώς καθημερινές διαφωνίες μπορούν να εξελιχθούν σε θανατηφόρα περιστατικά.

Με πληροφορίες από CBS News