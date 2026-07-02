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Το αεροσκάφος, αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων, χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά του προέδρου στη Βόρεια Ντακότα για τα εγκαίνια μουσείου αφιερωμένου στον Θίοντορ Ρούζβελτ.

Η αποδοχή της δωρεάς προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από Δημοκρατικούς βουλευτές, οι οποίοι εξέφρασαν επιφυλάξεις σχετικά με ζητήματα ασφάλειας και δεοντολογίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τις επικρίσεις, υποστηρίζοντας ότι η ένταξη του συγκεκριμένου αεροσκάφους στον προεδρικό στόλο αποτελεί μια πιο οικονομική λύση για το κράτος.

Το αεροσκάφος αναμένεται να χρησιμοποιηθεί στις επόμενες διεθνείς μετακινήσεις του προέδρου, συμπεριλαμβανομένων των συνόδων του ΝΑΤΟ και του APEC.

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Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, πραγματοποίησε την πρώτη του επίσημη πτήση με το νέο Air Force One, ένα υπερπολυτελές Boeing 747 που προσφέρθηκε ως δωρεά στις ΗΠΑ από τη βασιλική οικογένεια του Κατάρ.

Reuters

Το αεροσκάφος, η αξία του οποίου εκτιμάται στα 400 εκατομμύρια δολάρια, χρησιμοποιήθηκε για να μεταφέρει τον Αμερικανό πρόεδρο στη Βόρεια Ντακότα, όπου παρευρέθηκε στα εγκαίνια ενός μουσείου αφιερωμένου στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Θίοντορ Ρούζβελτ. Η δωρεά του αεροσκάφους είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την πρώτη στιγμή της ανακοίνωσής της, καθώς βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος εξέφρασαν επιφυλάξεις σχετικά με ζητήματα ασφάλειας, αλλά και δεοντολογίας.

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Ένα «ιπτάμενο παλάτι» – Φωτογραφίες από το εσωτερικοό του αεροσκάφους

Φωτογραφίες και βίντεο από το εσωτερικό του νέου προεδρικού αεροσκάφους δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από μέλη της αποστολής του Τραμπ. Το αεροσκάφος, που συχνά περιγράφεται ως «ιπτάμενο παλάτι», φιλοξένησε στην πρώτη του πτήση, εκτός από τον πρόεδρο, τους γιους του Έρικ και Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, καθώς και τις συζύγους τους, Μπετίνα και Λάρα.

🚨 NOW: President Trump has arrived in Washington, DC, with the new Air Force One completing her MAIDEN VOYAGE out to North Dakota



The pilots are even flying an AMERICAN FLAG out the out of the cockpit to commemorate this



An absolutely majestic machine. pic.twitter.com/PtAP6kZxWC July 2, 2026

Ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσέουνγκ, μοιράστηκε εικόνες που παρουσιάζουν πολυτελείς χώρους εργασίας, ευρύχωρη αίθουσα συσκέψεων και βιβλιοθήκες με δερματόδετους τόμους. Παράλληλα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, χαρακτήρισε την πρώτη πτήση ως μια ξεχωριστή εμπειρία, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο στο Instagram.

Ανάμεσα σε αυτά ξεχώριζε και το γεύμα των επιβατών, το οποίο σερβιρίστηκε σε λευκή πορσελάνη με χρυσές λεπτομέρειες και περιλάμβανε κρουασάν με ζαμπόν και ελβετικό τυρί, καθώς και φρέσκα εποχικά φρούτα.

Karoline Leavitt Riccio/instagram

What a privilege to be aboard the inaugural flight on the brand new Air Force One! A truly unforgettable day. ✈️🇺🇸 pic.twitter.com/0vGswnULwK — Karoline Leavitt (@karolineleavitt) July 2, 2026

Η εσωτερική διακόσμηση του αεροσκάφους χαρακτηρίζεται από γήινες αποχρώσεις, όπως καφέ, μπεζ και κρεμ, με μπεζ μοκέτες και διακριτικά διακοσμητικά στοιχεία. Οι χρυσές πινελιές στον φωτισμό αντανακλούν το αισθητικό ύφος που προτιμά ο Ντόναλντ Τραμπ.

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Οι νέες θέσεις είναι αισθητά μεγαλύτερες από εκείνες του προηγούμενου Air Force One, προσφέροντας πλήρη ανάκλιση, λειτουργία μασάζ και ενσωματωμένους φορτιστές για ηλεκτρονικές συσκευές. Επιπλέον, κάθε επιβάτης διαθέτει προσωπική οθόνη ψυχαγωγίας με πρόσβαση σε ειδησεογραφικά κανάλια και περιεχόμενο μέσω Apple TV. Ακόμη και οι ζώνες ασφαλείας φέρουν το προεδρικό έμβλημα των ΗΠΑ, ενώ τα διακριτικά του προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας έχουν αναβαθμιστεί και φέρουν επίσης τη σφραγίδα της προεδρίας.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο Air Force One, το νέο αεροσκάφος είναι περίπου έξι μέτρα μεγαλύτερο σε μήκος και διαθέτει άνοιγμα πτερύγων σχεδόν εννέα μέτρα μεγαλύτερο. Η εξωτερική του εμφάνιση, με συνδυασμό μπλε, κόκκινου, χρυσού και λευκού, επιλέχθηκε προσωπικά από τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ.

Οι δηλώσεις του Τραμπ

«Είναι το καλύτερο επιβατικό αεροσκάφος που κατασκευάστηκε ποτέ», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος λίγο πριν από την απογείωση, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του.

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«Μπορείς είτε να το κρατήσεις διακριτικό είτε να το αναδείξεις. Και πιστεύω ότι η χώρα πρέπει να είναι περήφανη γι’ αυτό. Είναι πραγματικά πανέμορφο», πρόσθεσε.

President @realDonaldTrump departs North Dakota to Washington, DC 🇺🇸 pic.twitter.com/F5dQDDurTT — Margo Martin (@MargoMartin47) July 1, 2026

Οι μικρές λεπτομέρειες που έκαναν τη διαφορά

Η πρώτη αποστολή του νέου Air Force One ανέδειξε και αρκετές λεπτομέρειες που έδειχναν πως το αεροσκάφος είχε μόλις ενταχθεί στον προεδρικό στόλο.

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Τα ακουστικά παρέμεναν στις εργοστασιακές τους συσκευασίες, ενώ οι κουβέρτες ήταν ακόμη σφραγισμένες με προστατευτικό πλαστικό. Παράλληλα, οι επιβάτες ενημερώνονταν με ευγενικό τρόπο να συμβάλουν στη διατήρηση της καθαριότητας του ολοκαίνουργιου αεροσκάφους. Από το μενού δεν έλειπαν τα χαρακτηριστικά σοκολατάκια M&M’s, τοποθετημένα στα γνωστά κουτιά με την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ προσφέρονταν επίσης λευκά κουτιά με σοκολατάκια, διακοσμημένα με το προεδρικό έμβλημα και δεμένα με κόκκινη κορδέλα.

Inside the new Air Force One: Trump's Qatari jet features massage chairs, Apple TV, and gold fixtures https://t.co/o7CF3vM3pD pic.twitter.com/ejPysz42rm — New York Post (@nypost) July 1, 2026

Για την προστασία της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας των επιβατών, είχε τοποθετηθεί κουρτίνα που διαχώριζε τον χώρο των δημοσιογράφων από το υπόλοιπο τμήμα του αεροσκάφους, ώστε το προσωπικό και τα μέλη της Μυστικής Υπηρεσίας να μπορούν να εργάζονται χωρίς να βρίσκονται συνεχώς στο οπτικό πεδίο των εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης.

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Το νέο προεδρικό αεροσκάφος στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης

Το Boeing 747 παραλήφθηκε από τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Κατάρ τον Μάιο του 2025. Αν και αρχικά το Κατάρ έκανε λόγο για προσωρινή παραχώρηση του αεροσκάφους, το Πεντάγωνο διαβεβαίωσε ότι πριν ενταχθεί στον προεδρικό στόλο θα υποβληθεί στις απαραίτητες τεχνικές μετατροπές και στους απαιτούμενους ελέγχους ασφαλείας.

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Η παραχώρηση προκάλεσε αντιδράσεις από Δημοκρατικούς βουλευτές, οι οποίοι υποστήριξαν ότι η προσαρμογή του στις προδιαγραφές του Air Force One θα είχε ιδιαίτερα υψηλό κόστος. Ο Τραμπ, ωστόσο, απέρριψε τις επικρίσεις, τονίζοντας ότι η αποδοχή του αεροσκάφους αποτελεί οικονομικότερη λύση από την κατασκευή ενός νέου.

Το νέο Air Force One αναμένεται να χρησιμοποιηθεί στις επόμενες διεθνείς μετακινήσεις του Αμερικανού προέδρου, μεταξύ των οποίων η συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία και στη σύνοδο του APEC στην Κίνα.

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