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Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ προχωρά στα τελευταία στάδια δοκιμών του νέου αεροσκάφους VC-25B Bridge, το οποίο προορίζεται να ενισχύσει τον στόλο των προεδρικών μετακινήσεων και να λειτουργήσει συμπληρωματικά στα ήδη υπάρχοντα αεροσκάφη VC-25A. Το νέο αεροπλάνο βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης πριν την πλήρη επιχειρησιακή του ένταξη, με στόχο να διασφαλίσει τη συνέχεια των αποστολών υψηλής ασφαλείας.

The VC-25B Bridge aircraft has officially arrived at Joint Base Andrews!



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Το πρόγραμμα έρχεται ως απάντηση στις αυξημένες ανάγκες συντήρησης του γηρασμένου στόλου που εξυπηρετεί τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, γνωστό ευρύτερα ως Air Force One όταν επιβαίνει ο εκάστοτε αρχηγός του κράτους. Οι συνεχείς τεχνικές εργασίες στα VC-25A έχουν δημιουργήσει επιχειρησιακές πιέσεις, κάτι που το νέο αεροσκάφος καλείται να εξισορροπήσει.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το VC-25B διαθέτει αναβαθμισμένα συστήματα επικοινωνίας, ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας και τεχνολογίες που επιτρέπουν τη συνεχή λειτουργία του ως κινητό κέντρο διοίκησης. Οι δυνατότητές του έχουν σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζουν αποστολές υψηλής στρατηγικής σημασίας χωρίς διακοπές ή περιορισμούς.

VC-25B Bridge aircraft arrived at Joint Base Andrews. pic.twitter.com/AtYJaIDOuc — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) June 19, 2026

Μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών και των τελικών τροποποιήσεων, το αεροσκάφος θα ενταχθεί επίσημα στον προεδρικό στόλο, λειτουργώντας παράλληλα με τα υπάρχοντα μέσα. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού των εναέριων μέσων που εξυπηρετούν τον Λευκό Οίκο.

The first look at the new Air Force One VC-25B aircraft at Joint Base Andrews.

📹: reaganreese pic.twitter.com/u6gMsvE2Tc — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) June 19, 2026