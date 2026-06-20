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Ένα ιδιαίτερα ισχυρό κύμα προκάλεσε σοβαρές ζημιές το πρωί της Κυριακής (14/6) σε παραθαλάσσιο συγκρότημα κατοικιών στη Χαβάη, με αποτέλεσμα να ξεριζωθούν κεραμίδια από τις στέγες και να πλημμυρίσουν αρκετά διαμερίσματα. Το φαινόμενο καταγράφηκε στο συγκρότημα Keauhou-Kona Surf and Racquet, όπου οι κάτοικοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα τεράστιο κύμα που, σύμφωνα με αναφορές του FOX Weather, έφτασε περίπου τα τέσσερα μέτρα και χτύπησε με μεγάλη δύναμη την ακτογραμμή, εκτοξεύοντας συντρίμμια και προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Οι μετεωρολογικές αρχές των ΗΠΑ, μέσω της National Weather Service, είχαν ήδη προειδοποιήσει για επικίνδυνες συνθήκες στη θάλασσα, καθώς ο συνδυασμός κυματισμών από νότιες-νοτιοδυτικές κατευθύνσεις και των λεγόμενων «King Tides» αναμενόταν να δημιουργήσει ιδιαίτερα υψηλά και επικίνδυνα κύματα. Οι προβλέψεις έκαναν λόγο για κύματα ύψους περίπου τριών έως τεσσάρων και μισό μέτρων, ικανά να προκαλέσουν πλημμύρες και ισχυρά ρεύματα κατά μήκος των ακτών.

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A massive wave crashes over the rooftop of an oceanfront condo in Hawaii, ripping shingles away as water surges across the building.



The wave slammed into the Keauhou-Kona Surf and Racquet Condominium complex in Keauhou, sending debris flying through the air as residents watched… pic.twitter.com/54o2Ip2pYa — Fox News (@FoxNews) June 19, 2026

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τη στιγμή που το κύμα σαρώνει το συγκρότημα, με τους κατοίκους να παρακολουθούν σοκαρισμένοι την ένταση του φαινομένου. Δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη περιοχή πλήττεται, καθώς αντίστοιχες ζημιές είχαν σημειωθεί και το 2022, όταν ισχυρά κύματα που σχετίζονταν με τον τυφώνα Darby είχαν προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές στην ίδια τοποθεσία.