Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σκηνές πανικού καταγράφηκαν το πρωί της Κυριακής (14/6) στη Χαβάη, όταν ένα γιγαντιαίο κύμα ύψους τεσσάρων μέτρων έπληξε παραθαλάσσιο συγκρότημα κατοικιών στο Keauhou. Σύμφωνα με το Fox Weather, η ορμή του νερού προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές, ξηλώνοντας κεραμίδια και πλημμυρίζοντας πολλά διαμερίσματα στο συγκρότημα Keauhou-Kona Surf and Racquet.

Κύματα “King Tides” σαρώνουν τα πάντα στο πέρασμά τους

Οι αρχές είχαν προειδοποιήσει για έναν επικίνδυνο συνδυασμό κυμάτων από νότια-νοτιοδυτική κατεύθυνση και εποχιακών «King Tides» θα προκαλούσε ισχυρά ρεύματα και επικίνδυνα μεγάλα κύματα ύψους 3 με 4,5 μέτρα.

Advertisement

Advertisement

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) είχε αρχικά εκδώσει Συμβουλή για Υψηλό Κύμα, η οποία αργότερα αναβαθμίστηκε σε Προειδοποίηση για Υψηλό Κύμα, καθώς μεγάλα κύματα άρχισαν να κατακλύζουν τις ακτές. Οι αρχές προειδοποίησαν ότι ένας επικίνδυνος συνδυασμός κυμάτων από νότια-νοτιοδυτική κατεύθυνση και εποχιακών «King Tides» θα προκαλούσε ισχυρά ρεύματα και επικίνδυνα μεγάλα κύματα ύψους τριών έως τεσσερσήμισι μέτρων.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media αποτυπώνει τη στιγμή που κάτοικοι της περιοχής ακούγονται να φωνάζουν από έκπληξη και αγωνία, καθώς το τεράστιο κύμα σκεπάζει το συγκρότημα. Παράλληλα με τα έντονα κύματα, η NWS προειδοποίησε επίσης για πιθανές μικρές πλημμύρες στις ακτές κατά τη διάρκεια του απογευματινού κύκλου της παλίρροιας.

A massive wave crashes over the rooftop of an oceanfront condo in Hawaii, ripping shingles away as water surges across the building.



The wave slammed into the Keauhou-Kona Surf and Racquet Condominium complex in Keauhou, sending debris flying through the air as residents watched… pic.twitter.com/54o2Ip2pYa — Fox News (@FoxNews) June 19, 2026

Δεν είναι η πρώτη φορά που το συγκρότημα υφίσταται ζημιές από κύματα. Το ίδιο συγκρότημα είχε πληγεί από τεράστια κύματα το 2022, που συνδέονταν με τον τυφώνα Darby.