Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στη Χαβάη η δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο φαίνεται τουρίστας να πετά πέτρα προς μια φώκια που ανήκει σε απειλούμενο είδος.

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, στόχος του άνδρα ήταν η φώκια Λάνι, η οποία θεωρείται σύμβολο της αναγέννησης του Μάουι μετά τις φονικές πυρκαγιές που έπληξαν τη Χαβάη το 2023.

Η γυναίκα που κατέγραψε το περιστατικό ανέφερε ότι όταν ενημέρωσαν τον άνδρα πως θα καλέσουν την αστυνομία, εκείνος απάντησε: «δεν με νοιάζει, είμαι πλούσιος».

🇺🇸🇺🇦 A Ukrainian businessman living in the U.S. threw a “coconut-sized” rock at one of the rarest marine mammals on earth.



Igor Lytvynchuk was visiting Hawaii last week, when he was captured on video throwing stones at an endangered Hawaiian monk seal named Lani, who is… pic.twitter.com/KZ40l7LBuZ May 11, 2026

Η πράξη του προκάλεσε μεγάλη αγανάκτηση στην τοπική κοινωνία, με αποτέλεσμα κάτοικος της περιοχής να καταγραφεί σε βίντεο να επιτίθεται και να χτυπά τον τουρίστα. Ο γερουσιαστής Μπρέντουν Άουα χαρακτήρισε τον άνδρα που αντέδρασε ως ήρωα και εξέφρασε δημόσια την υποστήριξή του.

його знайшли й відпидили



Ukrainian businessman Ihor Lytvynchuk was reportedly beaten in Hawaii after attacking a rare monk seal, — Hawaii News Now



On the island of Maui, the animal abuser threw a large rock at a Hawaiian monk seal named Lani — a rare protected species.… pic.twitter.com/gPBuADgGe2 — antidotcb (@antidotcb) May 12, 2026

Μετά τη δημοσιότητα που πήρε η υπόθεση, ο τουρίστας οδηγήθηκε για ανάκριση, όπως γνωστοποίησε το Υπουργείο Φυσικών Πόρων της Χαβάης. Ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερος αφού ζήτησε νομική εκπροσώπηση, ενώ οι αρχές ξεκαθάρισαν ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν ασκηθεί διώξεις εις βάρος του.

Η παρενόχληση, ο τραυματισμός ή η θανάτωση του συγκεκριμένου είδους φώκιας απαγορεύονται από τη νομοθεσία. Σε περίπτωση απαγγελίας κατηγοριών, ο άνδρας ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με πρόστιμο ύψους 50.000 δολαρίων και ποινή φυλάκισης, βάσει του Νόμου για την Προστασία των Θαλάσσιων Θηλαστικών.

«Επιτρέψτε μου να είμαι σαφής, αυτό δεν είναι το είδος του επισκέπτη που καλωσορίζουμε στο Μάουι», δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, Ρίτσαρντ Μπίσεν. «Καλωσορίζουμε τους σεβαστούς επισκέπτες που κατανοούν ότι το πολιτιστικό μας περιβάλλον και η άγρια ζωή πρέπει να αντιμετωπίζονται με προσοχή και αλόχα. Τέτοιες συμπεριφορές δεν θα γίνουν ανεκτές» πρόσθεσε.