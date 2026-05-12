Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στη Χαβάη η δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο φαίνεται τουρίστας να πετά πέτρα προς μια φώκια που ανήκει σε απειλούμενο είδος.
Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, στόχος του άνδρα ήταν η φώκια Λάνι, η οποία θεωρείται σύμβολο της αναγέννησης του Μάουι μετά τις φονικές πυρκαγιές που έπληξαν τη Χαβάη το 2023.
Η γυναίκα που κατέγραψε το περιστατικό ανέφερε ότι όταν ενημέρωσαν τον άνδρα πως θα καλέσουν την αστυνομία, εκείνος απάντησε: «δεν με νοιάζει, είμαι πλούσιος».
Η πράξη του προκάλεσε μεγάλη αγανάκτηση στην τοπική κοινωνία, με αποτέλεσμα κάτοικος της περιοχής να καταγραφεί σε βίντεο να επιτίθεται και να χτυπά τον τουρίστα. Ο γερουσιαστής Μπρέντουν Άουα χαρακτήρισε τον άνδρα που αντέδρασε ως ήρωα και εξέφρασε δημόσια την υποστήριξή του.
Μετά τη δημοσιότητα που πήρε η υπόθεση, ο τουρίστας οδηγήθηκε για ανάκριση, όπως γνωστοποίησε το Υπουργείο Φυσικών Πόρων της Χαβάης. Ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερος αφού ζήτησε νομική εκπροσώπηση, ενώ οι αρχές ξεκαθάρισαν ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν ασκηθεί διώξεις εις βάρος του.
Η παρενόχληση, ο τραυματισμός ή η θανάτωση του συγκεκριμένου είδους φώκιας απαγορεύονται από τη νομοθεσία. Σε περίπτωση απαγγελίας κατηγοριών, ο άνδρας ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με πρόστιμο ύψους 50.000 δολαρίων και ποινή φυλάκισης, βάσει του Νόμου για την Προστασία των Θαλάσσιων Θηλαστικών.
«Επιτρέψτε μου να είμαι σαφής, αυτό δεν είναι το είδος του επισκέπτη που καλωσορίζουμε στο Μάουι», δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, Ρίτσαρντ Μπίσεν. «Καλωσορίζουμε τους σεβαστούς επισκέπτες που κατανοούν ότι το πολιτιστικό μας περιβάλλον και η άγρια ζωή πρέπει να αντιμετωπίζονται με προσοχή και αλόχα. Τέτοιες συμπεριφορές δεν θα γίνουν ανεκτές» πρόσθεσε.