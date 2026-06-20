Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε μια εικόνα που μοιάζει σχεδόν απίθανη αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινή, μια καμήλα στην Αίγυπτο φαίνεται να εγκαταλείπει για λίγο την καυτή άμμο και να κατευθύνεται προς τη θάλασσα αναζητώντας δροσιά. Με τον καύσωνα να “χτυπά” την περιοχή και τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν σε εξαντλητικά επίπεδα, το ζώο βρήκε έναν εντελώς φυσικό, σχεδόν ενστικτώδη τρόπο να ανακουφιστεί.

Το στιγμιότυπο δείχνει την καμήλα να μπαίνει μέσα στο νερό χωρίς δισταγμό, σαν να πρόκειται για κάτι που κάνει χρόνια. Οι ντόπιοι που βρέθηκαν εκεί μιλούν για ένα θέαμα ταυτόχρονα αστείο και εντυπωσιακό, αφού τα συγκεκριμένα ζώα είναι περισσότερο συνδεδεμένα με την έρημο παρά με τη θάλασσα. Κι όμως, η ανάγκη για δροσιά φαίνεται πως ξεπερνά κάθε “στερεότυπο” της φύσης.

Advertisement

Advertisement

Το περιστατικό έγινε γρήγορα θέμα συζήτησης και στα κοινωνικά δίκτυα, με πολλούς να σχολιάζουν ότι η φύση πάντα βρίσκει τρόπους να προσαρμόζεται. Άλλοι πάλι το είδαν πιο χιουμοριστικά, λέγοντας πως ακόμα και οι καμήλες… χρειάζονται διακοπές όταν ο ήλιος γίνεται αβάσταχτος.