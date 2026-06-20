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Η Τουρκία συμμετείχε σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά από 24 χρόνια με μεγάλες προσδοκίες και μια σειρά από ανερχόμενα αστέρια στις τάξεις της, αλλά βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από το Μουντιάλ 2026, μετά την ήττα με 1-0 από την Παραγουάη.

Η Τουρκία του Βιντσένζο Μοντέλα δημιούργησε, αλλά έχασε, πληθώρα ευκαιριών τόσο στο ματς με την Αυστραλία (ήττα με 2-0), όσο και απέναντι στην Παραγουάη, που έπαιξε με 10 παίκτες στο δεύτερο ημίχρονο.

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Συνολικά στα δύο ματς, οι Τούρκοι είχαν 62 προσπάθειες στην αντίπαλη εστία, αριθμός που είναι ο μεγαλύτερος στα χρονικά των Μουντιάλ από το 1966, οπότε και άρχισε η καταγραφή στατιστικών στοιχείων.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Τούρκοι διεθνείς ήταν καταιγιστικοί με κατοχή μπάλας κοντά στο 75% και πολλές ευκαιρίες για γκολ, όμως δεν κατάφεραν να σκοράρουν.

Η εικόνα του Άρντα Γκιουλέρ μετά το τελευταίο σφύριγμα του αγώνα με την Παραγουάη αποτύπωσε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την απογοήτευση που επικρατούσε στις τάξεις της ομάδας.

Arda Güler:



"Gerçekten söylenecek çok fazla şey yok. Çok üzgünüz, utanç duyuyoruz. Tüm halkımızdan özür dileriz.



Milli takım kariyerim boyunca bu turnuvayı unutturmak için elimden geleni yapacağım. Çok büyük takımlarda oynuyoruz, sahada bunu göstermeliydik.



Arkadaşlıkla… pic.twitter.com/Kbmxr5YnMk — serbestiyet (@serbestiyetweb) June 20, 2026

Λίγα δευτερόλεπτα μετά τη λήξη της αναμέτρησης, οι τηλεοπτικές κάμερες κατέγραψαν τον μεσοεπιθετικό της Ρεάλ Μαδρίτης εμφανώς συντετριμμένο να κοιτάζει προς τον αγωνιστικό χώρο και να ψιθυρίζει: «Θεέ μου, γιατί;».

Εμφανώς απογοητευμένος, ο 21χρονος ζήτησε συγγνώμη από τους συμπατριώτες του:

«Προσπαθήσαμε πολύ σκληρά, αλλά δεν τα καταφέραμε. Ομως, θα έπρεπε να είχαμε πετύχει μερικά γκολ. Θα έπρεπε να είχαμε νικήσει αυτά τα ματς. Όλοι είναι λυπημένοι, όλοι κλαίνε»