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Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης σημείωσε ο Γκαλάρσα μόλις στο δεύτερο λεπτό με δυνατό σουτ εκτός περιοχής.

Παρά την αριθμητική υπεροχή της Τουρκίας λόγω της αποβολής του Αλμιρόν στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, η ομάδα του Βιντσέντσο Μοντέλα δεν κατάφερε να ισοφαρίσει.

Η τουρκική ομάδα ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της χωρίς βαθμό μετά από δύο αγωνιστικές, αποχαιρετώντας οριστικά το τουρνουά.

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Η Τουρκία γνώρισε ήττα-σοκ από την Παραγουάη με 0-1 και αποχαιρέτησε πρόωρα το Μουντιάλ 2026, μένοντας χωρίς βαθμό μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές. Το ματς κρίθηκε σχεδόν πριν καλά-καλά ξεκινήσει, με τον Γκαλάρσα να σκοράρει με δυνατό σουτ εκτός περιοχής στο 2ο λεπτό.

Η Τουρκία μπήκε στο παιχνίδι γνωρίζοντας ότι δεν είχε περιθώρια για νέα απώλεια μετά την ήττα από την Αυστραλία. Αντί, όμως, να βρει εκείνη το γρήγορο γκολ που θα άλλαζε την ψυχολογία της, το δέχθηκε. Η Παραγουάη αιφνιδίασε απόλυτα την ομάδα του Βιντσέντσο Μοντέλα και με τον Γκαλάρσα να πιάνει ένα εξαιρετικό σουτ έξω από την περιοχή, πήρε προβάδισμα μόλις στο 2′.

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Η Τουρκία προσπάθησε να αντιδράσει. Ο Γκιουλέρ απείλησε στο 13′, ενώ στο 35′ η κεφαλιά του Μουλντούρ, έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Τσαλχάνογλου, κόντραρε στον Ζούλιο Αλόνσο και κατέληξε πρώτα στο οριζόντιο και μετά στο κάθετο δοκάρι. Ήταν η στιγμή που οι Τούρκοι πλησίασαν περισσότερο στην ισοφάριση στο πρώτο μέρος.

Η Παραγουάη, παρότι είχε δώσει χώρο, δεν περιορίστηκε σε παθητικό ρόλο. Στο 37′ ο Κάσερες βρέθηκε κοντά στο 0-2, όμως ο Τσακίρ απέκρουσε εντυπωσιακά. Λίγο πριν από την ανάπαυλα, οι Νοτιοαμερικανοί έμειναν με δέκα παίκτες, καθώς ο Μιγκέλ Αλμιρόν αποβλήθηκε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, η Τουρκία είχε την κατοχή, έσπρωξε την Παραγουάη προς την περιοχή της και έδειχνε να παίζει ουσιαστικά στο μισό γήπεδο. Ωστόσο, η υπεροχή της δεν μετατράπηκε σε καθαρές ευκαιρίες. Ο Ντεμιράλ δοκίμασε δύο φορές το πόδι του από μακριά, στο 52′ και στο 59′, αλλά ο Χιλ ήταν σταθερός.

Η Παραγουάη λίγο έλειψε να τελειώσει το ματς στο 61′, όταν ο Ενσίσο έκανε εντυπωσιακή ατομική προσπάθεια, αλλά το σουτ του πέρασε άουτ. Στην άλλη πλευρά, ο Γκιουλ απείλησε με κεφαλιά στο 62′, ενώ στο 74′ ο Χιλ αντέδρασε ξανά σωτήρια σε σέντρα-σουτ του Μπαρντάκτσι.

Η τελευταία μεγάλη τουρκική ευκαιρία ήρθε στο 89′, με τον Οζούν να πλασάρει, αλλά τον Χιλ να κρατά το μηδέν. Το τελευταίο σφύριγμα βρήκε την Παραγουάη να πανηγυρίζει μια τεράστια νίκη και την Τουρκία να αποχωρεί από τη διοργάνωση με δύο ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Οι ενδεκάδες

Τουρκία: Τσακίρ, Μουλντούρ, Ντεμιράλ, Μπαρντάκτσι, Καντίογλου, Τσαλχάνογλου, Γιουκσέκ, Γκιουλέρ, Ακγκούν, Γιλντίζ, Ακτούρκογλου.

Παραγουάη: Χιλ, Κάσερες, Γκόμες, Αλντερέτε, Αλόνσο, Αλμιρόν, Κούμπας, Γκαλάρσα, Ντιέγκο Γκόμεζ, Πίτα, Ενσίσο.