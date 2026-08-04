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Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί αντίδραση στις πρόσφατες αμφιλεγόμενες αποφάσεις του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, σχετικά με το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Οι εμπλεκόμενες συνομοσπονδίες εξετάζουν το ενδεχόμενο αποχής από τις συνεδριάσεις της FIFA και άρνησης επικύρωσης των αποφάσεών της.

Το προτεινόμενο τουρνουά θα περιλαμβάνει επτά ξεχωριστές κατηγορίες ομάδων με βάση τη δυναμικότητά τους, λειτουργώντας ανεξάρτητα από την ηγεσία της FIFA.

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Η UEFA εξετάζει το ενδεχόμενο να δημιουργήσει μία νέα διοργάνωση Εθνικών ομάδων, η οποία θα μπορούσε να είναι αντίπαλος του Μουντιάλ της FIFA και να αλλάξει τις ισορροπίες, μετά τις πράξεις του Τζιάνι Ινφαντίνο.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, με το σχέδιο για πώληση μεριδίων του Μουντιάλ, το οποίο δεν ευδοκίμησε, δημιούργησε μεγάλη κόντρα με την UEFA, αλλά και με άλλες συνομοσπονδίες, οι οποίες, σύμφωνα με δημοσίευμα των «Times», σκέφτονται να φέρουν αλλαγές στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο με τη δημιουργία μία διοργάνωσης αντίστοιχης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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Η UEFA φέρεται να έχει ήδη ένα σχέδιο για ένα παγκόσμιο Κύπελλο Εθνών από το 2017, το οποίο δεν υλοποιήθηκε ποτέ, όμως με τις αναταράξεις από τις πράξεις του Ινφαντίνο είναι πιθανό να βγει από το συρτάρι ως ένα εναλλακτικό διεθνές τουρνουά, που θα οργανώνεται από τις UEFA, CONCACAF (σ.σ. συνομοσπονδία της Βόρειας/Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής) και AFC (σ.σ. Συνομοσπονδία της Ασίας)

Ανάμεσα στα μέτρα που εξετάζονται από αυτή τη συμμαχία είναι η αποχή από τις συνεδριάσεις της FIFA αλλά και η άρνηση της επικύρωσης των αποφάσεών της.

Αξιωματούχος που προτίμησε να διατηρήσει την ανωνυμία του ανέφερε στους «Times» ότι «όλοι είναι αποφασισμένοι» και πως «δεν υπάρχει γυρισμός». Και πρόσθεσε ότι αν έρθει η οριστική διάσπαση τα μεγάλα ποδοσφαιρικά έθνη θα είχαν κάθε συμφέρον να αγωνιστούν σε τουρνουά υψηλού επιπέδου χωρίς να είναι κάτω από την «στέγη» της FIFA.

«Θα προτιμούσαν οι μεγάλες εθνικές ομάδες της Νότιας Αμερικής να παίξουν εναντίον της Γαλλίας ή της Ισπανίας, ή εναντίον του Λιβάνου ή του Τζιμπουτί;», διερωτήθηκε χαρακτηριστικά.

Η ιδέα ενός Global Nations League θα έχει διαφορετική μορφή από το Μουντιάλ, αφού οι σκέψεις είναι να χωρίζονται οι χώρες που θα συμμετέχουν σε επτά ξεχωριστές κατηγορίες με βάση τη δυναμική των ομάδων. Δηλαδή η σκέψη είναι η δημιουργία επτά μικρών παγκοσμίων Κυπέλλων, που θα παίζονταν εντός της ίδιας περιόδου, υπό την αιγίδα των συνομοσπονδιών και όχι της FIFA.

Το σενάριο φαντάζει ακραίο, όμως όσο ο Ινφαντίνο παραμένει σε θέση ισχύος όλα είναι πιθανά αναφορικά με αλλαγές που θα τάραζαν τα νερά του ποδοσφαίρου.