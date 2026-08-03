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Οι τριγμοί προκλήθηκαν από το αποτυχημένο σχέδιο πώλησης εμπορικών δραστηριοτήτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην επενδυτική εταιρεία Thrive Capital, το οποίο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τις εθνικές ομοσπονδίες.

Πολλά στελέχη της FIFA, συμπεριλαμβανομένου του διευθύνοντος συμβούλου Κέβιν Λαμούρ, εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τις μυστικές διαπραγματεύσεις σχετικά με τη διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων.

Η ηγεσία του Ινφαντίνο αμφισβητείται πλέον έντονα, με την Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να εξετάζει την απόσυρση της στήριξής της, ενώ η Ουαλική Ομοσπονδία έχει ήδη αποσύρει την εμπιστοσύνη της.

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Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, φέρεται να αναζητά πολιτική στήριξη από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με έντονες πιέσεις στο εσωτερικό της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, ο Ινφαντίνο είχε προγραμματίσει ιδιωτική τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Επισήμως, αντικείμενο της συνομιλίας ήταν ο ρόλος του ποδοσφαίρου ως εργαλείου ήπιας ισχύος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, πηγές που επικαλείται η εφημερίδα υποστηρίζουν ότι ο πραγματικός στόχος του προέδρου της FIFA ήταν να εξασφαλίσει πολιτική υποστήριξη εν μέσω της αυξανόμενης αμφισβήτησης που αντιμετωπίζει.

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Gianni Infantino begs Trump for help as he fights to save his job: 'Isolated' FIFA president 'set for White House talks' after failed bid to sell World Cup https://t.co/pFhQAe8ivj — Daily Mail Sport (@MailSport) August 3, 2026

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 56χρονος παράγοντας αισθάνεται ολοένα και πιο απομονωμένος, ενώ φέρεται να επιχείρησε επανειλημμένα να επικοινωνήσει απευθείας με τον Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς αποτέλεσμα.

Στο επίκεντρο της κρίσης βρίσκεται το σχέδιο πώλησης μέρους των εμπορικών δραστηριοτήτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην επενδυτική εταιρεία Thrive Capital, συμφερόντων του Τζος Κούσνερ. Η πρόταση προέβλεπε τη δημιουργία της θυγατρικής εταιρείας FIFA Forward Enterprise, στην οποία η Thrive Capital θα αποκτούσε ποσοστό 20%, επενδύοντας περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια δολάρια. Η νέα εταιρεία θα αναλάμβανε τη διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων, χορηγιών, αδειών εκμετάλλευσης και εισιτηρίων του Μουντιάλ.

Το σχέδιο, που αποκαλύφθηκε αρχικά από την The Times, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τις εθνικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, οι οποίες υποστήριξαν ότι ενημερώθηκαν μέσω των μέσων ενημέρωσης. Υπό το βάρος των αντιδράσεων, η πρόταση εγκαταλείφθηκε την περασμένη Παρασκευή.

Σύμφωνα με τη New York Post, η υπόθεση έχει προκαλέσει σοβαρούς τριγμούς στη FIFA, με στελέχη της ομοσπονδίας να εξετάζουν πλέον την απομάκρυνση του Ινφαντίνο στο πλαίσιο μιας εσωτερικής πρωτοβουλίας που φέρεται να φέρει την κωδική ονομασία «Project Kill The Monster».

Την έντονη δυσαρέσκειά του εξέφρασε και ο διευθύνων σύμβουλος της FIFA, Κέβιν Λαμούρ, ο οποίος δήλωσε στο Associated Press ότι αισθάνθηκε «προδομένος», καθώς, όπως υποστήριξε, δεν είχε ενημερωθεί για τις μυστικές διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, η UEFA εμφανίζεται ιδιαίτερα επικριτική απέναντι στον πρόεδρο της FIFA, ενώ η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FA) φέρεται να εξετάζει την επίσημη απόσυρση της στήριξής της προς το πρόσωπό του ενόψει των επόμενων εκλογών. Ήδη η Ουαλική Ομοσπονδία έχει ανακαλέσει την εμπιστοσύνη της στον Ινφαντίνο, επικαλούμενη σοβαρά ζητήματα διακυβέρνησης, διαφάνειας και ηγεσίας.