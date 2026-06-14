Τα «καγκουρό» της Αυστραλίας έβγαλαν… νοκ άουτ τα αστέρια της Τουρκίας σε μια πολύ μεγάλη έκπληξη στην πρώτη αγωνιστική του τέταρτου ομίλου του Μουντιάλ 2026 . Η Αυστραλία επικράτησε 2-0 με τα γκολ των Ιρανκούντα στο 27′ και Μέτκαλφι στο 75′ πήρε μια σπουδαία νίκη απέναντι στην ομάδα του Βιτσέντσο Μοντέλα που έχανε τη μια ευκαιρία μετά την άλλη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Δείτε τα γκολ στο ματς της Αυστραλίας με την Τουρκία

Μούντιαλ 2026: Σόκαρε την Τουρκία η Αυστραλία που πήρε τεράστια νίκη με 2-0

Τα «καγκουρό» της Αυστραλίας έβγαλαν... νοκ άουτ τα αστέρια της Τουρκίας σε μια πολύ μεγάλη έκπληξη στην πρώτη αγωνιστική του τέταρτου ομίλου του Μουντιάλ 2026. Η Αυστραλία επικράτησε 2-0 με τα γκολ των Ιρανκούντα στο 27' και Μέτκαλφι στο 75' πήρε μια σπουδαία νίκη απέναντι στην ομάδα του Βιτσέντσο Μοντέλα που έχανε τη μια ευκαιρία μετά την άλλη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.



Δείτε τα γκολ στο ματς της Αυστραλίας με την Τουρκία