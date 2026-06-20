Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Παραγουάη ολοκλήρωσε το πρώτο μέρος με δέκα παίκτες, καθώς ο Μιγκέλ Αλμιρόν αποβλήθηκε στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου (45+3’), σε μια απόφαση που ήδη έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Σύμφωνα με όσα καταγράφηκαν, ο 32χρονος μεσοεπιθετικός της Ατλάντα Γιουνάιτεντ φέρεται να απευθύνθηκε στον Μουλντούρ ενώ κάλυπτε το στόμα του, ενέργεια που βρίσκεται στο στόχαστρο των νέων κανονισμών της FIFA. Μετά από ενημέρωση του VAR, ο διαιτητής εξέτασε τη φάση μέσω on-field review και αποφάσισε να δείξει απευθείας κόκκινη κάρτα στον Παραγουανό διεθνή.

Advertisement

Advertisement

Η αποβολή έδωσε αριθμητικό πλεονέκτημα στην Τουρκία για το υπόλοιπο του αγώνα, ενώ ο Αλμιρόν έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής της διοργάνωσης που τιμωρείται με αποβολή για παράβαση που σχετίζεται με ομιλία έχοντας καλυμμένο το στόμα του.