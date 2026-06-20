Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Γιου Τινγκ, μεταφράστρια από την Κίνα, αγνοείται από τις 20 Μαΐου, όταν έφυγε από την οικία της στην Αρτέμιδα για διοικητική διαδικασία.

Η τελευταία επιβεβαιωμένη επικοινωνία της ήταν η αποστολή εγγράφου στον σύζυγό της, ενώ στο σπίτι βρέθηκαν όλα τα προσωπικά της αντικείμενα ανέπαφα.

Ο σύζυγός της εντόπισε μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στίγμα του κινητού της σε εγκαταλελειμμένο κτίριο της Αιτωλοακαρνανίας, το οποίο επισκέφθηκε ο ίδιος και διαπίστωσε ότι ήταν ερμητικά κλεισμένο.

Παρά την έρευνα στο συγκεκριμένο σημείο, δεν εντοπίστηκαν αντικείμενα που να συνδέονται με την αγνοούμενη, η οποία δεν είχε καμία γνωστή σχέση με την περιοχή.

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Η υπόθεση της εξαφάνισης της Γιου Τινγκ, μεταφράστριας από την Κίνα που ζει στην Ελλάδα τα τελευταία 24 χρόνια με τον Έλληνα σύζυγό της, συνεχίζει να προκαλεί ερωτήματα. Η γυναίκα έφυγε από το σπίτι της στην Αρτέμιδα το πρωί της 20ής Μαΐου με προορισμό τον δήμο για μια απλή διοικητική διαδικασία και έκτοτε τα ίχνη της χάθηκαν.

Σύμφωνα με τον σύζυγό της, Βασίλη Καραβασίλη, κάμερα ασφαλείας κατέγραψε την αναχώρησή της από την οικία τους. «Η κάμερα την κατέγραψε την στιγμή που έφυγε από το σπίτι στις 09:55. Ήταν ντυμένη στα λευκά και κρατούσε μόνο το μικρό τσαντάκι της».

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Όπως αναφέρει, η Γιου Τινγκ ακολουθούσε πάντοτε συγκεκριμένη διαδρομή για τις μετακινήσεις της. «Δεν οδηγούσε το αυτοκίνητο σχεδόν ποτέ. Συνήθως κατέβαινε με τα πόδια στην στάση για να πάρει το λεωφορείο 305 προς τα Σπάτα. Χρησιμοποιούσε πάντα τα μέσα μαζικής μεταφοράς».

Η αγνοούμενη επισκέφθηκε τον δήμο προκειμένου να παραλάβει έγγραφα που σχετίζονταν με το ακίνητό τους και στη συνέχεια τα απέστειλε στον σύζυγό της.

«Μου έστειλε τη δήλωση του ΤΑΠ στις 11:10 μέσω εφαρμογής που χρησιμοποιούμε για να επικοινωνούμε. Αυτή ήταν η τελευταία επιβεβαιωμένη επαφή μαζί της».

Από εκείνο το χρονικό σημείο και μετά δεν υπήρξε κανένα άλλο επιβεβαιωμένο ίχνος της. Ο κ. Καραβασίλης, ο οποίος βρισκόταν στην Κίνα για επαγγελματικούς λόγους, περιγράφει τη ζωή που είχαν δημιουργήσει μαζί από την εποχή που γνωρίστηκαν στην Ασία.

«Γνωριστήκαμε στην Κίνα όταν εργαζόμουν εκεί. Ήρθε στην Ελλάδα το 2002 όταν παντρευτήκαμε και από τότε ζούμε εδώ».

Από τις 21 Μαΐου χάθηκαν τα ίχνη της

Η ανησυχία του εντάθηκε όταν διακόπηκε ξαφνικά η καθημερινή επικοινωνία τους.

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«Μιλούσαμε κάθε μέρα, είτε με μηνύματα είτε με βιντεοκλήσεις. Από τις 21 Μαΐου δεν είχα καμία επαφή. Στην αρχή πίστεψα ότι βρισκόταν κάπου χωρίς σήμα, αλλά όσο περνούσαν οι ημέρες άρχισα να φοβάμαι ότι κάτι δεν πάει καλά».

Αρχικά, συγγενικό του πρόσωπο πέρασε από το σπίτι χωρίς να διαπιστώσει κάτι ασυνήθιστο. Όταν όμως οι ημέρες συνέχισαν να περνούν χωρίς κανένα νέο, αποφασίστηκε να γίνει έλεγχος στο εσωτερικό της κατοικίας.

«Όταν μπήκαν στο σπίτι στις 10 Ιουνίου, όλα ήταν στη θέση τους. Υπήρχε ένα τσάι που είχε μουχλιάσει πάνω στην κουζίνα, τα φώτα στα ενυδρεία ήταν αναμμένα και τα ρολά ανοιχτά. Όλα έδειχναν ότι είχε φύγει για λίγο και σκόπευε να επιστρέψει».

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Στο σπίτι βρέθηκαν όλα τα προσωπικά της αντικείμενα. «Τα ρούχα της, τα κοσμήματα, τα ρολόγια της, όλα ήταν εδώ. Δεν λείπει τίποτα». Ο ίδιος δηλώνει πως αδυνατεί να εξηγήσει τι μπορεί να έχει συμβεί.

«Δεν είχαμε διαφορές με κανέναν»

«Δεν μπορώ να σκεφτώ τι έχει συμβεί. Δεν είχαμε διαφορές με κανέναν αλλά πλέον δεν αποκλείω και το χειρότερο σενάριο καθώς είναι πολλές οι μέρες της απουσίας. Αν ήταν ατύχημα, λογικά από τις βάσεις δεδομένων της Αστυνομίας θα έπρεπε να έχουμε κάποιο νέο».

Μιλώντας στο «Φως στο Τούνελ», ο Βασίλης Καραβασίλης αποκάλυψε ακόμη στοιχεία σχετικά με τις προσπάθειές του να εντοπίσει το κινητό τηλέφωνο της συζύγου του. Όπως εξήγησε, η Γιου Τινγκ χρησιμοποιούσε δύο συσκευές. «Η σύζυγός μου είχε δύο κινητά τηλέφωνα. Στο ένα ήταν τοποθετημένη η κάρτα SIM που χρησιμοποιούσε καθημερινά, ενώ το δεύτερο λειτουργούσε ως εφεδρική συσκευή, πλήρως συνδεδεμένη με όλους τους λογαριασμούς της, ώστε να μπορεί να την χρησιμοποιήσει άμεσα σε περίπτωση που έχανε το βασικό της κινητό».

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Οι κινήσεις του συζύγου της μεταφράστριας

Στη συνέχεια περιέγραψε τις ενέργειες που έκανε για τον εντοπισμό του κινητού της.

«Συνδέθηκα στον λογαριασμό της από τη δεύτερη συσκευή, όμως διαπίστωσα ότι το κινητό της παρέμενε συνεχώς ανενεργό, όπως και όλες οι εφαρμογές του. Λίγο πριν αναχωρήσω αεροπορικώς από την Κίνα, χρησιμοποίησα από τον υπολογιστή μου μία διαδικτυακή εφαρμογή η οποία απ’ όσο γνωρίζω έχει έδρα στο Χονγκ Κονγκ και πραγματοποιεί διαγνωστικούς ελέγχους για κινητές συσκευές. Καταχώρησα τον αριθμό του τηλεφώνου της και η εφαρμογή εμφάνισε το τελευταίο στίγμα της συσκευής, το οποίο αντιστοιχούσε στην περιοχή της Μυτιλήνης. Η σύζυγός μου δεν είχε καμία απολύτως σχέση με το συγκεκριμένο νησί. Το πιο ανησυχητικό όμως ήταν ένα άλλο στοιχείο της αναφοράς. Σύμφωνα με τα δεδομένα της εφαρμογής, το κινητό είχε παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε μία απομονωμένη περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο πρώην κτηνοτροφικής μονάδας. Μόλις είδα το σημείο, μου φάνηκε εξαιρετικά ύποπτο και ενημέρωσα αμέσως το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα».

Ο κ. Καραβασίλης ανέφερε ότι επισκέφθηκε προσωπικά το σημείο που υπεδείκνυαν τα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστώσει τι συμβαίνει εκεί.

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«Το κτίριο βρίσκεται περίπου δύο χιλιόμετρα μακριά από τον επαρχιακό δρόμο. Για να φτάσει κανείς εκεί πρέπει να περπατήσει ή να διαθέτει όχημα 4×4. Όταν ανεβήκαμε στο σημείο νύχτα και χωρίς φακούς, διακρίναμε στην κορυφογραμμή μία ανθρώπινη φιγούρα. Φαινόταν να χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο. Παρά τον φόβο μας, συνεχίσαμε προς το κτίριο. Διαπιστώσαμε ότι διέθετε τρεις μεταλλικές εισόδους με καινούργιες κλειδαριές, όλες ερμητικά κλειδωμένες, ενώ και τα παράθυρα ήταν κλειστά με μεταλλικά παντζούρια. Μόνο ένα παράθυρο ήταν ανοιχτό, αλλά προστατευόταν από σίτα. Φωτίζοντας το εσωτερικό με φακό, είδαμε μία παλαιού τύπου τηλεόραση, ένα ψυγείο, τρόφιμα, απορρυπαντικά, τρία κρεβάτια και διάφορα ρούχα. Ωστόσο, δεν μπόρεσα να εντοπίσω κάποιο αντικείμενο που να ανήκει ξεκάθαρα στη σύζυγό μου. Δεν γνωρίζαμε πώς να αντιδράσουμε. Ήταν σκοτεινά και φοβηθήκαμε, καθώς δεν ξέραμε ποιος μπορεί να βρισκόταν εκεί. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα περίεργο κτίριο. Δεν διαθέτει ηλεκτροδότηση, ύδρευση ή άλλες βασικές υποδομές, ενώ στον ίδιο χώρο υπήρχε και ένα θερμοκήπιο».

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