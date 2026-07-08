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Ο σύζυγος της αγνοούμενης έχει παραδώσει στις αρχές στοιχεία για ανεξόφλητα δάνεια και ακάλυπτες συναλλαγματικές που συνδέονται με επαγγελματικές δραστηριότητες της συζύγου του.

Επιπλέον, στις αστυνομικές αρχές παραδόθηκε υλικό από κάμερα ασφαλείας που περιλαμβάνει μια τηλεφωνική κλήση στα κινεζικά, η οποία πραγματοποιήθηκε την ημέρα της εξαφάνισης.

Η Γιου Τινγκ δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά στη διαμεσολάβηση για την απόκτηση αδειών διαμονής, ενώ δεν υπήρχαν ενδείξεις για κάποιο προγραμματισμένο ραντεβού κατά την ημέρα εξαφάνισής της.

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Συνεχίζεται το θρίλερ γύρω από την εξαφάνιση της 50χρονης Κινέζας μεταφράστριας Γιου Τινγκ, η οποία αγνοείται από την Αρτέμιδα από τις 20 Μαΐου. Ο σύζυγός της, Βασίλης Καραβασίλης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, αποκάλυψε νέα στοιχεία σχετικά με τις οικονομικές συναλλαγές της συζύγου του, αλλά και τις δικαστικές υποθέσεις που βρίσκονταν σε εξέλιξη εξαιτίας χρημάτων που της οφείλονταν.

Όπως ανέφερε, όλα τα σχετικά στοιχεία έχουν παραδοθεί στις Αρχές ήδη από την πρώτη στιγμή, προκειμένου να αξιολογηθούν και να συμβάλουν στις έρευνες για τον εντοπισμό της. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Γιου Τινγκ διαχειριζόταν μεγάλα χρηματικά ποσά, γεγονός που είχε οδηγήσει σε αρκετές νομικές διαμάχες.

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«Δεν είχαμε δεχθεί απειλές, υπήρχαν όμως αντιδικίες που είχαν ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τέσσερις ανοιχτές υποθέσεις στα δικαστήρια. Στις τρεις οι αντίδικοι είναι Έλληνες και στην τέταρτη ένας Κινέζος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στα χρήματα που είχε δανείσει η σύζυγός του, εξήγησε ότι τα δάνεια είχαν δοθεί τμηματικά πριν από το 2023 και μέχρι σήμερα παραμένουν ανεξόφλητα. Όπως είπε, μία από τις σημαντικότερες υποθέσεις αφορά την αγορά ενός ακινήτου, για το οποίο ο ίδιος ήταν ο υποψήφιος αγοραστής και έχει ήδη καταθέσει μήνυση. Η συγκεκριμένη διαφορά αφορά ποσό που κυμαίνεται μεταξύ 230.000 και 250.000 ευρώ.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι η Γιου Τινγκ είχε δανείσει 20.000 ευρώ στην πρώην δικηγόρο τους. Επιπλέον, ανέφερε πως ένα ακόμη πρόσωπο, που δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο των κτηματομεσιτικών και των οικοδομικών επιχειρήσεων, της είχε παραδώσει δύο ακάλυπτες συναλλαγματικές συνολικής αξίας 60.000 ευρώ.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία έχουν ήδη διαβιβαστεί στην Αστυνομία, ώστε οι ερευνητές να αποκτήσουν μια πληρέστερη εικόνα της υπόθεσης.

Το μυστήριο με την τηλεφωνική κλήση στα κινεζικά

Στην προσπάθειά του να συγκεντρώσει κάθε πιθανό στοιχείο, ο Βασίλης Καραβασίλης εξέτασε το υλικό από την εσωτερική κάμερα ασφαλείας του σπιτιού τους στην Αρτέμιδα. Ανάμεσα στα ευρήματα ξεχώρισε μία τηλεφωνική κλήση που πραγματοποιήθηκε την ημέρα της εξαφάνισης και ήταν εξ ολοκλήρου στα κινεζικά, γλώσσα που ο ίδιος δεν κατανοεί.

Το συγκεκριμένο υλικό παραδόθηκε στις Αρχές, με την ελπίδα ότι το περιεχόμενό του θα αποδειχθεί καθοριστικό για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

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Ο ίδιος επισήμανε ακόμη ότι μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει κάποια νεότερη ενημέρωση σχετικά με την πορεία των ερευνών.

Οι σχέσεις της με την κινεζική κοινότητα

Απαντώντας σε ερωτήσεις για τις επαφές της συζύγου του με την κινεζική κοινότητα στην Ελλάδα, ο κ. Καραβασίλης διευκρίνισε ότι, παρότι γνώριζε αρκετό κόσμο, δεν διατηρούσε στενή ή συχνή επικοινωνία με την περιοχή του κέντρου της Αθήνας που είναι γνωστή ως «China Town».

Όπως εξήγησε, η Γιου Τινγκ επισκεπτόταν κατά καιρούς την περιοχή, χωρίς όμως να έχει ιδιαίτερα ανεπτυγμένο κοινωνικό ή επαγγελματικό κύκλο εκεί. Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν είχε εκκρεμότητες ούτε σοβαρές συγκρούσεις με κάποιο πρόσωπο, ενώ οι σχέσεις της με τους ανθρώπους γύρω της ήταν αρμονικές και η ίδια ήταν ιδιαίτερα αγαπητή.

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Η καθημερινή επικοινωνία με τον σύζυγό της

Ο Βασίλης Καραβασίλης ανέφερε ακόμη ότι διατηρούσαν καθημερινή επικοινωνία και πως η σύζυγός του τον ενημέρωνε κάθε φορά που επρόκειτο να κάνει κάτι διαφορετικό από τη συνηθισμένη της καθημερινότητα.

Όπως εξήγησε, για τις εργασίες ρουτίνας, όπως η είσπραξη ενοικίων ή η επίδειξη ενός διαμερίσματος, δεν υπήρχε λόγος να τον ενημερώνει, ιδιαίτερα όταν εκείνος βρισκόταν στο εξωτερικό λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Αντίθετα, όταν είχε κάποιο νέο ραντεβού με άτομα που δεν γνώριζαν, του έστελνε μήνυμα με τις επαγγελματικές τους κάρτες και πληροφορίες για το αντικείμενο της συνάντησης.

Ο ίδιος τόνισε ότι, σύμφωνα με όσα γνωρίζει, την ημέρα της εξαφάνισής της δεν υπήρχε κάποιο προγραμματισμένο ραντεβού ή οποιαδήποτε δραστηριότητα που να ξεφεύγει από τη συνηθισμένη της καθημερινότητα.

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Η μαρτυρία πρώην συνεργάτιδάς της

Για την προσωπικότητα και την επαγγελματική πορεία της Γιου Τινγκ μίλησε και μία πρώην συνεργάτιδά της, η οποία τη γνώρισε μέσα από την επαγγελματική τους συνεργασία. Όπως ανέφερε, η αγνοούμενη ήταν ιδιαίτερα εργατική, γνώριζε σε βάθος το αντικείμενό της και ήταν πάντα συνεργάσιμη. Τη χαρακτήρισε ως μια γυναίκα ικανοποιημένη τόσο από τη ζωή όσο και από την εργασία της.

Η ίδια διευκρίνισε ότι η σχέση τους ήταν αποκλειστικά επαγγελματική, επομένως δεν γνώριζε πολλές λεπτομέρειες για την προσωπική της ζωή. Ωστόσο, είχε πληροφορηθεί από την ίδια ότι ο σύζυγός της, ως μηχανικός, ταξίδευε συχνά στο εξωτερικό λόγω της δουλειάς του, ενώ διατηρούσε πολύ καλές σχέσεις με την πεθερά της.

Τέλος, σημείωσε ότι η Γιου Τινγκ δραστηριοποιούνταν στην εξυπηρέτηση πελατών και στη διαμεσολάβηση για υποθέσεις που αφορούσαν την κινεζική κοινότητα, έχοντας βοηθήσει μεγάλο αριθμό Κινέζων πολιτών στις διαδικασίες απόκτησης της Golden Visa στην Ελλάδα.

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