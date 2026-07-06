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Ο σύζυγός της Βασίλης Καραβασίλης, ο οποίος βρισκόταν σε επαγγελματικό ταξίδι στην Κίνα, απέκλεισε το ενδεχόμενο η σύζυγός του να έχει εγκαταλείψει οικειοθελώς την οικία τους.

Ο ίδιος εξήγησε πως η καθυστέρηση στη δήλωση της εξαφάνισης οφείλεται στη δυσκολία επικοινωνίας και στην αρχική πεποίθηση ότι η σύζυγός του έλειπε για κάποιο διάστημα.

Ο Βασίλης Καραβασίλης δήλωσε κατηγορηματικά ότι κανένα προσωπικό αντικείμενο της αγνοούμενης δεν λείπει από το σπίτι, εκτός από τα έγγραφα που συνήθιζε να φέρει μαζί της.

Οι αστυνομικές Αρχές έχουν πλέον στη διάθεσή τους το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του σπιτιού, το οποίο δεν ήταν προσβάσιμο νωρίτερα λόγω τεχνικών προβλημάτων σύνδεσης.

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Τους λόγους που καθυστέρησε 2ο ολόκληρες ημέρες να δηλώσει την εξαφάνιση της 50χρονης κινέζας συζύγου του, αποκαλύπτει ο σύζυγός της Βασίλης Καραβασίλης καθώς οι έρευνες για τον εντοπισμό της συνεχίζονται.

Η 50χρονη κινέζα μεταφράστρια Γιου Τινγκ αγνοείται από την Αρτέμιδα από τις 20 Μαΐου με τον σύζυγό της, ο οποίος την περίοδο εκείνη βρισκόταν σε επαγγελματικό ταξίδι στην Κίνα, να υποστηρίζει ότι δεν έχει κάποιο νεότερο σχετικά με την υπόθεσή της ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο να τον έχει εγκαταλείψει οικειοθελώς.

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Απαντώντας σε ερώτηση, αν λείπουν τα προσωπικά αντικείμενα της Γιου Τινγκ από το σπίτι, ο Βασίλης Καραβασίλης ήταν απόλυτος πως δεν λείπει τίποτα και εξήγησε από πού πηγάζει η βεβαιότητά του.

Γιατί 20 ημέρες μετά

Την περίοδο που εξαφανίστηκε η σύζυγός του, ο κ.Καραβασίλης βρισκόταν σε πολυήμερο επαγγελματικό ταξίδι στην Κίνα. Η διαφορά ώρας αλλά και η φύση της δικής του δουλειάς σε συνδυασμό με τις συνεχείς μετακινήσεις της συζύγου του, καθιστούσαν την μεταξύ τους επικοινωνία δύσκολη.

Όσον αφορά το γιατί καθυστέρησε να δηλώσει την εξαφάνισή της και άφησε να περάσουν 20 μέρες, εξήγησε πως άργησε να ανησυχήσει, όμως έκανε γνωστό και το τι είπαν στον αδερφό του όταν εκείνος πήγε στο αστυνομικό τμήμα.

«Την πρώτη φορά που άρχισα να ανησυχώ ήταν στις 25 του μήνα, όταν είδα ότι δεν απαντάει στα μηνύματα και προσπάθησα να δοκιμάσω να καλέσω στο κινητό και δεν είχε σήμα. Ωστόσο, δεν ήταν εντελώς περίεργο.

Με δεδομένο ότι θα μπορούσε να είναι μέσα στο μετρό και να μην έχει σήμα για παράδειγμα. Εκεί ήταν η πρώτη φορά που έστειλα τον αδερφό μου να κοιτάξει το σπίτι εξωτερικά. Είδε ότι όλα είναι εντάξει, ότι η πόρτα ήταν κλειδωμένη, ότι δεν υπήρχε κάποια παράθυρο σπασμένο ή κάτι περίεργο.

Οπότε, έφυγε και το αφήσαμε έτσι. Υποθέσαμε πως ενδεχομένως να έχει πάει κάπου. Πέρασαν οι μέρες πιστεύοντας πως έχει πάει κάπου και ενδεχομένως να μην έχει ειδοποιήσει εγκαίρως και έτσι πέρασαν οι μέρες» είπε ο Βασίλης Καραβασίλης.

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Όσον αφορά το υλικό από τις κάμερες, εξήγησε πως λόγω της κακής ιντερνετικής σύνδεσης στην Κϊνα δεν είχε πρόσβαση σε αυτό και πως πλέον το έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές που ερευνούν την υπόθεση.

«Άλλο η ανησυχία και άλλο να δώσεις μια εξαφάνιση» είπε και εξήγησε τι είπαν στο αστυνομικό τμήμα που πήγε ο αδερφός του να δηλώσει την εξαφάνιση.

«Στο αστυνομικό τμήμα των Σπάτων, πήγε ο αδερφός μου να δηλώσει την εξαφάνιση και δεν το δεχόντουσαν και σκεφτόντουσαν ότι ενδεχομένως λείπει διακοπές και δεν έχει ενημερώσει ή έχει πάρει τα λεφτά από το σπίτι και έχει εξαφανιστεί. Έκαναν τέτοιες υποθέσεις. Ο αδερφός μου πήγε στο αστυνομικό τμήμα στις 10 Μαΐου, αφού μπήκε με τα δεύτερα κλειδιά μέσα στο σπίτι και είδε ποια είναι η κατάσταση».

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Δεν λείπουν προσωπικά αντικείμενα

Σε ερώτηση αν λείπουν προσωπικά της αντικείμενα από το σπίτι, ο κ. Καραβασίλης απάντησε με βεβαιότητα πως: «Μπορώ να πω κατηγορηματικά ότι όλα τα αντικείμενά της είναι σπίτι και αυτό γιατί ο,τιδήποτε υπάρχει στο σπίτι, παρόλο που υπάρχουν πολλά πράγματα είναι σε συγκεκριμένη θέση. Έχουμε μια κακή συνήθεια να βάζουμε τα πράγματα σε συγκεκριμένη θέση.

Οπότε είναι εύκολο να δω τί και πότε έχει κουνηθεί. Αν κάτι αλλάξει θέση ή λείπει, είναι πολύ εύκολο να το διακρίνω. Το μόνο που λείπει είναι τα έγγραφα που έχουν σχέση με το πρατήριο, αυτά τα οποία ενδεχομένως δεν τα είχε πάρει εκείνη τη μέρα γιατί δεν κουβαλούσε κάτι μεγάλο.

Είναι σε προηγούμενη χρονική στιγμή. Το άλλο που λείπει είναι το δίπλωμά της, την άδεια διαμονής την είχε πάντα στη τσάντα της όπως και μια φωτοτυπία διαβατηρίου. Στην συγκεκριμένη περίπτωση είχε και το διαβατήριο. Το έπαιρνε συνήθως όταν είχε να κάνει κάποιες εργασίες σε δημόσιες υπηρεσίες».

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