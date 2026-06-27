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Η τελευταία επιβεβαιωμένη διαδρομή της περιλαμβάνει επιβίβαση στο λεωφορείο 305 με κατεύθυνση το Νομισματοκοπείο, ενώ έκτοτε δεν υπάρχει κανένα ψηφιακό ή προσωπικό ίχνος της.

Η οικογένεια της αγνοούμενης εξέφρασε παράπονα για την αρχική αντιμετώπιση της υπόθεσης από τις τοπικές αστυνομικές αρχές κατά την πρώτη δήλωση της εξαφάνισης.

Οι ερευνητές εξετάζουν την επαγγελματική δραστηριότητα της γυναίκας ως πιθανό παράγοντα της εξαφάνισης, καθώς διαχειριζόταν ακίνητα και μετέφερε συχνά σημαντικά χρηματικά ποσά.

Η Γραμμή Ζωής ενεργοποίησε Silver Alert για τον εντοπισμό της πενηντάχρονης, προειδοποιώντας ότι η ζωή της ενδέχεται να βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο.

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Μια εξαφάνιση με πολλά σκοτεινά σημεία, ελάχιστα επιβεβαιωμένα ίχνη και μια οικογένεια που αγωνιά, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των ερευνών. Η 50χρονη Γιου Τινγκ, μεταφράστρια κινεζικής καταγωγής, η οποία ζούσε στην Ελλάδα επί περισσότερα από είκοσι χρόνια, χάθηκε από την περιοχή της Αρτέμιδας στις 20 Μαΐου. Από τότε, κανείς δεν έχει νέα της.

Το θρίλερ γίνεται ακόμη πιο βαρύ από τις δύο τελευταίες φωτογραφίες που φέρεται να έστειλε στην πεθερά της, λίγη ώρα πριν σβήσει κάθε επικοινωνία. Δεν υπήρχε μήνυμα. Δεν υπήρχε εξήγηση. Μόνο εικόνες. Μία από στάση λεωφορείου κοντά στο Δημαρχείο Σπάτων και μία μέσα σε λεωφορείο. Από εκεί και μετά, σιωπή.

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Η τελευταία πρωινή διαδρομή

Νέες λεπτομέρειες στην υπόθεση εξαφάνισης της 50χρονης μεταφράστριας κινεζικής καταγωγής, Γιου Τινγκ, έριξε η εκπομπή «Φως στο τούνελ» της Αγγελικής Νικολούλη.

Το πρωί της 20ής Μαΐου η Γιου Τινγκ έφυγε από το σπίτι της στην Αρτέμιδα. Κάμερα ασφαλείας την κατέγραψε λίγο πριν από τις 10:00 να βγαίνει από την οικία της, ντυμένη στα λευκά και κρατώντας ένα μικρό τσαντάκι. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο προορισμός της ήταν ο Δήμος Σπάτων, όπου φέρεται να είχε πάει για να παραλάβει έγγραφα.

Πράγματι, λίγο αργότερα, στις 11:10, έστειλε μέσω κινητού στον σύζυγό της τα σχετικά έγγραφα. Ήταν ένα από τα τελευταία σαφή ψηφιακά ίχνη της. Ακολούθησαν οι δύο φωτογραφίες προς την πεθερά της. Η πρώτη την έδειχνε να περιμένει σε στάση λεωφορείου απέναντι από το Δημαρχείο Σπάτων. Η δεύτερη μέσα σε λεωφορείο.

Από εκείνη τη στιγμή αρχίζει το μεγάλο κενό.

Το λεωφορείο 305 και η μαρτυρία του οδηγού

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Κομβικό σημείο στην υπόθεση θεωρείται η διαδρομή με το λεωφορείο 305. Ο οδηγός, που εντοπίστηκε από την εκπομπή «Φως στο Τούνελ», φέρεται να αναγνώρισε τη γυναίκα ως επιβάτιδα που χρησιμοποιούσε συχνά τη συγκεκριμένη γραμμή. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, εκείνη την ημέρα την είδε να επιβιβάζεται από στάση απέναντι από το δημαρχείο και να κατεβαίνει στο Νομισματοκοπείο.

Αν αυτή είναι η τελευταία επιβεβαιωμένη διαδρομή της, τότε το ερώτημα είναι σαφές: τι συνέβη μετά; Συνέχισε προς κάποιο επαγγελματικό ραντεβού; Συνάντησε κάποιον γνωστό; Υπήρξε κάτι που την έκανε να αλλάξει διαδρομή; Ή μήπως κάποιος γνώριζε τις κινήσεις της;

Η ζωή στην Ελλάδα και οι επαγγελματικές επαφές

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Η Γιου Τινγκ είχε έρθει στην Ελλάδα το 2002, μετά τον γάμο της με τον σύζυγό της, Βασίλη Καραβασίλη, αρχιμηχανικό σε μεγάλη ναυτιλιακή εταιρεία. Το ζευγάρι είχε εγκατασταθεί στην Αρτέμιδα στα τέλη του καλοκαιριού του 2025.

Εργαζόταν ως μεταφράστρια, ενώ είχε αναλάβει και τη διαχείριση διαμερισμάτων που ανήκαν σε Κινέζους κατοίκους του εξωτερικού. Αυτό σήμαινε ότι μετακινούνταν συχνά στην Αθήνα, για εισπράξεις ενοικίων, παραδόσεις ακινήτων και επαφές με ενοικιαστές ή ιδιοκτήτες. Η οικογένεια αναφέρει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μετέφερε μαζί της σημαντικά χρηματικά ποσά.

Αυτό το στοιχείο είναι από εκείνα που εξετάζονται με ιδιαίτερη προσοχή. Όχι ως απόδειξη, αλλά ως πιθανό κίνητρο ή ως πληροφορία που μπορεί να γνώριζε κάποιος τρίτος. Γιατί όταν ένας άνθρωπος εξαφανίζεται χωρίς αποχαιρετισμό, χωρίς βαλίτσα, χωρίς προετοιμασία και χωρίς καμία επικοινωνία, κάθε λεπτομέρεια αποκτά βαρύτητα.

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Η αγωνία της οικογένειας και τα ερωτήματα για την πρώτη αντίδραση

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν συγγενείς της, η πρώτη αντιμετώπιση της υπόθεσης από το τοπικό αστυνομικό τμήμα δεν ήταν αυτή που περίμεναν. Ο κουνιάδος της αγνοούμενης περιέγραψε ότι η οικογένεια προσπάθησε να δηλώσει επίσημα την εξαφάνιση, ενώ ο σύζυγός της βρισκόταν στην Κίνα για επαγγελματικούς λόγους και δεν μπορούσε να επιστρέψει άμεσα.

Οι συγγενείς υποστηρίζουν ότι αρχικά δεν αντιμετωπίστηκε η υπόθεση με την απαιτούμενη σοβαρότητα. Η κινητοποίηση, όπως λένε, ήρθε αργότερα, όταν απευθύνθηκαν σε άλλη αστυνομική υπηρεσία. Πρόκειται για ένα σημείο που επίσης χρειάζεται απαντήσεις, γιατί στις εξαφανίσεις ο χρόνος είναι κρίσιμος. Κάθε ώρα μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη.

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Silver Alert και έκκληση για πληροφορίες

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Η Γραμμή Ζωής ενεργοποίησε Silver Alert για την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ. Είναι 50 ετών, έχει μακριά μαύρα μαλλιά που συνήθως τα πιάνει σε κότσο, καστανά μάτια, ύψος περίπου 1,60 και αδύνατη σωματική διάπλαση. Η ανακοίνωση αναφέρει ότι η ζωή της πιθανόν να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Όποιος γνωρίζει κάτι, όποιος την είδε εκείνη την ημέρα στη διαδρομή Αρτέμιδα – Σπάτα – Νομισματοκοπείο, όποιος θυμάται μια γυναίκα με αυτά τα χαρακτηριστικά στο λεωφορείο 305 ή σε άλλη στάση, μπορεί να δώσει μια πληροφορία που θα αποδειχθεί καθοριστική.

Για την ώρα, η υπόθεση της Γιου Τινγκ παραμένει ένα μεγάλο μυστήριο. Δύο φωτογραφίες, μια διαδρομή με λεωφορείο, ένα κινητό που σίγησε και μια οικογένεια που περιμένει. Και μαζί με αυτήν, ένα βασανιστικό ερώτημα: πώς μπορεί ένας άνθρωπος να χαθεί μέρα μεσημέρι, μέσα σε μια γνωστή του καθημερινή διαδρομή, χωρίς να αφήσει πίσω του ούτε μία λέξη;

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