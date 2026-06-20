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Την τελευταία του πνοή άφησε ο Τζέιμς Μπάροους, ο σκηνοθέτης της θρυλικής κωμικής σειράς «Friends», σε ηλικία 85 ετών.

Ο σκηνοθέτης Τζέιμς Μπάροους ανέλαβε περισσότερα από 1.000 επεισόδια κλασικών τηλεοπτικών κωμικών σειρών, όπως των «Friends», «Big Bang Theory» και «Will and Grace».

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Σύμφωνα με το BBC , σε μια καριέρα που διήρκεσε πάνω από 50 χρόνια, ο Μπάροους κέρδισε 11 βραβεία Έμμι και πέντε βραβεία της Ένωσης Σκηνοθετών της Αμερικής.

Σε δήλωση που κοινοποίησε στο αμερικανικό περιοδικό People, η οικογένειά του ανέφερε: «Γιορτάζουμε την εξαιρετική ζωή και τη διαχρονική κληρονομιά του Τζέιμς «Τζίμι» Μπάροους, ο οποίος απεβίωσε ειρηνικά σήμερα (20/6/2026), περιτριγυρισμένος από την αγαπημένη του οικογένεια.

«Για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, ο Μπάροους υπήρξε ένας από τους πιο σημαντικούς και αγαπητούς σκηνοθέτες στην ιστορία της τηλεόρασης. Ως θρυλικός σκηνοθέτης, μέντορας και δημιουργική δύναμη, συνέβαλε στη διαμόρφωση γενεών κωμικών σειρών και χάρισε ανεκτίμητη χαρά στο κοινό σε όλο τον κόσμο».

Γεννημένος στο Λος Άντζελες το 1940, ο Μπάροους πέρασε μεγάλο μέρος της παιδικής του ηλικίας στη Νέα Υόρκη. Ως νεαρός ενήλικας, φοίτησε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Σχολής Δράματος του Γέιλ, όπου απέκτησε την πρώτη του εμπειρία στη σκηνοθεσία.

Μετά από αρκετά χρόνια πίσω από την κάμερα, δημιούργησε από κοινού τη κωμική σειρά «Cheers» μαζί με τους αδελφούς Glen και Les Charles. Η σειρά έγινε γρήγορα τηλεοπτική επιτυχία της δεκαετίας του 1980 τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Ένωση Σκηνοθετών της Αμερικής (Directors Guild of America), η οποία απένειμε στον Μπάροους το 2015 το βραβείο για το σύνολο του έργου του στη τηλεοπτική σκηνοθεσία, τον περιέγραψε ως «έναν απίστευτα γενναιόδωρο συνάδελφο» που μοιραζόταν τη «σοφία και το ζεστό χιούμορ του με τα μέλη της Ένωσης και όλους όσους συνεργαζόταν».

Επίσης, κατά τη διάρκεια της δεκαετούς καριέρας του στο Χόλιγουντ, προτάθηκε 48 φορές για βραβείο Primetime Emmy.

Ο ηθοποιός Έρικ Μακόρμακ, ο οποίος υποδύθηκε τον Γουίλ στη σειρά «Will and Grace», δημοσίευσε ένα αφιέρωμα στα κοινωνικά δίκτυα, αναφέροντας ότι ο Μπάροους άφησε «μια απίστευτη κληρονομιά». «Ο γίγαντας της τηλεοπτικής κωμωδίας για πενήντα χρόνια, ήταν αγαπητός από όλους και δεν άφησε απλώς ένα σημάδι, αλλά ένα αποτύπωμα», έγραψε.