Η Λίζα Κούντροου και οι συμπρωταγωνιστές της στη σειρά «Friends» εξακολουθούν να κερδίζουν εκατομμύρια από τη κωμική τηλεοπτική σειρά – περισσότερα από 20 χρόνια μετά το τέλος της.

Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Friends», που υποδύθηκε τη Φοίβη Μπουφέι, έγινε μία από τις πιο διάσημες σταρ στον πλανήτη αφότου κέρδισε τον ρόλο το 1994. Πρωταγωνίστησε μαζί με την Τζένιφερ Άνιστον, τον Ματ Λεμπλάνκ, την Κόρτνεϊ Κοξ, τον Ντέιβιντ Σουίμερ και τον αείμνηστο Μάθιου Πέρι για 10 σεζόν.

Advertisement

Advertisement

Πάνω από 20 χρόνια μετά την προβολή του μεγάλου φινάλε, με τίτλο «The Last One» (σ.σ 6/5, 2004), τα «Φιλαράκια» έχουν γίνει μία διαχρονική κλασική σειρά και ένα franchise δισεκατομμυρίων δολαρίων με ατελείωτα προϊόντα που κυκλοφορούν σε όλο τον κόσμο. Επαναλήψεις της σειράς προβάλλονται συνεχώς στην τηλεόραση και σε πλατφόρμες streaming όπως το Netflix.

Όταν ρωτήθηκε γιατί συνεχίζει να εισπράττει 20 εκατομμύρια δολάρια ετησίως από τα δικαιώματα, η Κούντροου απάντησε: «Επειδή η Φοίβη Μπάφεϊ ήταν τόσο υπέροχη;» Η σταρ εξήγησε επίσης γιατί η σειρά παραμένει διαχρονική όλα αυτά τα χρόνια, σημειώνοντας ότι την ξαναείδε ολόκληρη όταν ο συμπρωταγωνιστής της Μάθιου Πέρι πέθανε στα τέλη του 2023 σε ηλικία 54 ετών.

Η Λίζα δήλωσε στην εφημερίδα The Times: «Μετά το θάνατο του Μάθιου, ξαναείδα τη σειρά. Πριν, έβλεπα μόνο τα λάθη μου ή τα σημεία που θα μπορούσα να είχα κάνει καλύτερα, αλλά για πρώτη φορά εκτίμησα πραγματικά πόσο υπέροχη ήταν. Και ό,τι κι αν κάνουμε στο μέλλον, δεν θα ξαναζήσουμε ποτέ κάτι παρόμοιο. Νιώθω ότι τα πήγα καλά, αλλά η Τζένιφερ και η Κόρτνεϊ; Ήταν καταπληκτικές. Ο Ντέιβιντ και ο Ματ; Με έκαναν να γελάσω τόσο πολύ. Και μετά ο Μάθιου – ήταν απλά ανώτερος από όλους μας».