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Ένα από τα πιο παράτολμα και θεαματικά stunts των τελευταίων ετών παρουσίασε η ομάδα της Nitro Circus, ανεβάζοντας κυριολεκτικά το fine dining σε νέα ύψη. Με τίτλο «Dinner for Six», το εγχείρημα συνδύασε γκουρμέ δείπνο και ελεύθερη πτώση πάνω από τα βουνά της Αριζόνα των ΗΠΑ.

Look out below! Nitro Circus has unveiled their latest stunt, Dinner for Six. Guests can eat steak and sip wine while freefalling over Arizona mountains. pic.twitter.com/FbQ5iRmxQ9 Advertisement Advertisement July 3, 2026

Έξι αθλητές, ανάμεσά τους ο Travis Pastrana, κάθισαν σε ένα πλήρως στρωμένο τραπέζι με πορσελάνη, λινά τραπεζομάντηλα και κρασί, απολαμβάνοντας μπριζόλα σε ύψος 13.000 ποδιών μέσα σε αεροσκάφος. Λίγα λεπτά αργότερα, πήδηξαν στο κενό, συνεχίζοντας να τρώνε για περίπου 40 δευτερόλεπτα ελεύθερης πτώσης πριν ανοίξουν τα αλεξίπτωτα.

Το εντυπωσιακό εγχείρημα συνδυάζει ακροβατικά υψηλού ρίσκου με χιούμορ και υπερβολή, σήμα κατατεθέν της ομάδας ενώ το βίντεο έχει ήδη γίνει viral.