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Ενώ ο όμιλος Volkswagen βρίσκεται στο επίκεντρο συζητήσεων για αναδιοργάνωση και πιθανές περικοπές χιλιάδων θέσεων εργασίας λόγω της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση, μια διαφορετική και ιδιαίτερα πρωτότυπη πρωτοβουλία εφαρμόζεται σε μία από τις εγκαταστάσεις του στην Πολωνία.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία έχει αναθέσει τη φροντίδα των εκτάσεων κάτω από χιλιάδες φωτοβολταϊκά πάνελ σε ένα κοπάδι 100 προβάτων.

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Στο πολωνικό εργοστάσιο της Volkswagen, τα πρόβατα χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της βλάστησης κάτω από περισσότερα από 31.000 ηλιακά πάνελ. Τα αγαπητά ζωάκια εκτελούν έναν σημαντικό ρόλο στη συντήρηση ενός από τα μεγαλύτερα βιομηχανικά φωτοβολταϊκά συστήματα της Ευρώπης.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα αγροβολταϊκό πρόγραμμα, το οποίο επιδιώκει να συνδυάσει την παραγωγή καθαρής ενέργειας με την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και την επιστημονική έρευνα. Αντί για μηχανήματα, εφαρμόζεται ελεγχόμενη βόσκηση, μειώνοντας έτσι την ανάγκη για εξοπλισμό και κατανάλωση πόρων.

Τα πρόβατα ανήκουν στη γηγενή πολωνική φυλή Wielkopolska και κινούνται ανάμεσα στις σειρές των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, διατηρώντας το γρασίδι σε κατάλληλο ύψος. Παράλληλα, τα πάνελ λειτουργούν ως φυσικό καταφύγιο, προσφέροντας σκιά και προστασία από τις καιρικές συνθήκες, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των θερμών μηνών.

Σύμφωνα με τη Volkswagen, το έργο αποδεικνύει ότι οι ενεργειακές υποδομές μπορούν να εξυπηρετούν πολλαπλούς σκοπούς πέρα από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, συμβάλλοντας στην προστασία των οικοσυστημάτων και στη στήριξη της τοπικής γεωργίας.