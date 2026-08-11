Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τρεις γείτονες στην πόλη Λόμζα της Πολωνίας έσωσαν ένα τετράχρονο κορίτσι που έπεσε από μπαλκόνι πέμπτου ορόφου, χρησιμοποιώντας μια κουβέρτα για να ανακόψουν την πτώση του.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και διαπιστώθηκε ότι φέρει μόνο ελαφρές αμυχές και μώλωπες, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Η αστυνομία διαπίστωσε ότι η μητέρα του κοριτσιού κοιμόταν την ώρα του περιστατικού, ενώ βρέθηκε να έχει επίπεδο αλκοόλ στο αίμα 0,7 τοις χιλίοις.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για την υπόθεση και η μητέρα ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως πέντε ετών για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

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Σοκ προκαλούν οι εικόνες που έφερε στο φως της δημοσιότητας κάμερα ασφαλείας στην Πολωνία, οι οποίες καταγράφουν την επιτυχημένη επιχείρηση διάσωσης ενός κοριτσιού που έπεσε από μπαλκόνι πέμπτου ορόφου. Σωτήρες του παιδιού αποδείχθηκαν τρεις γείτονες, οι οποίοι κατάφεραν να το σώσουν προτού φτάσουν στο σημείο οι αρχές.

Το χρονικό

Όλα ξεκίνησαν όταν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έλαβαν κλήση το απόγευμα της Κυριακής για ένα μικρό κορίτσι που κρεμόταν από το μπαλκόνι πολυκατοικίας στην πόλη Λόμζα που βρίσκεται στη βορειοανατολική Πολωνία.

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Σε βίντεο από κύκλωμα παρακολούθησης, βλέπουμε τη στιγμή που τρεις γείτονες πιάνουν το τετράχρονο καθώς πέφτει πάνω στην κουβέρτα που είχαν τεντώσει ακριβώς από κάτω της.

#rescued #child #cctv ♬ original sound – TVP WORLD @tvpworld.com A split-second rescue saved a four-year-old girl after she plunged from a fifth-floor balcony in Poland. The child was seen clinging to the balcony in Łomża when three men rushed below and stretched out a blanket moments before she fell. Their quick response cushioned the fall, and the girl escaped with only minor bruises before being taken to a hospital for observation. Police said her mother was asleep inside the apartment at the time and was later found to have a blood alcohol level of 0.7 per mille. Authorities are investigating the case. If the mother is charged with putting the child at risk of death or serious injury, she could face up to five years in prison. CCTV footage of the dramatic rescue has been circulating the internet. #poland

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο για εξετάσεις, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν ότι φέρει μόνο ελαφρές αμυχές και μώλωπες. Η ζωή της δεν τρέχει κανέναν κίνδυνο.

«Χάρη στην άμεση αντίδρασή τους αποφεύχθηκε μια τραγωδία», δήλωσε η Καρολίνα Βοϊτσιέκιαν, εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας.

«Ήταν θέμα δευτερολέπτων»

Ένας από τους γείτονες που έσπευσαν να βοηθήσουν περιέγραψε στο πολωνικό τοπικό μέσο Radio Białystok τα δραματικά λεπτά που μεσολάβησαν για να σώσουν τη μικρή

«Όταν βγήκα από το κτίριο, άκουσα κόσμο να ουρλιάζει. Κοίταξα ψηλά και είδα το παιδί, το οποίο ήταν σχεδόν γυμνό, φοράγε μόνο μια μπλούζα. Της φώναξα να μην κουνηθεί, αλλά δεν ανταποκρίθηκε», πρόσθεσε.

Ο Πουόνσκι περιέγραψε ότι η διάσωση έγινε σε κλάσματα του δευτερολέπτου, αφήνοντας στους άνδρες ελάχιστο χρόνο για να τοποθετήσουν σωστά την κουβέρτα.

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«Ήταν σε κλάσματα δευτερολέπτων. Όταν κοίταξα ξανά ψηλά και είδα ότι το παιδί είχε μετακινηθεί σε άλλο σημείο, μόλις που προλάβαμε να μεταφερθούμε στη σωστή θέση ώστε να πέσει πάνω στην κουβέρτα», είπε χαρακτηριστικά.

Σε εξέλιξη οι αστυνομικές έρευνες

Σύμφωνα με την αστυνομία, η μητέρα του κοριτσιού κοιμόταν την ώρα του συμβάντος, ενώ ο πατέρας εργαζόταν στο εξωτερικό. Διαπιστώθηκε ότι η μητέρα είχε επίπεδο αλκοόλ στο αίμα 0,7 τοις χιλίοις, που θεωρείται ήπια έως μέτρια μέθη.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την υπόθεση. Εάν απαγγελθούν κατηγορίες στη μητέρα για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού, ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών.

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Με πληροφορίες από TVP WORLD