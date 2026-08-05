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Ο 67χρονος οδηγός του τρακτέρ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και αγνόησε τα προειδοποιητικά σήματα της σιδηροδρομικής διάβασης κατά την είσοδό του σε αυτήν.

Από τη σφοδρή σύγκρουση προκλήθηκαν σημαντικές υλικές ζημιές στο τρένο, ωστόσο δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός μεταξύ των πεντακοσίων επιβατών που επέβαιναν σε αυτό.

Οι πολωνικές Αρχές αναμένεται να ασκήσουν ποινικές διώξεις στον οδηγό, ενώ η σιδηροδρομική εταιρεία κάλεσε τους οδηγούς να τηρούν πιστά τη σήμανση στις διαβάσεις.

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Σοκ προκαλούν οι εικόνες από τη σφοδρή σύγκρουση επιβατικής αμαξοστοιχίας στην Πολωνία με 2 ρυμούλκες φορτωμένες με μπάλες άχυρου, όταν ο οδηγός τρακτέρ, ο οποίος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ακινητοποίησε το όχημά του πάνω σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της 3ης Αυγούστου στην περιοχή της κομητείας Ττσεβ, στη βόρεια Πολωνία, και καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας της πολωνικής σιδηροδρομικής εταιρείας.

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Στο βίντεο διακρίνεται το τρακτέρ, με 2 ρυμούλκες φορτωμένες με μπάλες άχυρου, να εισέρχεται στη διάβαση τη στιγμή που οι προστατευτικές μπάρες είχαν ήδη αρχίσει να κατεβαίνουν και τα προειδοποιητικά φώτα είχαν ενεργοποιηθεί. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο οδηγός σταματά το όχημα, αφήνοντας τις ρυμούλκες πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές.

Το επιβατικό τρένο που πλησίαζε δεν είχε πλέον τον απαιτούμενο χρόνο για να ακινητοποιηθεί και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στο φορτίο, διαλύοντας τις ρυμούλκες. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης είχε ως αποτέλεσμα οι μπάλες άχυρου να εκτοξευθούν δεκάδες μέτρα μακριά, ενώ η αμαξοστοιχία υπέστη σημαντικές υλικές ζημιές.

DRUNK tractor driver in Poland IGNORES lowered barriers & incoming train , drives onto tracks… train SMASHES the hay trailer seconds later 😱 #Poland #TrainCrash #nsfwtwtًً #ViralVideo pic.twitter.com/1Ugsm9WyiX — Amar Singh Chouhan (@amar_4inc) August 4, 2026

Παρά την ένταση της πρόσκρουσης, δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, γεγονός που οι Αρχές χαρακτηρίζουν εξαιρετικά τυχερό, καθώς στο τρένο επέβαιναν περίπου 500 επιβάτες. «Καθόμουν στο πρώτο βαγόνι και η σύγκρουση έγινε ιδιαίτερα αισθητή», δήλωσε ένας από τους επιβάτες.

Σύμφωνα με την πολωνική σιδηροδρομική εταιρεία, ο 67χρονος οδηγός του τρακτέρ ήταν μεθυσμένος τη στιγμή του συμβάντος. Οι Αρχές αναφέρουν ότι αγνόησε τα προειδοποιητικά σήματα και εισήλθε στη διάβαση ενώ πλησίαζε η αμαξοστοιχία, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή εκατοντάδων ανθρώπων. Σε βάρος του αναμένεται να ασκηθούν ποινικές διώξεις.

A passenger train in Poland crashed through a trailer loaded with straw bales on Monday. Polish State Railways said the driver was found to be intoxicated. No injuries were reported. pic.twitter.com/LeGcgk7gg0 Advertisement August 4, 2026

Με αφορμή το περιστατικό, οι Πολωνικοί Σιδηρόδρομοι απηύθυναν νέα έκκληση προς τους οδηγούς να τηρούν απαρέγκλιτα τη σήμανση στις ισόπεδες διαβάσεις, υπενθυμίζοντας ότι η προτεραιότητα ανήκει πάντοτε στο τρένο.

«Οι σιδηροδρομικές διαβάσεις δεν είναι χώρος για απερίσκεπτες ενέργειες. Σταματήστε, ελέγξτε προσεκτικά και ακολουθήστε πιστά τους κανόνες», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Σιδηροδρομικών Μεταφορών της Πολωνίας, καταγράφονται κάθε χρόνο σχεδόν 200 ατυχήματα σε ισόπεδες διαβάσεις. Μόνο το 2025 σημειώθηκαν 185 συγκρούσεις, με απολογισμό 58 νεκρούς και 18 σοβαρά τραυματίες.

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