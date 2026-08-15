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Το έργο χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από τον επιχειρηματία Ρόμαν Καρκόσικ και τη σύζυγό του ως ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τη Θεοτόκο.

Η κατασκευή περιλαμβάνει μια φιγούρα 40 μέτρων πάνω σε βάση σχήματος στέμματος και διαθέτει ειδικό σημείο πανοραμικής θέας για τους επισκέπτες.

Τα αποκαλυπτήρια και ο καθαγιασμός του μνημείου πραγματοποιήθηκαν στις 15 Αυγούστου από τον επίσκοπο Κσίστοφ Βεντκόβσκι παρουσία πλήθους κόσμου.

Η τοπική κοινότητα προσδοκά ότι το νέο αξιοθέατο θα καταστεί σημαντικό κέντρο προσκυνήματος, ενισχύοντας τη θρησκευτική επισκεψιμότητα στην περιοχή.

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Στο Κονοτόπιε της Πολωνίας δημιουργήθηκε άγαλμα της Παναγίας της Ελεημοσύνης, ύψους 55,6 μέτρων, το οποίο αποτελεί το υψηλότερο άγαλμα της Θεοτόκου —και συνολικά το υψηλότερο θρησκευτικό άγαλμα— στην Ευρώπη

Το έργο χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου με ιδιωτικά κεφάλαια από τον επιχειρηματία Ρόμαν Καρκόσικ και τη σύζυγό του, Γκραζίνα, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τη Θεοτόκο.

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🚨🇵🇱✝️ | POLONIA FARO DE OCCIDENTE: Se inauguró en Konotopie la estatua de la Virgen María más alta de Europa, una imponente obra de 55,6 metros financiada íntegramente con capital privado por el empresario Roman Karkosik y su esposa Grażyna como muestra de gratitud a la Virgen.… pic.twitter.com/5rgVBE3fg6 — La Derecha Diario (@laderechadiario) August 15, 2026

Η κατασκευή αποτελείται από μια φιγούρα ύψους άνω των 40 μέτρων και βάση 15 μέτρων σε σχήμα στέμματος, ενώ διαθέτει και σημείο πανοραμικής θέας. Τα αποκαλυπτήρια του νέου αξιοθέατου —που αποτελεί παράλληλα το υψηλότερο θρησκευτικό άγαλμα οποιουδήποτε είδους στην Ευρώπη— πραγματοποιήθηκαν στις 15 Αυγούστου, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου.

Την τελετή καθαγιασμού τέλεσε ο Κσίστοφ Βεντκόβσκι, επίσκοπος της επισκοπής του Βουότσουαβεκ, στην οποία υπάγεται το Κονοτόπιε —ένα μικρό χωριό με μόλις 130 κατοίκους. Η τοπική κοινότητα ελπίζει ότι το άγαλμα θα εξελιχθεί σε σημαντικό κέντρο καθολικού προσκυνήματος.

Η τελετή ξεκίνησε με προσευχή και ακολούθησε θεία λειτουργία. Της λειτουργίας προεξήρχε ο επίσκοπος Κριστόφ Βεντκόφσκι, επικεφαλής της επισκοπής Βουοτσουάβεκ. Μετά την Ευχαριστία, ο επίσκοπος, συνοδευόμενος από τη Γκραζίνα Καρκόσικ, τέλεσε τον αγιασμό του μνημείου και της αναμνηστικής πλάκας στο εσωτερικό της βάσης. Στο κήρυγμά του ο επίσκοπος Βεντκόφσκι στάθηκε ιδιαίτερα στον συμβολισμό της μορφής.

Europe’s tallest statue of the Virgin Mary has officially opened to the public in a tiny Polish village. The 55-meter monument in Konotopie, home to just 120 people, was unveiled following a ceremonial blessing on Saturday.https://t.co/iVywxHUWH1 — TVP World (@TVPWorld_com) August 15, 2026

Η Παναγία απεικονίζεται με ανοιχτά χέρια και τις παλάμες στραμμένες προς όσους την αντικρίζουν. Η κίνηση αυτή συμβολίζει το έλεος, την ανοιχτότητα και την πρόσκληση σε πνευματική συνάντηση. «Εδώ στο Κονότοπιε, η Παναγία, στην εικόνα που βλέπουμε, μας δέχεται όλους, σκύβοντας πάνω από εμάς και ανοίγοντας τα χέρια της, για να μας καλέσει να υψώσουμε το βλέμμα προς τον Θεό και τον ουρανό», είπε ο επίσκοπος Βεντκόφσκι. Ο ιεράρχης επισήμανε ακόμη ότι ο σύγχρονος άνθρωπος συχνά επικεντρώνεται κυρίως στον εαυτό του και στις καθημερινές του υποθέσεις.

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«Πολλοί σύγχρονοι άνθρωποι έχουν το βλέμμα στραμμένο αποκλειστικά στη γη και κοιτάζουν μόνο τον εαυτό τους», ανέφερε. Αναφερόμενος στην προσωνυμία της Παναγίας της Ελεημοσύνης, ο επίσκοπος υπογράμμισε επίσης τη σημασία του ελέους στην κοινωνική ζωή. Κατά τη γνώμη του, ο κόσμος μπορεί να γίνεται καλύτερος χάρη στη στάση ανθρώπων που ξέρουν να δείχνουν καλοσύνη και ευαισθησία ο ένας προς τον άλλον..

Ξεπερνάει το ύψος του αγάλματος του Χριστού στο Ρίο

Το άγαλμα είναι υψηλότερο, μεταξύ άλλων, από το περίφημο άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή στο Ρίο ντε Τζανέιρο, του οποίου η μορφή έχει ύψος 38 μέτρα, καθώς και από το άγαλμα του Ιησού Χριστού, Βασιλιά του Σύμπαντος, στο Σβιέμποντζιν. Το τελευταίο έχει ύψος 36 μέτρα, ενώ μαζί με τον λόφο πάνω στον οποίο είναι τοποθετημένο φτάνει τα 52,5 μέτρα.

Ανάμεσα στις χιλιάδες κόσμου που παρευρέθηκαν στην τελετή ήταν ο πρώην πρόεδρος της Πολωνίας και κάτοχος Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης, Λεχ Βαλέσα.

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«Εμείς οι αμαρτωλοί ζητάμε από την Παναγία της Ελεημοσύνης να προστατεύει ολόκληρο το έθνος», έγραψε ο 82χρονος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κοινοποιώντας φωτογραφίες του από το μνημείο.

Μετά την τελετή αγιασμού, πάνω από το μνημείο εμφανίστηκαν δύο ελικόπτερα. Τα αεροσκάφη έκαναν μερικούς κύκλους πάνω από την κατασκευή και από τα εσωτερικό τους ρίχτηκαν πέταλα κόκκινων τριαντάφυλλων. Η εντυπωσιακή αυτή στιγμή έγινε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της εκδήλωσης.

Με πληροφορίες από Euronews, Notes from Poland

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