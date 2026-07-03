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Ο Γάλλος καλλιτέχνης Μισέλ Κανιτρό επιμελήθηκε το δεκαπεντάλεπτο σόου, το οποίο εξασφάλισε ειδική άδεια από την Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων των ΗΠΑ μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις.

Το θέαμα περιλαμβάνει τεχνολογία λέιζερ και μουσική τέκνο, ενώ η χρηματοδότησή του προήλθε αποκλειστικά από ιδιωτικούς πόρους.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον όμιλο Disney και το γαλλικό κανάλι France 2, αναδεικνύοντας τη διαχρονική συνεργασία μεταξύ Γαλλίας και ΗΠΑ.

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Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το Άγαλμα της Ελευθερίας βρίσκεται στο επίκεντρο ενός οπτικοακουστικού θεάματος, με πρωτοβουλία της Γαλλίας, για τους εορτασμούς των 250 ετών από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά το βράδυ της Παρασκευής, ώρα Νέας Υόρκης, από τα κανάλια του ομίλου Disney και την Κυριακή από το γαλλικό κανάλι France 2.

Ένα οπτικό υπερθέαμα στη Νέα Υόρκη

Ο Γάλλος DJ και μουσικός παραγωγός Μισέλ Κανιτρό ήταν ο «εγκέφαλος» αυτού του δεκαπεντάλεπτου σόου με στόχο να προβάλει το Άγαλμα, ένα δώρο τις Γαλλίας στις ΗΠΑ πριν από 140 χρόνια.

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«Από όλα τα σόου που οργάνωσα, αυτό ήταν αναμφίβολα το πιο σύνθετο» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο καλλιτέχνης που ειδικεύεται σε τέτοια «μνημειώδη» θεάματα. Στο παρελθόν οργάνωσε παρόμοια σόου στον Πύργο του Άιφελ, στο Μον-Σεν-Μισέλ και πιο πρόσφατα, στα εγκαίνια της αναστηλωμένης μετά τη φωτιά Παναγίας των Παρισίων.

Lady Liberty stands watch as NYC prepares for America's 250th pic.twitter.com/CWwOJFo6Af July 3, 2026

Για το σόου της Νέας Υόρκης χρειάστηκε να δώσει ειδική άδεια η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων των ΗΠΑ, μια ομοσπονδιακή υπηρεσία που διαχειρίζεται πολλά μνημεία, έπειτα από συζητήσεις που κράτησαν πολλούς μήνες.

Το Άγαλμα της Ελευθερίας, που τοποθετήθηκε στον κόλπο της Νέας Υόρκης το 1886, ήταν έργο του Γάλλου γλύπτη Ογκίστ Μπαρτολντί και σήμερα αποτελεί ένα από τα διασημότερα μνημεία των ΗΠΑ. Βρίσκεται στο Λίμπερτι Άιλαντ, στα νότια του Μανχάταν, και δέχεται περίπου 4 εκατομμύρια επισκεπτες ετησίως.

«Το γεγονός ότι βρίσκεται σε νησί κατέστησε τα πράγματα ακόμη πιο περίπλοκα», όσον αφορά την οργάνωση του σόου, είπε ο Κανιτρό. Επίσης, ο χώρος παρέμεινε ανοιχτός για τους επισκέπτες κατά τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών εργασιών, κάτι που ανάγκαζε τα συνεργεία να εργάζονται νύχτα για να μην παρεμποδίζουν τη λειτουργία του.

Την ιδέα για το σόου είχε ο γενικός πρόξενος της Γαλλίας στη Νέα Υόρκη, Σεντρίκ Φουρισκό, ο οποίος θεωρεί ότι το θέαμα αυτό απεικονίζει «τη σημασία των συμμαχιών». Με φόντο «τις γεωπολιτικές εντάσεις», Η Γαλλία και οι ΗΠΑ «δημιουργούν πράγματα μαζί, όπως το Άγαλμα της Ελευθερίας ή αυτό το σόου, κάτι που θα μείνει αξέχαστο», σχολίασε.

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You haven't seen anything yet … Watch Friday at 10/9c for a look at the Statue of Liberty like you've never seen before. https://t.co/inAlxZTcWy pic.twitter.com/cP1M9GLLgs — ABC News (@ABC) July 2, 2026

Το σόου, με μουσική τέκνο και φωτισμούς λέιζερ, χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από ιδιώτες. Μαγνητοσκοπήθηκε την Τετάρτη, ενώπιον περίπου 250 προσκεκλημένων, μεταξύ των οποίων ήταν ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ και ο πρόεδρος της τράπεζας JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντίμον.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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