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Μια σημαντική επιχείρηση συντήρησης πραγματοποιήθηκε για τον περίφημο «Χριστό της Αβύσσου», το εμβληματικό υποβρύχιο άγαλμα που βρίσκεται στον κόλπο του Σαν Φρουτουόζο, κοντά στο Καμόλι της Ιταλίας. Στόχος της επέμβασης ήταν η προστασία ενός από τα σημαντικότερα υποβρύχια μνημεία παγκοσμίως και η διατήρησή του για τις επόμενες γενιές.

Nuova pulitura per il Cristo degli Abissi di San Fruttuoso. L'intervento di manutenzione, coordinato dalla Soprintendenza, ha visto impegnati i nuclei sommozzatori dello Stato che, con un'idropulitrice ad acqua di mare, hanno rimosso le incrostazioni biologiche senza toccare il… pic.twitter.com/2hPrs2z5gw Advertisement Advertisement July 22, 2026

Το χάλκινο άγαλμα, το οποίο τοποθετήθηκε το 1954 σε βάθος 18 μέτρων, προστατεύεται από την Εφορεία Αρχαιολογίας, Καλών Τεχνών και Τοπίου της Λιγουρίας. Ο καθαρισμός του πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιουλίου, στο πλαίσιο μιας μεγάλης κοινής επιχείρησης, στην οποία συμμετείχαν εξειδικευμένοι δύτες από την Πυροσβεστική, τους Καραμπινιέρους, την Οικονομική Αστυνομία, την Αστυνομία, την Ακτοφυλακή και το Πολεμικό Ναυτικό της Ιταλίας.

Η επιχείρηση συντονίστηκε από την Τεχνική Υπηρεσία Υποβρύχιας Αρχαιολογίας και βασίστηκε στη χρήση ειδικής τεχνολογίας που επιτρέπει την απομάκρυνση των βιολογικών επικαθίσεων χωρίς άμεση επαφή με την επιφάνεια του μπρούντζινου αγάλματος. Η μέθοδος αυτή κρίθηκε αναγκαία λόγω των φθορών που έχει υποστεί το μνημείο με την πάροδο του χρόνου, ενώ παράλληλα διασφαλίζει την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Ο «Χριστός της Αβύσσου» δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Ντούιλο Μαρκάντε και με τη συμβολή πρωτοπόρων της καταδυτικής κοινότητας της Λιγουρίας, ως αφιέρωμα σε όλους όσοι έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα, με ιδιαίτερη αναφορά στον δύτη Ντάριο Γκοντσάτι.

Un intervento conservativo per il Cristo degli Abissi, la più celebre statua sommersa al mondo https://t.co/6fVvHzGUEx pic.twitter.com/QXpqjkrOAB — Il Giornale dell'Arte (@giornaledellArt) July 22, 2026

Το έργο φιλοτεχνήθηκε από τον γλύπτη Γκουίντο Γκαλέτι. Το άγαλμα, ύψους 2,5 μέτρων και βάρους 260 κιλών, κατασκευάστηκε από μπρούντζο που προήλθε, μεταξύ άλλων, από μετάλλια πεσόντων τα οποία προσέφεραν μητέρες και χήρες, καθώς και από τμήματα ναυτικών αντικειμένων, όπως έλικες, καμπάνες, κανόνια και μέρη πλοίων.

Σήμερα, ο «Χριστός της Αβύσσου» αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα υποβρύχια μνημεία της Μεσογείου και έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς για δύτες από ολόκληρο τον κόσμο.