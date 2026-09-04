Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με σοβαρές ζημιές στο φορτηγό του «πλήρωσε» ένας 42χρονος οδηγός στην Πολωνία την απόφασή του να αγνοήσει τη σήμανση σε σιδηροδρομική διάβαση στην πόλη Γκντανσκ, το μεσημέρι της Πέμπτης.

Σύμφωνα με τις πολωνικές Αρχές, ο Βόσνιος οδηγός του φορτηγού δεν έδωσε σημασία στους σηματοδότες που προειδοποιούσαν για την επικείμενη κάθοδο των μπαρών, καθώς αναμενόταν η διέλευση τρένου.

Advertisement

Advertisement

El tren InterCity llamado "Bachus" chocó contra un camión en un paso a nivel de Gdańsk Lipce, en Polonia.



El camión se metió en el cruce de la calle Niegowska y el tren, que iba de Gdynia a Zielona Góra, le dio de lleno en el semirremolque.



El maquinista y el conductor del… pic.twitter.com/1rSO4cgf6r — Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) September 3, 2026

Όπως καταγράφεται και στο βίντεο από το περιστατικό, το φορτηγό ακινητοποιήθηκε πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί όταν οι προστατευτικές μπάρες κατέβηκαν.

Στα πλάνα φαίνεται ο 42χρονος να επιχειρεί να απομακρύνει το όχημα, πραγματοποιώντας διαδοχικές κινήσεις προς τα εμπρός και προς τα πίσω. Παρά τις προσπάθειές του, όμως, δεν κατάφερε να βγει από τις γραμμές εγκαίρως. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το τρένο έφτασε με μεγάλη ταχύτητα στη διάβαση και έπεσε πάνω στο φορτηγό, διαλύοντάς το.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών της Πολωνίας, Πιότρ Μαλέπσακ, σχολίασε με ιδιαίτερα αυστηρό τρόπο το περιστατικό, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του οδηγού εξαιρετικά ανεύθυνη. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ακόμη έναν οδηγό νταλίκας που αγνόησε τις προειδοποιήσεις για την προσέγγιση τρένου και, αφού σταμάτησε μπροστά από την κατεβασμένη μπάρα, πανικοβλήθηκε. Ο ίδιος υποστήριξε χαρακτηριστικά ότι «δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν την ακραία ανευθυνότητα σε αυτή την περίπτωση».

WATCH: A train collided with a truck at a railroad crossing in Poland, leaving 4 people with minor injuries. 7 fire brigade units cleared the scene, with witnesses saying the crossing barrier was raised prematurely before the truck drove onto the tracks. pic.twitter.com/W6ZtxWht6f — Breaking911 (@Breaking911) September 3, 2026

Από τη σφοδρή σύγκρουση, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, τραυματίστηκαν τόσο ο οδηγός του φορτηγού όσο και επιβάτες της αμαξοστοιχίας.

Το ατύχημα είχε επιπτώσεις και στην κυκλοφορία των τρένων, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις στη σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει το Ττσέβ με το Γκντανσκ. Πρόκειται για γραμμή που εξυπηρετεί βασικούς σιδηροδρομικούς άξονες της Πολωνίας.