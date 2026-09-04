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Με σοβαρές ζημιές στο φορτηγό του «πλήρωσε» ένας 42χρονος οδηγός στην Πολωνία την απόφασή του να αγνοήσει τη σήμανση σε σιδηροδρομική διάβαση στην πόλη Γκντανσκ, το μεσημέρι της Πέμπτης.

Σύμφωνα με τις πολωνικές Αρχές, ο Βόσνιος οδηγός του φορτηγού δεν έδωσε σημασία στους σηματοδότες που προειδοποιούσαν για την επικείμενη κάθοδο των μπαρών, καθώς αναμενόταν η διέλευση τρένου.

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Όπως καταγράφεται και στο βίντεο από το περιστατικό, το φορτηγό ακινητοποιήθηκε πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί όταν οι προστατευτικές μπάρες κατέβηκαν.

Στα πλάνα φαίνεται ο 42χρονος να επιχειρεί να απομακρύνει το όχημα, πραγματοποιώντας διαδοχικές κινήσεις προς τα εμπρός και προς τα πίσω. Παρά τις προσπάθειές του, όμως, δεν κατάφερε να βγει από τις γραμμές εγκαίρως. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το τρένο έφτασε με μεγάλη ταχύτητα στη διάβαση και έπεσε πάνω στο φορτηγό, διαλύοντάς το.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών της Πολωνίας, Πιότρ Μαλέπσακ, σχολίασε με ιδιαίτερα αυστηρό τρόπο το περιστατικό, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του οδηγού εξαιρετικά ανεύθυνη. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ακόμη έναν οδηγό νταλίκας που αγνόησε τις προειδοποιήσεις για την προσέγγιση τρένου και, αφού σταμάτησε μπροστά από την κατεβασμένη μπάρα, πανικοβλήθηκε. Ο ίδιος υποστήριξε χαρακτηριστικά ότι «δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν την ακραία ανευθυνότητα σε αυτή την περίπτωση».

Από τη σφοδρή σύγκρουση, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, τραυματίστηκαν τόσο ο οδηγός του φορτηγού όσο και επιβάτες της αμαξοστοιχίας.

Το ατύχημα είχε επιπτώσεις και στην κυκλοφορία των τρένων, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις στη σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει το Ττσέβ με το Γκντανσκ. Πρόκειται για γραμμή που εξυπηρετεί βασικούς σιδηροδρομικούς άξονες της Πολωνίας.