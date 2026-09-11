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Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα από την Ουάσινγκτον πως οι ΗΠΑ δεν θα ξεχάσουν ποτέ τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 και συνεχίζουν να μάχονται σήμερα στο όνομα των 2.977 ανθρώπων που σκοτώθηκαν.

JUST IN: President Trump honors the fallen during the Pentagon's 9/11 Observance Ceremony, marking 25 years since the September 11 terrorist attacks.



"2,977 beautiful souls were ripped from our world, and many more died in the weeks and years after."



“Today we renew the sacred… pic.twitter.com/ohESo47qGr Advertisement Advertisement September 11, 2026

«Σήμερα, ανανεώνουμε τον ιερό όρκο που δώσαμε για πρώτη φορά στο όνομά τους πριν από 25 χρόνια. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο μαχόμαστε σήμερα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Μόνο η νίκη μπορεί να υπάρξει», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια μιας τελετής στο Πεντάγωνο, το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας κοντά στην Ουάσινγκτον, ένα από τα σημεία των επιθέσεων.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ