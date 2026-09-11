Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, ο 27χρονος πυροσβέστης Κιθ Ρόμα έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων διάσωσης στους Δίδυμους Πύργους.

Ο Ρόμα αποτελούσε μέλος της Περιπόλου Πυροσβεστικής της Νέας Υόρκης και υπήρξε ο μοναδικός νεκρός της συγκεκριμένης υπηρεσίας κατά την τρομοκρατική επίθεση.

Παρά τη μεταθανάτια αναγνώριση της θυσίας του από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τον Λευκό Οίκο, το όνομά του δεν συμπεριλαμβάνεται στον επίσημο κατάλογο των 343 πεσόντων πυροσβεστών.

Ο πατέρας του αγωνίζεται εδώ και 25 χρόνια για την επίσημη ένταξη του γιου του στη λίστα, επιδιώκοντας να αναγνωριστεί ο αριθμός 344 ως ο συνολικός αριθμός των θυμάτων.

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Στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, 19 αεροπειρατές πραγματοποίησαν τη μεγαλύτηρη τρομοκρατική επίθεση που έγινε ποτέ, δολοφονώντας περίπου 3.000 άτομα. Στο επίκεντρο των τρομοκρατικών υποθέσεων βρέθηκαν οι Δίδυμοι Πύργοι στη Νέα Υόρκη, όπου χιλιάδες άτομα εγκλωβίστηκαν και βρήκαν τραγικό θάνατο όταν έπεσαν τα αεροσκάφη πάνω τους και στη συνέχεια κατέρρευσαν. Από 2.753 που σκοτώθηκαν στην περιοχή, 343 ήταν πυροσβέστες που έσπευσαν να διασώσουν όσους περισσότερους μπορούσαν και έπεσαν στο καθήκον.

Ένας από τους ήρωες εκείνης της ημέρας ήταν ο νεαρός πυροσβέστης Κιθ Ρόμα που δεν συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των 343 νεκρών παρά τις ασταμάτητες προσπάθειες του πατέρα του να αποδώσει δικαιοσύνη για την αυτοθυσία του γιου του.

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🇺🇸 25 Heroes of 9/11 You Don’t Know: #16 Keith Roma



He was 27. A New York Fire Patrolman assigned to Fire Patrol 2 in Greenwich Village. EMT. Staten Island native. Yankees fan. Father of a seven-year-old daughter named Samantha.



Keith Michael Roma worked for the New York Fire… https://t.co/2fOLwtfpRM pic.twitter.com/4pjuUacXRt — Barnaby Breaks History 🇺🇸 (@BarnabyHistory) August 26, 2026

Ο 27χρονος Κιθ Ρόμα ήταν ένας πυροσβέστης με εξαετή θητεία, ο οποίος λάτρευε τη δουλειά του και ήταν δραστήριος αθλητής. Αν και η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης (FDNY) αποτελούσε την κύρια δύναμη πυροπροστασίας της πόλης, πολλοί αγνοούν την ύπαρξη μιας δεύτερης δύναμης: της Περιπόλου Πυροσβεστικής της Νέας Υόρκης (New York Fire Patrol – NYFP), εκεί όπου υπηρετούσε ο Κιθ. Ήταν το μοναδικό μέλος της Περιπόλου που έχασε τη ζωή του στις 11 Σεπτεμβρίου 2001.

Η NYFP ήταν μια πολύ μικρότερης κλίμακας υπηρεσία με έναν εξαιρετικά συγκεκριμένο σκοπό: την προστασία και τη διαφύλαξη της περιουσίας. Οι δύο υπηρεσίες συνεργάζονταν στενά για τη διάσωση τόσο των ανθρώπων όσο και των περιουσιών τους. Πέρα από τα χαρακτηριστικά κόκκινα κράνη της NYFP, ελάχιστες οπτικές διαφορές υπήρχαν ανάμεσα στις στολές των δύο σωμάτων.

Η τελευταία επικοινωνία με τον πατέρα του

Ο Άρνολντ Ρόμα είχε επιστρέψει μόλις πριν από πέντε ώρες στο σπίτι του στο Στάτεν Αϊλαντ, έπειτα από δωδεκάωρη βάρδια στο νοσοκομείο, και κοιμόταν βαθιά. Στην άλλη άκρη της γραμμής ακουγόταν ο θόρυβος μιας μηχανής πυροσβεστικού, σειρήνες και η φωνή του 27χρονου γιου του.

«Ένα αεροπλάνο χτύπησε το World Trade Center. Θα χρειαστούν τους πάντες. Πρέπει να κατέβεις εδώ».

Ο Άρνολντ ήταν νοσηλευτής, εθελοντής πυροσβέστης και πρώην αστυνομικός της Νέας Υόρκης. Ο Κιθ ήταν επίσης εθελοντής πυροσβέστης στο Νιου Τζέρσεϊ, αλλά εκείνο το πρωί βρισκόταν σε υπηρεσία λίγα τετράγωνα από τους Δίδυμους Πύργους, στην Patrol 2 της New York Fire Patrol. Πατέρας και γιος είχαν βρεθεί αμέτρητες φορές μαζί πάνω σε πυροσβεστικό. Συμφώνησαν να συναντηθούν στο Μανχάταν.

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Δεν ξαναμίλησαν ποτέ.

Όταν ο Άρνολντ έφτασε στο World Trade Center, οι δύο πύργοι στέκονταν ακόμη όρθιοι. Ήξερε ότι ο Κιθ βρισκόταν κάπου μέσα στον Βόρειο Πύργο. Ο ίδιος τοποθετήθηκε σε χώρο διαλογής τραυματιών στον Νότιο Πύργο και μέσα στο χάος έψαχνε τον γιο του.

Λίγο αργότερα ο Νότιος Πύργος κατέρρευσε σχεδόν πάνω του. Ο Άρνολντ θάφτηκε μέσα στη σκόνη και στα συντρίμμια, έχασε προσωρινά την όρασή του και τραυματίστηκε στο χέρι. Κατάφερε να απεγκλωβιστεί, έδωσε το προστατευτικό του πανωφόρι σε μία τραυματισμένη γυναίκα και βοήθησε άλλους διασώστες να μεταφέρουν έναν πυροσβέστη με σπασμένο μηριαίο οστό. Μέσα στο ασθενοφόρο που τον απομάκρυνε από το σημείο κρατούσε ακόμη μία σκέψη: η ομάδα του γιου του θα είχε δει την κατάρρευση και θα είχε προλάβει να φύγει.

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Το χρονικό

Όπως αναφέρει το CNN, ο υπολοχαγός Τζον Σίχαν, ο Κιθ Ρόμα και ο οδηγός Τζο Κράσκο οδήγησαν το όχημά τους από τον σταθμό της West 3rd Street προς το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου μετά το τρομοκρατικό χτύπημα. Από ολόκληρη την πόλη, περισσότερα από δώδεκα μέλη της Περιπόλου έσπευσαν στο Σημείο Μηδέν, απεγκλωβίζοντας πολίτες και βοηθώντας στην εκκένωση.

Στο λόμπι του Βόρειου Πύργου, ο Κιθ και ο Σίχαν βοηθούσαν, παραβιάζοντας πόρτες ανελκυστήρων και οδηγώντας τον κόσμο προς τις σκάλες κινδύνου.

«Ο Κιθ κατέβαζε από τις σκάλες τον κόσμο και τους παρέδιδε σε αστυνομικούς ή διασώστες», θυμάται ο υπολοχαγός

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Στη συνέχεια, ενώ στεκόταν μόλις τρία μέτρα μακριά από τον Κιθ, ο Σίχαν άκουσε έναν ήχο που έμοιαζε με εμπορική αμαξοστοιχία και τα πάντα σκοτάδιασαν. Ο Νότιος Πύργος είχε καταρρεύσει, δημιουργώντας ένα τεράστιο ωστικό κύμα στο λόμπι του Βόρειου Πύργου.

New York City Fire Patrolman Keith Roma who was dispatched to the 9/11 attacks by FDNY, is credited with helping numerous people escape the WTC on 9/11 before he was killed.https://t.co/ORvJ6h29kR

25 years after the 9/11 attacks, FDNY continues to exclude him.#NeverForget pic.twitter.com/42DbNG5c7w — NYC EMS Watch (@NYCEMSwatch) September 11, 2026

Φώναξε τον Κιθ, αλλά δεν πήρε καμία απάντηση.

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Όταν ο αέρας καθάρισε αρκετά ώστε να βλέπει, ο Κιθ είχε εξαφανιστεί. Ένας τοίχος από συντρίμμια χώριζε τον Σίχαν από το σημείο όπου στεκόταν ο συνάδελφός του. Ο Σίχαν βγήκε αιμορραγώντας από το κεφάλι και ενημέρωσε τους υπόλοιπους ότι ο Κιθ βρισκόταν ακόμα μέσα. Καθώς γύριζαν για να τρέξουν πίσω στον Βόρειο Πύργο, εκείνος κατέρρευσε.

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Από τα 16 μέλη της Περιπόλου που βγήκαν στους δρόμους εκείνη την ημέρα, ο Κιθ ήταν ο μοναδικός που έχασε τη ζωή του.

104 ημέρες στα συντρίμμια

Ο πατέρας του πυροσβέστη, Άρνολντ Ρόμα νοσηλεύτηκε για τρεις ημέρες με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, προσωρινή τύφλωση και σπασμένο χέρι. Μόλις πήρε εξιτήριο, δεν πέρασε καν από το σπίτι του· πήγε απευθείας στο Σημείο Μηδέν.

Εκεί, έσκαβε καθημερινά για να βρει το σώμα του γιου του. Παραιτήθηκε πρόωρα από τη δουλειά του ως νοσηλευτής και περνούσε 12 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, μετακινώντας τόνους τσιμέντου στο βόρειο τμήμα των συντριμμιών.

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Την παραμονή των Χριστουγέννων του 2001, οι διασώστες εντόπισαν τον Κιθ αρκετό βάθος κάτω από το σημείο όπου στεκόταν κάποτε ο Βόρειος Πύργος. Βρέθηκε ανάμεσα σε μια ομάδα πολιτών, τους οποίους προσπαθούσε να οδηγήσει στην έξοδο την ώρα της κατάρρευσης.

Όταν εντοπιζόταν ένας νεκρός πυροσβέστης, η μονάδα του τον ανέσυρε με τιμές. Ο Σίχαν και τα υπόλοιπα μέλη του Σταθμού 2 κατέβηκαν στη χαράδρα των συντριμμιών και ανέβασαν τον Κιθ στην επιφάνεια.

Ο πατέρας του βοήθησε να μεταφέρουν το άψυχο σώμα του γιου του —ακόμη ντυμένο με τη στολή της Περιπόλου— μέσα σε ένα ασθενοφόρο. Ο Άρνολντ κρατούσε σφιχτά το κόκκινο κράνος του Κιθ, καλυμμένο από λάσπη και στάχτη. Καθώς το ασθενοφόρο απομακρυνόταν, από τα μεγάφωνα των πυροσβεστικών σταθμών της Νέας Υόρκης ηχούσε ο γνώριμος πένθιμος κώδωνας: τέσσερις σειρές από πέντε χτυπήματα καμπάνας —σήμα απόδοσης τιμών για έναν πυροσβέστη που έπεσε στο καθήκον.

Ο αριθμός «344»

Όμως για τον Ρόμα, ο πόνος δεν τελείωσε εκείνη την ημέρα. Για 25 χρόνια, ο πατέρας παρακολουθεί τη χώρα να τιμά τους ήρωες της 11ης Σεπτεμβρίου, χωρίς όμως το όνομα του γιου του να περιλαμβάνεται στον επίσημο αριθμό που όλοι γνωρίζουν: 343.

Ο αριθμός 343 έγινε μέρος της εθνικής συλλογικής μνήμης των ΗΠΑ, χαραγμένος σε μνημεία και σημαίες ως ο αριθμός των πεσόντων πυροσβεστών της FDNY. Όμως, επειδή ο Κιθ ανήκε στην ιδιωτική Περίπολο Πυροσβεστικής (NYFP) και όχι επίσημα στο σώμα της FDNY, εξαιρέθηκε από την επίσημη καταμέτρηση.

«Κάθε μέρα της ζωής μου αυτός ο αριθμός με αναστατώνει», δηλώνει ο Ρόμα στο CNN. Για ένα τέταρτο του αιώνα, τηλεφωνεί, γράφει επιστολές, διαμαρτύρεται και παρακαλά τις αρχές να αναγνωρίσουν τον γιο του μαζί με τους υπόλοιπους πυροσβέστες, με τους οποίους μοιράστηκε την ίδια μοίρα.

Αν και η FDNY του απένειμε μεταθανάτια το «Μετάλλιο Υπέρτατης Θυσίας Πυροσβέστη» και ο Λευκός Οίκος του απένειμε το «Μετάλλιο Γενναιότητας» αναγνωρίζοντας ότι πέθανε υπηρετώντας ως πυροσβέστης, η επίσημη καταμέτρηση της FDNY παραμένει αμετάβλητη στους 343, καθώς αφορά αποκλειστικά τα ενεργά μέλη του δικού της σώματος.

Ο Ρόμα πιστεύει ότι ο αριθμός πρέπει να γίνει 344. Στο σπίτι του στην Πενσυλβάνια, το κόκκινο κράνος του Κιθ, ακόμα σκεπασμένο με τη σκόνη της 11ης Σεπτεμβρίου, και μια φωτογραφία του χαμογελαστού νεαρού βρίσκονται σε περιφανή θέση.

«Κάθε μέρα στις 3:44 το μεσημέρι, μπαίνω στο δωμάτιο, αποδίδω χαιρετισμό σε εκείνον και στον αριθμό 344», λέει ο πατέρας. «Το κάνω εδώ και 25 χρόνια και δεν πρόκειται να σταματήσω τώρα. Αν δεν παλεύαμε εμείς και οι συνάδελφοί του στην Περίπολο, η μνήμη του Κιθ θα είχε απλά πεταχτεί στα σκουπίδια. Αν τον συμπεριελάμβαναν, ο κόσμος θα γνώριζε ότι πέθανε ως ήρωας».