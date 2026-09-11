Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η 11η Σεπτεμβρίου 2001 ήταν η μέρα που άλλαξε τον κόσμο και στοίχισε τη ζωή σε συνολικά 2.977 άνθρωπους (χωρίς να υπολογίζονται οι 19 τρομοκράτες), — ανάμεσά τους οικογένειες, εργαζόμενοι, διασώστες, επιβάτες και μέλη πληρωμάτων. 25 χρόνια μετά, η κληρονομιά εκείνης της ημέρας παραμένει ζωντανή.

Η συγκινητική σημασία των λευκών λουλουδιών

Μία από τις πιο συγκινητικές πράξεις μνήμης, είναι η τοποθέτηση λευκών τριαντάφυλλων πάνω στα ονόματα θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης στο Σημείο Μηδέν. Η κίνηση αυτή, όμως, δεν είναι τυχαία, αλλά υπηρετεί έναν πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Καθημερινώς, τα λουλούδια τοποθετούνται σε διαφορετικά ονόματα.

Advertisement

Advertisement

Πριν το Μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη ανοίξει τις πύλες του για το κοινό, το προσωπικό του Μουσείου αφήνει ένα λευκό τριαντάφυλλο δίπλα στο όνομα κάθε θύματος που θα γιόρταζε τα γενέθλιά του εκείνη την ημέρα.

Η παράδοση αυτή γεννήθηκε το 2013 από μια ιδέα ενός εθελοντή. Έκτοτε, προσφέρει στους επισκέπτες μια αφορμή να γνωρίσουν τις προσωπικές ιστορίες πίσω από τα ονόματα, να μοιραστούν συναισθήματα και αναμνήσεις και να συνδεθούν πιο ουσιαστικά με τη μνήμη των θυμάτων.

Η διαδικασία επαναλαμβάνεται καθημερινά: ένα μέλος του προσωπικού συμβουλεύεται το ειδικό αρχείο του Μουσείου, όπου τα στοιχεία και οι ημερομηνίες γέννησης των θυμάτων είναι καταγεγραμμένα με χρονολογική σειρά.

Αμέσως μετά, κόβει το στέλεχος του λευκού τριαντάφυλλου λίγα εκατοστά κάτω από τα φύλλα και το βάζει δίπλα στο όνομα του εορτάζοντος. Η επιλογή του χρώματος δεν είναι τυχαία, γιατί το λευκό συμβολίζει την αγνότητα που δεν χάνεται και την ομορφιά της ανθρώπινης ύπαρξης.

Στις μαρμάρινες πλάκες του Μνημείου είναι χαραγμένα τα ονόματα των 2.983 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στις τρομοκρατικές επιθέσεις του 1993 και του 2001.