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Κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την 25η επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου, ο κ.

Γουόλτς υπογράμμισε την ανάγκη για ομόφωνη καταδίκη της τρομοκρατίας.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος υπενθύμισε τα ψηφίσματα του Συμβουλίου για την καταστολή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και τον περιορισμό της δράσης των τρομοκρατικών οργανώσεων διεθνώς.

Τέλος, προειδοποίησε ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να αντιμετωπίσει τις νέες τεχνολογικές προκλήσεις, καθώς οι τρομοκράτες αξιοποιούν πλέον τα drones και την τεχνητή νοημοσύνη.

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Ειδική αναφορά στις επιθέσεις της «17 Νοέμβρη» στην Ελλάδα έκανε ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την 25η επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου, εντάσσοντάς τες σε έναν κατάλογο τρομοκρατικών ενεργειών που έχουν σημαδέψει την εθνική μνήμη χωρών σε ολόκληρο τον κόσμο.

«Για τους περισσότερους από εσάς, η 11η Σεπτεμβρίου δυστυχώς δεν είναι η μόνη τρομοκρατική επίθεση στην εθνική σας μνήμη», ανέφερε ο Αμερικανός Μόνιμος Αντιπρόσωπος. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο Μπατακλάν στη Γαλλία, στις επιθέσεις της 7ης Ιουλίου στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Μπεσλάν στη Ρωσία, στη σφαγή σε σχολείο της Πεσαβάρ στο Πακιστάν, στην επίθεση στο Μογκαντίσου στη Σομαλία και «στις επιθέσεις της 17 Νοέμβρη στην Ελλάδα».

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«Κάθε μία: θάνατος, καταστροφή και τόσες πολλές αθώες ζωές που χάθηκαν», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «ένας κοινός κίνδυνος ενώνει ακόμη και τους πιο πικρούς εχθρούς».

Ο κ. Γουόλτς υποστήριξε ότι αυτό ενδέχεται να εξηγεί γιατί, σε ένα Συμβούλιο που συχνά διαφωνεί σε πολλά ζητήματα, «η καταδίκη της τρομοκρατίας παραμένει ένα από εκείνα τα λίγα πράγματα που όλοι κάνουμε μαζί και ομόφωνα».

Υπενθύμισε ότι 2.977 αθώοι άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων πολίτες από περισσότερες από 90 χώρες.

«Πριν από είκοσι πέντε χρόνια, ήταν το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου. Ήταν επίθεση στον κόσμο», είπε, αναφερόμενος παράλληλα στους διασώστες που «δεν έτρεξαν μακριά. Έτρεξαν προς τις φλόγες».

Ο κ. Γουόλτς υπενθύμισε ακόμη ότι στις 11 Σεπτεμβρίου 2001 το Συμβούλιο Ασφαλείας υιοθέτησε ομόφωνα το Ψήφισμα 1368, ενώ 17 ημέρες αργότερα το Ψήφισμα 1373 προέβλεψε μέτρα για την καταστολή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και την άρνηση ασφαλούς καταφυγίου σε τρομοκράτες.

Προειδοποίησε ότι «η δουλειά δεν έχει τελειώσει», επισημαίνοντας ότι οι τρομοκράτες προσαρμόζονται και αξιοποιούν drones, τεχνητή νοημοσύνη, κρυπτογραφημένες επικοινωνίες και ψηφιακά χρηματοπιστωτικά μέσα.

«Ας αποκαλέσουμε την τρομοκρατία αυτό που είναι. Ας κόψουμε τη χρηματοδότησή της. Ας της στερήσουμε ασφαλή καταφύγια. Ας εφαρμόσουμε τα ψηφίσματα αυτού του Συμβουλίου», κατέληξε, προσθέτοντας: «Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ».

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ