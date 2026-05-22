Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ερωτηματικά προκαλεί η αποφυλάκιση του καταδικασθέντα σε 17 φορές ισόβια συν 25 χρόνια Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, μετά από 24 χρόνια στη φυλακή.

Ο καταδικασθείς ως ο αρχηγός της «17 Νοέμβρη» – αν και ο ίδιος δεν το παραδέχθηκε ποτέ- αποφυλακίστηκε χθες από τον Κορυδαλό, μετά από 24 χρόνια, με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά.

Advertisement

Advertisement

Ο «Λάμπρος», όπως ήταν το ψευδώνυμό του στην «17 Ν» είχε υποβάλει το πέμπτο κατά σειρά αίτημα αποφυλάκισης πριν από έξι μήνες, στις 23 Οκτωβρίου 2025.

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών εξέδωσε απορριπτικό βούλευμα, με τον ίδιο να υποβάλλει έφεση και το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά να επανεξετάζει το αίτημα. Αν και η εισαγγελέας εξέφρασε αρντική πρόταση, οι δικαστές αποφάσισαν πως πλέον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, ώστε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος διανύει το 82ο έτος ηλικίας του, να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Από το 2022 ελάμβανε και τακτικές ολιγοήμερες άδειες, χωρίς να παραβιάσει τους όρους που του είχαν τεθεί.

Το σκεπτικό της αποφυλάκισης

Ο πολυϊσοβίτης καταδικασμένος ως ηθικός αυτουργός των δολοφονιών της «17 Νοέμβρη» στις αιτήσεις αποφυλάκισης υποστήριζε πως έχει συμπληρώσει εδώ και πολύ καιρό τον απαιτούμενο χρόνο εγκλεισμού, ώστε να μπορεί να γίνει δεκτή η υφ’ όρων απόλυσή του από τη φυλακή.

Παρότι τις προηγούμενες φορές οι αποφάσεις ήταν απορριπτικές, αυτή τη φορά τα μέλη του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά στάθμισαν διαφορετικά τα δεδομένα. Σύμφωνα με πληροφορίες σημαντικό ρόλο στην αποφυλάκισή του έπαιξε η καλή διαγωγή του όλα αυτά τα χρόνια, ο οποίος πέρασε το διάστημα αυτό σπουδάζοντας. Πήρε πτυχίο στα μαθηματικά, μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο από γαλλικό πανεπιστημιακό ίδρυμα.

Μετά από 24 χρόνια, οι δικαστές έκριναν ότι μπορεί να αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους που περιλαμβάνουν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση στο Αστυνομικό Τμήμα μία φορά το μήνα και διαμονή στην περιοχή του Βύρωνα, όπου έχει δηλώσει μόνιμη κατοικία. Αντίθετη άποψη είχε εκφράσει ο Εισαγγελέας στην πρότασή του προς το δικαστικό συμβούλιο, ζητώντας να απορριφθεί το αίτημα αποφυλάκισης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.

Η σύλληψη του «Λάμπρου»

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, γεννήθηκε στο Παρίσι το 1944 και μεγάλωσε στην Ελλάδα ενώ επέστρεψε στη γαλλική πρωτεύουσα για σπουδές.

Advertisement

Στις 17 Ιουλίου 2002, κι ενώ το κουβάρι της «17Ν» είχε αρχίσει να ξεδιπλώνεται εντοπίστηκε και συνελήφθη στους Λειψούς. Για πολλά χρόνια οι αρχές αναζητούσαν τον περίφημο αρχηγό της οργάνωσης, το μυαλό πίσω από τις προκυρήξεις και τα μανιφέστο, ώσπου κατέληξαν στον Γιωτόπουλο, παρότι δεν παραδέχθηκε ποτέ τη συμμετοχή του στην οργάνωση.

Για χρόνια χρησιμοποιούσε ψεύτικα στοιχεία και ήταν γνωστός ως «Μιχάλης Οικονόμου». Στη δίκη σε πρώτο βαθμό που ξεκίνησε το 2003 καταδικάστηκε σε 21 φορές ισόβια συν 25 έτη κάθειρξης, με τις δικαστικές αρχές να του αποδίδουν το ρόλο του αρχηγού, του καθοδηγητή και του ηθικού αυτουργού.

Στην απολογία του στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε πεί «δεν συμφωνώ με τις ένοπλες ενέργειες της 17N αλλά και δεν τις καταδικάζω» Σε δεύτερο βαθμό καταδικάστηκε από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων σε 17 φορές ισόβια συν 25 έτη με την απόφαση να έχει καταστεί αμετάκλητη από τον Άρειο Πάγο.

Advertisement

Ποιοι παραμένουν στη φυλακή

Από τους δεκατρείς καταδικασθέντες τελεσίδικα ως μέλη της «17 Νοέμβρη» παραμένουν στη φυλακή μόνο τρεις. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας και τα αδέλφια Χριστόδουλος και Σάββας Ξηρός. Οι υπόλοιποι καταδικασθέντες έχουν αποφυλακιστεί.

Ο Δημήτρης Κουφοντίνας έχει καταδικαστεί σε 11 φορές ισόβια συν 25 έτη και σύμφωνα με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λαμίας θεμελιώνει δικαίωμα για να υποβάλει αίτημα αποφυλάκισης το 2027. Ο Χριστόδουλος Ξηρός έχει καταδικαστεί για την υπόθεση της «17 Νοέμβρη» σε έξι φορές ισόβια συν 25 έτη, ενώ ο αδελφός του Σάββας εκτίει ποινή πέντε φορές ισόβια κάθειρξη συν 25 έτη. Εχει ζητήσει πολλές φορές την αποφυλάκισή του ή την κατ΄ οίκον κράτησή του για λόγους υγείας καθώς έχει μεγάλο ποσοστό αναπηρίας, αλλά οι αιτήσεις του έχουν απορριφθή.

Advertisement