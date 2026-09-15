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Το Ριάντ είχε προχωρήσει προσωρινά στο κλείσιμο του αγωγού και την αναστολή φορτώσεων στο λιμάνι Γιανμπού λόγω επιθέσεων από οργανώσεις που συνδέονται με το Ιράν.

Η Σαουδική Αραβία λαμβάνει μέτρα για την αύξηση της διοχέτευσης πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ με τη συνδρομή του αμερικανικού στρατού.

Οι αμερικανικές αρχές ενισχύουν την ανταλλαγή πληροφοριών με τη χώρα για την αντιμετώπιση των επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε το αίτημα του Ριάντ για τη διεξαγωγή στρατιωτικών πληγμάτων εναντίον των Χούθι.

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Τη δέσμευση ότι το πετρέλαιο θα ξαναρχίσει να ρέει στον αγωγό Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας εντός των επόμενων ημερών, ανακοίνωσε ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ, αφήνοντας ελπίδες για μείωση των τιμών του πετρελαίου από τα εξωφρενικά 108 δολάρια το βαρέλι.

Νωρίτερα, το Ριάντ αναγκάστηκε να κλείσει προσωρινά τον αγωγό και ανέστειλε τη φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού, στην Ερυθρά Θάλασσα, λόγω επιθέσεων από οργανώσεις που σχετίζονται με το Ιράν.

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Έτσι, οι παραδόσεις πετρελαίου προς την Ευρώπη «ακυρώθηκαν» από τη Saudi Aramco, η οποία είχε αυξήσει τη χρήση του τερματικού σταθμού στο Γιανμπού από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Διευκρινίζοντας ότι πρόκειται μόνο για μια «εκτίμηση», ο Κρις Ράιτ μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC, είπε ότι θεωρεί ότι το κλείσιμο του αγωγού θα κρατήσει «μερικές ημέρες». Σημείωσε επίσης ότι η Σαουδική Αραβία λαμβάνει μέτρα για να διοχετεύσει περισσότερο πετρέλαιο μέσω των Στενών του Ορμούζ, με τη βοήθεια του αμερικανικού στρατού.

Ο αγωγός Ανατολής-Δύσης μήκους 1.200 χιλιομέτρων, ο οποίος διατρέχει την Αραβική Χερσόνησο, λειτουργεί ως η κύρια οδός εξαγωγής πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή κατά τους τελευταίους έξι μήνες, ενώ τα στενά μεταξύ Ιράν και Ομάν έχουν κλείσει σε μεγάλο βαθμό λόγω του πολέμου στο Ιράν. Ο αγωγός μετέφερε 4 έως 5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 4% έως 5% της παγκόσμιας προσφοράς.

Άλλος Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι μια αμερικανική στρατιωτική υπηρεσία εργάζεται για την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών με τη Σαουδική Αραβία, την ώρα που το βασίλειο αντιμετωπίζει επιθέσεις κυρίως από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή (Centcom) «διαθέτει μια μονάδα επί τόπου για να βελτιώσει την ανταλλαγή πληροφοριών και να σχεδιάσει τη στήριξη των σαουδαραβικών δυνάμεων», διευκρίνισε ο εν λόγω αξιωματούχος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου οι Χούθι εξαπέλυσαν μια επίθεση-αστραπή και κατάφεραν να καταλάβουν όλα τα παράλια της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, μεταξύ των οποίων και το Στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ. Η οργάνωση επιτέθηκε επίσης σε πολλές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία, τη μεγαλύτερη εξαγωγό αργού στον κόσμο, με αποτέλεσμα το πετρέλαιο να ξεπεράσει το συμβολικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι.

Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο Axios, που επικαλέστηκε Αμερικανούς αξιωματούχους, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε να διατάξει πλήγματα εναντίον των Χούθι, όπως του ζήτησε το Ριάντ. Το Σάββατο παραδέχτηκε ότι η Χούθι είχαν ζητήσει από την Ουάσιγκτον να μην παρέμβει.