Εικόνες από το σημείο πριν και μετά την επίθεση (Reuters)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Σαουδική Αραβία διέκοψε τη λειτουργία κρίσιμου αγωγού πετρελαίου μετά από επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών που εξαπολύθηκαν από ιρακινό έδαφος.

Οι ιρακινές αρχές απομάκρυναν στρατιωτικό διοικητή και διενεργούν έρευνα, επιβεβαιώνοντας την προέλευση των drones από επαρχία που συνορεύει με το Ιράν.

Ο αγωγός μετέφερε σημαντικό ποσοστό της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, ενώ το περιστατικό προκάλεσε αύξηση της τιμής του αργού πάνω από τα 100 δολάρια.

Το Ριάντ επέλεξε να μην προχωρήσει άμεσα σε αντίποινα, στηρίζοντας τις προσπάθειες της ιρακινής κυβέρνησης για την αποτροπή μελλοντικών επιθέσεων.

Το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου καταδίκασε την ενέργεια, χαρακτηρίζοντάς την επικίνδυνη κλιμάκωση και απειλή για την ασφάλεια των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων.

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Η Σαουδική Αραβία έκλεισε έναν κρίσιμο αγωγό πετρελαίου μετά από επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που εξαπολύθηκαν από το Ιράκ, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται.

Το Ιράκ ανακοίνωσε την απομάκρυνση ενός στρατιωτικού διοικητή και τη διενέργεια έρευνας, αφού παραδέχτηκε ότι η επίθεση με drones κατά του αγωγού «Ανατολής-Δύσης» της γειτονικής χώρας προήλθε από μία από τις επαρχίες του που συνορεύουν με το Ιράν.

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Ο αγωγός, μήκους 1.200 χιλιομέτρων, έχει επιτρέψει στη Σαουδική Αραβία —τον μεγαλύτερο εξαγωγέα αργού πετρελαίου στον κόσμο— να παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ.

Το περιστατικό σημειώνεται εν μέσω σημαντικής προέλασης των ανταρτών Χούτι στην Υεμένη, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, ασκώντας περαιτέρω πίεση στις παγκόσμιες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου, καθώς η αντιπαράθεση ΗΠΑ-Ιράν εισέρχεται στον έβδομο μήνα της.

Το Ριάντ, όπως αναφέρει το BBC, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι έκλεισε τον αγωγό για προληπτικούς λόγους, καθώς ήρθαν στο φως δορυφορικές εικόνες που έδειχναν καμένο έδαφος και καπνό κοντά στο σημείο της επίθεσης.

Το Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η επίθεση προκάλεσε ορισμένους τραυματισμούς και υλικές ζημιές, το μέγεθος των οποίων τελούσε υπό αξιολόγηση.

Ο αγωγός μετέφερε ποσότητα που αντιστοιχεί στο 4% με 5% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, το οποίο επικαλείται εταιρείες παρακολούθησης πλοίων και αναλυτές.

Η Σαουδική Αραβία επέλεξε να μην προβεί σε αντίποινα σε αυτό το στάδιο, όπως δήλωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της, κατόπιν σχετικού αιτήματος του πρωθυπουργού του Ιράκ.

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Ανακοινώθηκε ότι το Βασίλειο θα «στηρίξει τις προσπάθειες της ιρακινής κυβέρνησης» για την «αποτροπή επιθέσεων» που εξαπολύονται από τη χώρα αυτή κατά γειτονικών κρατών. «Το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας επιβεβαιώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της κυριαρχίας και της ασφάλειάς του, την προστασία των εγκαταστάσεών του και τη διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών και των κατοίκων του», προστίθεται στη δήλωση.

Το γραφείο του Ιρακινού πρωθυπουργού ανέφερε σε δική του ανακοίνωση ότι ο διοικητής επιχειρήσεων στην επαρχία Μαϊσάν —η οποία συνορεύει με το Ιράν— απομακρύνθηκε από τη θέση του, μετά την επιβεβαίωση ότι η επίθεση με drones είχε εξαπολυθεί από τη συγκεκριμένη περιοχή.

Το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου – το οποίο απαρτίζεται από εκπροσώπους των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Μπαχρέιν, του Ομάν, του Κατάρ και του Κουβέϊτ – εξέδωσε επίσης ανακοίνωση καταδικάζοντας την επίθεση.

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«Η επίθεση αυτή συνιστά επικίνδυνη κλιμάκωση και απαράδεκτη απειλή για την ασφάλεια του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, την εδαφική του ακεραιότητα και τις ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεις του, καθώς και κατάφωρη παραβίαση των αρχών του διεθνούς δικαίου», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας.

Αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με πηγές, μια ραγδαία προέλαση στην Υεμένη οδήγησε τους μαχητές Χούθι να θέσουν υπό τον έλεγχό τους μεγάλο μέρος των ακτών της χώρας. Η οργάνωση ισχυρίζεται ότι ελέγχει το στενό Μπαμπ αλ-Μαντάμπ, την πύλη προς την Ερυθρά Θάλασσα και τη Διώρυγα του Σουέζ, αν και δηλώνει ότι η ναυσιπλοΐα είναι «ασφαλής για όλες τις εταιρείες, εκτός από τα σαουδαραβικά πλοία».

Οι εξελίξεις αυτές έχουν ασκήσει πιέσεις και στις δύο πλευρές της Αραβικής Χερσονήσου, ωθώντας τις τιμές του αργού πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Ιούλιο.

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