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Από θαύμα ζει ένα κοριτσάκι στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, που παρασύρθηκε από φορτηγό και βρέθηκε κυριολεκτικά κάτω από τις ρόδες του. Η μικρή, διέσχιζε το δρόμο κοιτώντας στο κινητό της μη έχοντας αντιληφθεί το φορτηγό που περνούσε εκείνη την ώρα, με αποτέλεσμα να «εξαφανιστεί» από το δρόμο, όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας δείχνει το παιδί με το σχολικό σακίδιο, να περπατά στον δρόμο και να περνά μπροστά από ένα σταματημένο φορτηγό. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το φορτηγό ξεκινά να κινείται, χτυπά τη μικρή και την παρασύρει, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να εγκλωβιστεί κάτω από το όχημα.

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A teenage girl appeared to walk away unharmed after she was run over by a Mack truck in Northeast Philadelphia, an incident captured on security video that witnesses described as a miracle.



Security video from Ivonne Jewelry shows the girl looking down at her cellphone as she… pic.twitter.com/cR2HhnVKZO — CBS Philadelphia (@CBSPhiladelphia) September 15, 2026

Εργαζόμενοι από ένα κοντινό κοσμηματοπωλείο ήταν από τους πρώτους που αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί. Όπως είπαν, είχαν βγει έξω την ώρα που σχολούσαν τα παιδιά από το σχολείο και είδαν τη μικρή να περνά τον δρόμο.

«Είδαμε τη νεαρή κοπέλα να έρχεται από το σχολείο και να διασχίζει τον δρόμο. Κοιτούσε το τηλέφωνό της και δεν είδε το φορτηγό», δήλωσε η ιδιοκτήτρια του καταστήματος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, παρευρισκόμενοι κατάφεραν να σταματήσουν τον οδηγό του φορτηγού και να τον ενημερώσουν ότι η μικρή βρισκόταν κάτω από το όχημα ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί.

Πλέον οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τρομακτικό περιστατικό.