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Διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 14χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά σε ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Τήνο.

Η κατάσταση της υγείας της ανήλικης χαρακτηρίζεται από τους γιατρούς κρίσιμη αλλά σταθερή, ενώ σήμερα υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία, προκειμένου να εκτιμηθεί η πορεία της και να αποφασιστεί πότε θα είναι η κατάλληλη στιγμή για να επιχειρηθεί η αφύπνισή της.

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Το ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Τήνο. Η 14χρονη ήταν συνεπιβάτης σε ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε μία 15χρονη φίλη της.

Κάτω από συνθήκες που παραμένουν άγνωστες, τα δύο κορίτσια έπεσαν από το πατίνι, με τη 14χρονη να τραυματίζεται πολύ σοβαρά στο κεφάλι. Αμέσως μετά το ατύχημα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Τήνου, όπου οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή της. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της κρίθηκε απαραίτητη η επείγουσα αεροδιακομιδή της στην Αθήνα.

Αεροδιακομιδή και χειρουργείο στην Αθήνα

Ελικόπτερο του ΕΚΑΒ μετέβη στην Τήνο, παρέλαβε τη 14χρονη και τη μετέφερε στην Αθήνα. Από εκεί, με ασθενοφόρο, διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Η ανήλικη εισήχθη στο χειρουργείο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά τραύματα που είχε υποστεί στο κεφάλι, και στη συνέχεια παρέμεινε διασωληνωμένη στην Εντατική.

Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας της, με την αξονική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε σήμερα να αποτελεί σημαντικό μέρος της αξιολόγησης της κατάστασής της και του χρόνου κατά τον οποίο θα μπορούσε να ξεκινήσει η διαδικασία αφύπνισης.