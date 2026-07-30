Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πρώην ευρωβουλευτής Στέλιος Κυμπουρόπουλος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από το αναπηρικό του αμαξίδιο.

Οι ιατροί στο Ασκληπιείο Βούλας διέγνωσαν κάταγμα στο γόνατο και μώλωπες στο κεφάλι.

Ο ίδιος θα φέρει γύψο και στη συνέχεια νάρθηκα για την αποκατάσταση της υγείας του.

Κυμπουρόπουλος ευχαρίστησε δημόσια το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τη φροντίδα που του παρείχαν.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια απρόσμενη περιπέτεια υγείας είχε ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος, ο οποίος αποκάλυψε μέσω ανάρτησής του ότι τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από το αναπηρικό αμαξίδιό του. Ο πρώην ευρωβουλευτής μεταφέρθηκε στα επείγοντα, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν κάταγμα στο γόνατο και μώλωπες στο κεφάλι.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος περιέγραψε την περιπέτεια που βίωσε, ενημερώνοντας ότι θα χρειαστεί να παραμείνει για ένα διάστημα με γύψο και στη συνέχεια με νάρθηκα μέχρι να αποκατασταθεί ο τραυματισμός.

Advertisement

Advertisement

«Σε λίγες μέρες θα αρχίσω πάλι να βγαίνω. Και επειδή ξέρετε όλοι πόσο δύσκολα μένω ακίνητος, θα με βλέπετε για ένα διάστημα με το πόδι σε γύψο και στη συνέχεια με νάρθηκα. Η αλήθεια είναι ότι τα πόδια μου δεν τα κουνάω έτσι κι αλλιώς. Τώρα, απλώς, δεν θα τα κουνάω… με γύψο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο πρώην ευρωβουλευτής δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει δημόσια το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Ασκληπιείου Βούλας για τη φροντίδα και τη στήριξη που του παρείχε κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του.

Χθες το βράδυ είχα μια πτώση από το αμαξίδιό μου. Έπεσα με το κεφάλι μπροστά και κατέληξα στα επείγοντα. Ο απολογισμός: ένα κάταγμα στο γόνατο και μερικοί μώλωπες στο κεφάλι.



Δεν θα πω ότι δεν φοβήθηκα. Φοβήθηκα. Δεν θα πω ότι δεν αναρωτήθηκα «γιατί να συμβεί αυτό;». Το… pic.twitter.com/K7BFGptPd0 — S. Kympouropoulos (@Kympouropoulos) July 30, 2026

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Χθες το βράδυ είχα μια πτώση από το αμαξίδιό μου. Έπεσα με το κεφάλι μπροστά και κατέληξα στα επείγοντα. Ο απολογισμός: ένα κάταγμα στο γόνατο και μερικοί μώλωπες στο κεφάλι.

Δεν θα πω ότι δεν φοβήθηκα. Φοβήθηκα. Δεν θα πω ότι δεν αναρωτήθηκα «γιατί να συμβεί αυτό;». Το σκέφτηκα. Μετά ήρθε και η δεύτερη σκέψη: «Γιατί τώρα;». Τώρα που υπάρχουν τόσες υποχρεώσεις, τόσα σχέδια, τόσο τρέξιμο. Τώρα που έλεγα πως ίσως βρω λίγο χρόνο να ξεκουραστώ.

Advertisement

Η αλήθεια όμως είναι ότι αυτά δεν διαλέγουν στιγμή. Έρχονται σαν ξαφνικοί επισκέπτες, χωρίς να μας ρωτήσουν αν μας βολεύει.

Και τότε μένει μόνο μία επιλογή… Να αποδεχτείς τη νέα πραγματικότητα και να βρεις τον τρόπο να συνεχίσεις.

Σε λίγες μέρες θα αρχίσω πάλι να βγαίνω. Και επειδή ξέρετε όλοι πόσο δύσκολα μένω ακίνητος, θα με βλέπετε για ένα διάστημα με το πόδι σε γύψο και στη συνέχεια με νάρθηκα. Η αλήθεια είναι ότι τα πόδια μου δεν τα κουνάω έτσι κι αλλιώς. Τώρα, απλώς, δεν θα τα κουνάω… με γύψο.

Advertisement

Υ.Σ :Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Ασκληπιείου Βούλας για τη φροντίδα και τη στήριξη καθώς και τους ανθρώπους που ήταν δίπλα μου!»